 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.01.2023
00:57  Война коллективного Запада против России как фактор поляризации мира, - В.Катасонов
00:52  Высылать мигрантов из России станут более гуманно, - Е.Трифонова
00:49  Мирзиеев летит с "историческим" визитом в Бишкек, - В.Панфилова
00:47  Турции предрекли выход из НАТО через полгода, - НГ
Среда, 25.01.2023
21:34  Эрдоган отомстил шведам, но России от этого не легче, - М.Макаров
20:19  В узбекской Сурхандарье сменились хокимы пяти районов
19:49  Иран спросит строго. США и Израиль укрепляют боевое содружество, - М.Беленькая

19:00  Возрождение Черкизона? Рос-вице-премьер Мантуров продолжает дурачиться
18:25  Турецкий переполох: почему Анкара хочет выйти из НАТО
18:23  Заменит ли китайская валюта доллар
18:16  Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для Киргизии, - профессор Тагаев
16:54  Украина - "лучшее место по отмыванию денег", - Такер Карлсон
16:20  Партизаны культуры, - Александр Дугин
14:42  В Бишкеке задержан экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков. Не отдал долг депутату Бурханову ($1,2 млн!!)
14:10  Алекперовский "Лукойл" истошно отрицает поставки топлива на Украину
12:36  Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара. В Южной Америке хотят создать новую валюту
12:01  Незнание кыргызского языка - отказ в работе. Готовится новый жапар-закон
11:03  Турция выкручивает руки Европе болгарской газовой трубой, - Керим Улькер
10:41  Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере
10:39  Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы
10:32  Топ-менеджеров российских космо-кампаний посадили за аферы с ракетными двигателями, "улетевшими" в США
10:31  НАТО и Эрдоган: Ни отшлепать, ни даже в угол поставить
10:23  Дефолт подкрался незаметно. Госдолг застал Америку врасплох, - The Economist
10:18  В Казахстане создана Судебная администрация
09:46  Вашингтон под предлогом помощи ВСУ похерил "немецкое экономическое чудо"
08:52  В Калифорнии опять массовое убийство (7 трупов) и снова стрелял - этнический китаец
08:35  Как США разваливают Европейский Союз, - Геворг Мирзаян
01:49  На чем подорвется Казахстан, - Марат Асипов
00:47  Китай не хочет делиться с Россией всеми технологическими секретами
00:40  Европарламент подталкивает Иран к атомной бомбе, - Н.Бобкин
00:06  Путину надо сначала победить придворных олигархов, а потом уже - бандеровцев, - А.Разуваев
00:02  Белорусская оппозиция перегрызлась... из-за исторических оценок
00:01  Ряд махаллей Ташкента начнут отапливать и освещать с помощью когенераторов
Вторник, 24.01.2023
22:37  Саакашвили в тюрьме заразили КОВИДом - теряет сознание
22:18  Главный обвиняемый в январском казахском восстании Дикий Арман запускает свой сайт
21:18  В доме экс-президента США Пенса также найдены "забытые" совсекретные доки и файлы
20:32  "Кучка клоунов": Пригожин ("Вагнер") ответил генералам из Госдумы на призыв "брить бороды" солдатам
19:56  Казвласти продали недополоманную РиддерскуюТЭЦ, но... скрывают кому
19:50  Вышел труд А. Мустояповой "Деколонизация Казахстана"
19:48  Кремль повторяет ошибки Николая Второго, - Сергей Удальцов
19:36  Скончался казахстанский композитор Арман Дуйсенов
19:33  Таможенники ЕАЭС договариваются о контроле доплаты пошлин за казахстанский импорт
17:33  Действующая глава КазМинздрава Ажар Гиният написала заявление в полицию на... экс-замминистра Олжаса Абишева
17:14  Токаев перепрошил Казахский Сенат: уволил 10 сенаторов, 6 назначил и 4-х... - уволил и назначил обратно
15:36  Понятие Турана в геополитических концепциях евразийцев 1920-х годов, - Максим Медоваров
15:32  Есть ли у Европы "прививка от 1917 года"?
15:16  В Иране пообещали ответные санкции Великобритании и Евросоюзу
14:59  Казахстанцы установили вна Украине третью "юрту несокрушимости" - в Харькове
14:41  Арестован за аферы с землей глава Раштского района Таджикистана Набизода (Мукими)
14:26  Вопреки указу Рахмона. В Таджикистане вновь ограничивают подачу электроэнергии
14:23  Почему Росчиновники откровенно саботируют возвращение соотечественников на Родину? - Владимир Малышев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Война коллективного Запада против России как фактор поляризации мира, - В.Катасонов
00:57 26.01.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 25.01.2023

К VII саммиту CELAC в Буэнос-Айресе

Свою особую роль в Западном полушарии Вашингтон определил 200 лет назад в доктрине Монро, провозглашенной в 1823 году в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США. Суть доктрины – "Америка для американцев", а под американцами понимались только граждане Североамериканских Соединенных Штатов. Остальные государства Западного полушария должны были служить Соединенным Штатам.

