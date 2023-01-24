Высылать мигрантов из России станут более гуманно, - Е.Трифонова

00:52 26.01.2023 Высылать мигрантов домой станут более гуманно



Положение иностранных граждан обсудили на страницах "НГ" киргизский консул и МВД РФ

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



миграционная политика, мигранты, иностранцы, правонарушения, депортация, правозащита Центры содержания нарушителей-иностранцев остаются подвидом тюремных учреждений. Фото РИА Новости

Как выяснила "НГ", в посольстве Киргизии в РФ считают несправедливым длительное пребывание соотечественников в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Дескать, тем, кто признан в РФ нежелательным, надо дать возможность уехать самим. В МВД РФ отвечают, что это и предусмотрено законом, но у мигрантов часто нет денег на билет. Перед депортацией их направляют в ЦВСИГ, "пересидку" в которых ведомство опровергает, хотя о том заявляют не только зарубежные консулы, но и российские правозащитники.



Более 214 тыс. административных правонарушений миграционного законодательства выявила полиция в Москве в 2022 году. Как сообщает интернет-портал "МВД Медиа", часть была оштрафована, часть признана нежелательными иностранцами.



По таким ИГ суды выносят решения или о депортации из РФ, то есть высылке за госсчет, или к принудительному выдворению, которое можно осуществить на собственные средства. Между тем правозащитники уже неоднократно указывали на фактически бессрочное, что часто несоразмерно допущенным правонарушениям, содержание таких людей в ЦВСИГах, где условия мало чем отличаются от тюремных. Мол, мигранты могут находиться за решеткой месяцами, пока якобы устанавливаются их личности. Проблема это давняя, на нее саму и способы ее разрешения, как выяснила "НГ", существуют разные точки зрения, часто с противоположными оценками происходящего.



Скажем, в одном из ЦВСИГов недавно побывал советник посольства Кыргызстана в РФ Манас Жолдошбеков. Прежде чем сообщить о своих впечатлениях, он обратил внимание "НГ", что у граждан республики, осуществляющих в России трудовую деятельность, сложности возникают еще на самых первых этапах, к примеру, с регистрацией. Арендодатели жилья, как правило, его просто предоставляют, но оформлять ИГ чаще всего отказываются. Соответственно, заявил он, "наши сограждане вынуждены искать обходные пути". Но услуги различных посредников чреваты: хотя приезжие думают, что у них все нормально, раз они заплатили, "через какое-то время их выводят из базы, и они оказываются на нелегальном положении". Это миграционное нарушение, за которое как раз и грозит выдворение. Жолдошбеков полагает несправедливой ситуацию, когда "за незначительные, а порой и вынужденные нарушения миграционного законодательства" его соотечественников выдворяют, запрещая обратный выезд на долгие годы.



Также, отметил он, есть вопросы и к процедуре принудительного выдворения. ИГ все равно попадают в ЦВСИГ, и "есть факты, когда ИГ содержались в этих учреждениях больше одного месяца, что, на наш взгляд, является недопустимым с точки зрения соразмерности наказания совершенному деянию". То есть за мелкое административное правонарушение человек фактически подвергается лишению свободы. "Речь идет о сотнях наших сограждан. Мы поднимаем данную проблему перед местными органами госвласти и пытаемся найти оптимальное для всех решение", – сказал киргизский консул. В частности, речь идет о добровольности выезда, чтобы мигранта автоматически не помещали в ЦВСИГ, а сперва разрешали уехать самостоятельно за свой счет. Но зачастую, подчеркнул Жолдошбеков, суды сразу выносят решения о депортации. В посольстве считают, что их вариант приведет к экономии значительных средств из бюджета РФ, идущих на содержание ИГ, перевозку в ЦВСИГ и из него, приобретение авиабилетов и т.п. Ведь многие не против взять расходы на себя, лишь бы не оказаться надолго взаперти. Если же мигрант добровольно все-таки не выехал из РФ, тогда другое дело, за это водворение в ЦВСИГ и принудительная высылка. Но такую схему следовало бы применять именно к злостным нарушителям, а не ко всем подряд, что несправедливо, отметил консул.