На протяжении XIX-XX вв. Вашингтон с помощью военной силы и доллара создавал и укреплял свое доминирование в Западном полушарии. Конечно, не все получалось. Были проколы в виде Кубы, Никарагуа, Венесуэлы. Да и другие страны Латинской Америки время от времени делали попытки вырваться из-под гнета американского неоколониализма. Например, Чили, где в 1971 году к власти пришел президент Сальвадор Альенде, политик социалистического направления, который стал проводить национализацию американских корпораций, грабивших страну. Вашингтон организовал в 1973 году военный переворот в Чили, в результате которого Альенде был убит, а страна возвращена под контроль США.

И вот в 2023 году мы становимся свидетелями очередной и очень мощной волны движения во всей Латинской Америке, направленной на то, чтобы коллективным усилиями вырваться из-под гнета Вашингтона.

12 января президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном послании нации заявил: "Наступает новый час, особый час для объединения усилий и путей народов Латинской Америки и Карибского бассейна для продвижения вперед в формировании мощного блока политических сил, мощного экономического блока, который… пригласит мир к интеграции, к созданию новых полюсов силы, мирового сообщества с общей судьбой, о котором говорит наш старший брат председатель Си Цзиньпин… многополярного мира, о чем говорит наш старший брат президент Владимир Путин". Мадуро четко определил, по какую сторону мировых баррикад находятся Венесуэла и другие страны Западного полушария, призвал положить конец практике доктрины Монро. В ходе телефонных переговоров с лидерами других стран Латинской Америки Мадуро предложил создать блок союзников России и Китая.

Консолидации стран Латинской Америки также способствует нормализация отношений ведущих стран этого региона – Аргентины и Бразилии, где к власти пришли левоцентристские правительства. 21 января президенты Аргентины Альберто Фернандес (Alberto Fernandez) и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva) опубликовали совместную статью в еженедельной аргентинской газете Perfil. Акцент в статье-обращении сделан на необходимости торгово-экономической интеграции двух стран с перспективой присоединения к Аргентине и Бразилии других стран Латинской Америки. Цель интеграции – ослабление зависимости от США. Эти две страны – ведущие экономики Латинской Америки.

Если считать ВВП по паритету покупательной способности национальных валют к доллару США, то по состоянию на 2021 год, согласно оценкам Всемирного банка, этот показатель у Бразилии равнялся 3.436 млрд долл. (8-е место в мировом рейтинге). Этот показатель составил у Мексики 2.610 млрд долл. (13-е место), Аргентины – 1.082 млрд долл. (29-е место), Колумбии – 866 млрд долл. (33-е место).

Первое место в Латинской Америке по ВВП прочно занимает Бразилия, за ней идет Мексика, третье место – за Аргентиной.

Особое внимание в статье-обращении двух президентов южноамериканских государств привлек следующий фрагмент: "Мы намерены разрушить барьеры для наших бирж, упростить и модернизировать правила, и поощрять использование местных валют. Мы также решили продолжить обсуждение общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для торговых потоков, снижая операционные расходы и нашу внешнюю уязвимость".

Две крупнейшие экономики Южной Америки, на долю которых в 2021 году пришлось 3,1% мирового ВВП, декларировали намерение создать валютное объединение. Страны пригласят присоединиться к валюте и своих соседей. В совокупности на все страны Южной Америки приходится без малого 6 процентов мирового ВВП. Валютный союз может стать вторым в мире после евро (на страны в зоне евро приходится 14% мирового ВВП).

Британская The Financial Times по горячим следам заявления двух президентов опубликовала 22 января статью Brazil and Argentina to start preparations for a common currency (Бразилия и Аргентина намерились начать подготовку введения общей валюты). Со ссылкой на свои источники газета раскрывает некоторые подробности вопроса. Бразилия предлагает назвать валюту "сур" (sur – юг по-испански). На первых порах, как планируется, новая валюта будет обращаться одновременно с бразильским реалом и аргентинским песо.

Стороны объявят о решении начать изучение параметров, необходимых для общей валюты: от фискальных вопросов до размера экономики и роли центральных банков, заявил Financial Times министр экономики Аргентины Серхио Масса (Sergio Massa). По его словам, предстоит изучить также механизмы интеграции торговли. Министр подтвердил, что Буэнос-Айрес и Бразилиа приглашают присоединиться к проекту другие страны региона. "Это первый шаг в долгой дороге, которую Латинской Америке нужно пройти", - отметил министр, добавив, что не стоит строить ложных иллюзий. Как подчеркнул Масса, переход к общей валюте потребует немало времени. В Европе валюта евро появилась лишь через 35 лет после начала торговой интеграции (подписание Римского договора шестью европейскими государствами в 1957 году).

Можно предположить, что ядром будущего валютного союза станет региональный торговый блок МЕРКОСУР (Mercosur – Mercado Común del Sur), в который кроме Бразилии и Аргентины входят Парагвай и Уругвай. Как отмечает FT, торговля между Бразилией и Аргентиной процветает, достигнув 26,4 млрд долларов за первые 11 месяцев прошлого года, что почти на 21% больше, чем за тот же период 2021 года. Вместе с тем следует иметь в виду, что торговая интеграция двух стран оставляет желать большего и лучшего. Так, например, в 2021 году основная часть экспорта Бразилии направлялась в Китай – 31,0%. На втором месте были США – 11,1%. А Аргентина лишь на третьем месте с долей 4,2%. Аналогичная картина по импорту Бразилии. На Китай в импорте пришлось 22,0%; на США – 17,6%; на Аргентину – 5,3%. Более обнадеживающей является географическая структура внешней торговли Аргентины. У нее в экспорте Бразилия стоит на первом месте, однако в импорте – лишь на втором (после Китая).

Менее обнадеживающими являются другие параметры экономики Аргентины. У нее по итогам прошлого года инфляция была почти на порядок больше, чем у Бразилии. Курс аргентинского песо имеет большую волатильность, чем бразильский реал. В прошлом году аргентинская валюта сильно обесценилась по отношению к американскому доллару, а бразильская – укрепилась. Для Бразилии это большая неприятность с точки зрения двухсторонней торговли с Аргентиной. Министр финансов Бразилии Фернандо Аддад (Fernando Haddad) 22 января намекнул, что создать новую валюту Аргентина хочет по той причине, что ей не хватает долларов США для оплаты импорта, в том числе импорта из Бразилии. Бразилия обеспокоена снижением своего экспорта в Аргентину. В 2017 г. он равнялся 17,6 млрд долл., в следующем году упал почти до 15 млрд долл., а в прошлом году Бразилия поставила в Аргентину товаров лишь на 11,9 млрд долл. А все потому, что у Аргентины обостряется дефицит долларов: валовые резервы Центробанка Аргентины составляют около 43 млрд долл., но чистые резервы (за вычетом валютных обязательств) оцениваются лишь в 6 млрд. долл. Аргентина пережила несколько суверенных дефолтов, и опять видны признаки нового дефолта в результате роста государственного долга, пожирающего все валютные накопления.

Решать возникающие на пути создания единой валюты проблемы, конечно же, легче при широком круге участников и их готовности действовать слаженно. Не случайно президенты выступили с общим заявлением 21 января: оно стало подготовкой к состоявшемуся 24 января VII саммиту CELAC в Буэнос-Айресе. CELAC – сообщество 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В статье FT приводится высказывание Мануэля Канеласа (Manuel Canelas), бывшего министра правительства Боливии, о CELAC. Он отметил, что это сообщество, основанное в 2010 году для помощи правительствам стран Латинской Америки и Карибского бассейна в координации политики без участия США или Канады, была единственной пан-региональной интеграционной организацией, которая пережила прошлое десятилетие. Бразилия приостановила свое членство в CELAC, но при нынешнем президенте вернулась в организацию и планирует быть ее мотором.

Ожидалось, что на саммит прибудут первые лица из многих стран-членов организации. В том числе Николас Мадуро. Однако утром 24 января стало известно, Мадуро в Буэнос-Айрес не приехал. Причина – спецслужбам Венесуэлы стало известно, что в столице Аргентины готовится покушение на президента Венесуэлы.

P.S. Стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о поддержке идеи создать региональную валюту "сур": "Венесуэла готова, и мы поддерживаем инициативу создания латиноамериканской и карибской валюты. Независимость, единство и освобождение для Латинской Америки и Карибского бассейна!"

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674683820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- VII Казахско-Кыргызский форум прошел в Бишкеке
- Как будет развиваться Абайская область до 2027 года: Комплексный план рассмотрен в Правительстве
- Расчистка арыков, ремонт гидротехнических сооружений и своевременный вывоз снега
- Минимальный Казахстан. Вода
- Вопросы реализации совместных с международными банками проектов обсуждены в Правительстве
- Алихан Смаилов провел встречу с Главой Республики Саха
- Поправки в Законы по регулированию майнинга в Казахстане рассмотрели в Сенате
- Казахстан выступает за расширение сотрудничества в ОЭС
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  