И отдельно он высказался насчет обращений в посольство о том, что отдельными судами РФ допускается ущемление процессуальных прав киргизских граждан при рассмотрении дел об административных правонарушениях: "Имеют место случаи, когда московскими судами такие дела рассматриваются формально, то есть без заслушивания пояснений, установления вины, предоставления переводчика и т.д.". Не предоставляется часто и возможность пользоваться услугами адвоката, также дела в отношении ИГ нередко рассматриваются судами в день поступления материалов, а не в течение двух месяцев, как по закону. "Мы хотим, чтобы между нашими народами были теплые дружественные отношения, но из-за подобных историй о России может складываться негативное впечатление. Посольство считает, что при назначении наказания судами принудительное выдворение и помещение в ЦВСИГ должно стать исключительной мерой", – заявил "НГ" Жолдошбеков. Содержащиеся в ЦВСИГе граждане претерпевают дискомфорт и впадают в стрессовые ситуации, в посольстве считают, что российские суды должны проявлять большую гуманность.



Как оказалось, у посольства Кыргызстана есть и законодательные предложения: "По миграционному учету – предусмотреть, чтобы наказывали не только наших сограждан, которым отказывают в "прописке", но и тех арендодателей, которые пускают к себе жить ИГ, но не хотят ставить их на учет. Ответственность должна быть двусторонней, а не только мигранты, которые, напротив, пытаются соблюдать все предписания и требования закона, должны страдать от действий недобросовестных хозяев. Второе – считаем, что процедуру депортации нужно сделать гуманнее в отношении людей, которые совершают незначительные административные правонарушения".



"НГ" обратилась с запросом в МВД РФ, где пояснили, что часть мер из предложенных консулом вообще-то уже реализована. Как говорится в ответе ведомства, в силу закона оплата расходов на осуществление высылки является обязанностью ИГ или пригласившей его стороны. В случае отсутствия у них средств это становится обязательством РФ. На срок свыше 48 часов ИГ помещаются в ЦВСИГ исключительно на основании решения суда. И зачастую основанием для этого служит именно "отсутствие средств на покупку билетов и (или) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданскую принадлежность". В МВД заверили, что сроки содержания подавляющего большинства ИГ не превышают двух месяцев. Причинами более длительного пребывания становились, к примеру, "необходимость переписки с консульскими учреждениями и дипломатическими представительствами иностранных государств в целях установления личности высылаемых лиц и оформления им выездных документов" или "получение из компетентных органов иностранных государств отказов признавать таких лиц своими гражданами".



При этом в МВД настаивают, что и право ИГ на добровольный выезд из РФ "действующим законодательством уже урегулировано", это ст. 3.10 КоАП о контролируемом самостоятельном выезде. "Правонарушитель обязан выехать из страны в течение пяти дней со дня вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении", – разъяснило ведомство. Помимо этого есть свои сроки для добровольного выезда после сокращения времени пребывания в РФ или аннулирования разрешения на временное проживание. Так что принудительная высылка применяется к ИГ, не покинувшим Россию в установленные даты. Также в ответе "НГ" говорится, что МВД сейчас осуществляет работу по реформированию миграционных режимов. В частности, подготовлен проект закона (комплексного) "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Там предлагается установить единый срок в 15 дней для добровольного отъезда тех ИГ, чье пребывание будет признано нежелательным. 30 сентября 2022 года документ внесен в правительство РФ. При этом, заметили в МВД, любое решение, действие или бездействие должностных лиц госорганов, а также судебные решения могут быть обжалованы в судебном порядке.



Что же касается условий содержания в ЦВСИГах, то они соответствуют установленным требованиям по материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению. "Следует отметить, что в истекшем году спецучреждения неоднократно посещались представителями аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и его региональных подразделений (более 70 раз), а также ОНК. В ходе проводимых бесед с иностранными гражданами каких-либо жалоб на условия содержания в ЦВСИГ не поступало", – говорится в ответе МВД. По поводу миграционного учета была замечено, что "проводится работа по корректировке механизмов, выработке новых подходов и методов при его осуществлении". Например, действительно одной из причин, способствующих фиктивному учету, является нежелание лиц, предоставляющих ИГ жилое либо иное помещение, исполнять обязанности принимающей стороны. Поэтому "планируется увеличить количество случаев", когда ИГ может самостоятельно уведомить органы о месте своего пребывания, что позволит "пресекать преднамеренное неисполнение принимающей стороной своих обязанностей по постановке ИГ на учет".



Между тем, адвокат Эрланбек Токтосунов, защищающий мигрантов в ЦВСИГах, подтвердил "НГ", что практика судов по выдворению ИГ за пределы РФ сильно различается. В одинаковых случаях одни суды принимают решения о самостоятельном выезде нарушителей, другие, напротив, выносят постановления о выдворении через эти центры. Чем аргументирована эта разница, так и не ясно: "В основном это просто воля судей, поскольку у них нет критериев, на которые они могли бы опираться. Вопрос никак не урегулирован законодательно, а следовательно, целиком отдается на откуп судейскому усмотрению и их собственному пониманию справедливости и соразмерности наказания". Как правило, суды даже не учитывают наличие у выдворяемых мигрантов родственных связей в РФ или иждивенцев, в том числе, несовершеннолетних либо вообще малолетних детей, а также постоянной работы. Решения, подтвердил он, часто выносятся на потоке, без какого-либо объективного разбирательства, без участия переводчиков и защитников. ИГ лишены возможности донести свою позицию до суда, хотя, уверен он, большинство случаев с проблемными регистрациями, из-за чего ИГ обычно и оказываются в ЦВСИГах, – это в основном вина работодателей. В целом, заметил Токтосунов, миграционное законодательство сильно усложнено, в том числе, различными бюрократическими требованиями. Или, к примеру, предприниматели вынуждены платить за официально трудоустроенного иностранца большие налоги – от 30 до 43%. Понятно, что им невыгодно трудоустраивать людей официально. Если же нелегально, то, значит, нет ни трудовых договоров, ни отчисления налогов, об официальном же миграционном учете и регистрациях вообще не может быть речи. А когда еще и многие арендодатели не хотят регистрировать мигрантов в сдаваемых им квартирах, хотя за эти действия ответственность предусмотрена, то приезжие просто вынуждены идти на нарушения.



В ЦВСИГах же ситуация складывается не лучшая, настаивает он: зачастую там оказываются люди без документов, а российские чиновники и зарубежные консульские службы не спешат с установлением их личности. Это значит, что нахождение в ЦВСИГах фактически становится бессрочным. Или взять выдворение мигрантов, которое де-юре происходит за счет бюджета. Однако многие сидят месяцами, а то и годами под тем предлогом, что пока "нет денег им на билет". Бывает, рассказывали адвокату родственники приговоренных к выдворению ИГ, что те сами негласно оплачивают возвращение на родину, если, конечно, договорятся с кем надо, так что было бы лучше, чтобы самостоятельный отъезд был разрешен законом. И там же нужно гарантировать высылаемым ИГ доступ к правосудию. Для этого в ЦВСИГи их следовало бы помещать только после вступления постановления суда в законную силу, а не сразу по поимке, как сейчас. "Постановление о выдворении вступает в силу по истечении 10 дней с момента его вынесения судом, за это время человек может его обжаловать, но, помещая ИГ в ЦВСИГ, его лишают свободы еще до вступления постановления в действие", – пояснил Токтосунов.

Директор АНО "Академический Альянс" Михаил Бурда, в свою очередь, посчитал, что киргизское посольство фактически предлагает отменить миграционный учет ИГ, который в настоящее время является одной из немногих оставшихся действенных мер. "Для чего такой подход нужен России? Или правоохранительным органам?", – не понял он. По его мнению, учет должен оставаться обязательно, а договор аренды жилого помещения "должен содержать положения, касающиеся временной регистрации ИГ на срок заключенного с ним договора". Вот такой момент действительно необходимо урегулировать законодательно, одновременно ужесточив и ответственность за приобретение поддельных миграционных документов и нелегальную сдачу жилья. Но Бурда "в определенной мере" согласен с консулом в том, что надо соотносить тяжесть правонарушения с силой наказания. То есть наказывать выдворением за два административных штрафа, например, после незначительного нарушения ПДД, особенно зафиксированного камерами, наверное, излишне. Однако если таких нарушений много или это вождение в нетрезвом виде, проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречную полосу и т.п., то это повод задуматься о целесообразности нахождения такого мигранта в России. Тоже самое можно отнести и целому ряду иных составов административных правонарушений: "Необходима градация, но и соответствующий подход без сожаления к тем, кто не хочет жить по нашим правилам и законам". Наибольшие же вопросы, по его словам, вызывают призывы к либерализации процедуры выдворения. "Добровольность выезда – это прекрасно, но как она может быть контролируема? Мигранта задержали, он говорит – я сам куплю билет и уеду, а где же гарантии, что он не останется. Если ИГ не хочет находиться в ЦВСИГ, то ему надо предоставить право приобрести билет самостоятельно, однако все это время он должен находиться под контролем сотрудников правоохранительных органов, которые и сопроводят его прямо до стойки паспортного контроля", – подчеркнул Бурда. Источник - НГ

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