Война коллективного Запада против России как фактор поляризации мира, - В.Катасонов

00:57 26.01.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 25.01.2023



К VII саммиту CELAC в Буэнос-Айресе



Свою особую роль в Западном полушарии Вашингтон определил 200 лет назад в доктрине Монро, провозглашенной в 1823 году в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США. Суть доктрины – "Америка для американцев", а под американцами понимались только граждане Североамериканских Соединенных Штатов. Остальные государства Западного полушария должны были служить Соединенным Штатам.



На протяжении XIX-XX вв. Вашингтон с помощью военной силы и доллара создавал и укреплял свое доминирование в Западном полушарии. Конечно, не все получалось. Были проколы в виде Кубы, Никарагуа, Венесуэлы. Да и другие страны Латинской Америки время от времени делали попытки вырваться из-под гнета американского неоколониализма. Например, Чили, где в 1971 году к власти пришел президент Сальвадор Альенде, политик социалистического направления, который стал проводить национализацию американских корпораций, грабивших страну. Вашингтон организовал в 1973 году военный переворот в Чили, в результате которого Альенде был убит, а страна возвращена под контроль США.



И вот в 2023 году мы становимся свидетелями очередной и очень мощной волны движения во всей Латинской Америке, направленной на то, чтобы коллективным усилиями вырваться из-под гнета Вашингтона.



12 января президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном послании нации заявил: "Наступает новый час, особый час для объединения усилий и путей народов Латинской Америки и Карибского бассейна для продвижения вперед в формировании мощного блока политических сил, мощного экономического блока, который… пригласит мир к интеграции, к созданию новых полюсов силы, мирового сообщества с общей судьбой, о котором говорит наш старший брат председатель Си Цзиньпин… многополярного мира, о чем говорит наш старший брат президент Владимир Путин". Мадуро четко определил, по какую сторону мировых баррикад находятся Венесуэла и другие страны Западного полушария, призвал положить конец практике доктрины Монро. В ходе телефонных переговоров с лидерами других стран Латинской Америки Мадуро предложил создать блок союзников России и Китая.



Консолидации стран Латинской Америки также способствует нормализация отношений ведущих стран этого региона – Аргентины и Бразилии, где к власти пришли левоцентристские правительства. 21 января президенты Аргентины Альберто Фернандес (Alberto Fernandez) и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva) опубликовали совместную статью в еженедельной аргентинской газете Perfil. Акцент в статье-обращении сделан на необходимости торгово-экономической интеграции двух стран с перспективой присоединения к Аргентине и Бразилии других стран Латинской Америки. Цель интеграции – ослабление зависимости от США. Эти две страны – ведущие экономики Латинской Америки.



Если считать ВВП по паритету покупательной способности национальных валют к доллару США, то по состоянию на 2021 год, согласно оценкам Всемирного банка, этот показатель у Бразилии равнялся 3.436 млрд долл. (8-е место в мировом рейтинге). Этот показатель составил у Мексики 2.610 млрд долл. (13-е место), Аргентины – 1.082 млрд долл. (29-е место), Колумбии – 866 млрд долл. (33-е место).



Первое место в Латинской Америке по ВВП прочно занимает Бразилия, за ней идет Мексика, третье место – за Аргентиной.



Особое внимание в статье-обращении двух президентов южноамериканских государств привлек следующий фрагмент: "Мы намерены разрушить барьеры для наших бирж, упростить и модернизировать правила, и поощрять использование местных валют. Мы также решили продолжить обсуждение общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для торговых потоков, снижая операционные расходы и нашу внешнюю уязвимость".



Две крупнейшие экономики Южной Америки, на долю которых в 2021 году пришлось 3,1% мирового ВВП, декларировали намерение создать валютное объединение. Страны пригласят присоединиться к валюте и своих соседей. В совокупности на все страны Южной Америки приходится без малого 6 процентов мирового ВВП. Валютный союз может стать вторым в мире после евро (на страны в зоне евро приходится 14% мирового ВВП).



Британская The Financial Times по горячим следам заявления двух президентов опубликовала 22 января статью Brazil and Argentina to start preparations for a common currency (Бразилия и Аргентина намерились начать подготовку введения общей валюты). Со ссылкой на свои источники газета раскрывает некоторые подробности вопроса. Бразилия предлагает назвать валюту "сур" (sur – юг по-испански). На первых порах, как планируется, новая валюта будет обращаться одновременно с бразильским реалом и аргентинским песо.



Стороны объявят о решении начать изучение параметров, необходимых для общей валюты: от фискальных вопросов до размера экономики и роли центральных банков, заявил Financial Times министр экономики Аргентины Серхио Масса (Sergio Massa). По его словам, предстоит изучить также механизмы интеграции торговли. Министр подтвердил, что Буэнос-Айрес и Бразилиа приглашают присоединиться к проекту другие страны региона. "Это первый шаг в долгой дороге, которую Латинской Америке нужно пройти", - отметил министр, добавив, что не стоит строить ложных иллюзий. Как подчеркнул Масса, переход к общей валюте потребует немало времени. В Европе валюта евро появилась лишь через 35 лет после начала торговой интеграции (подписание Римского договора шестью европейскими государствами в 1957 году).



Можно предположить, что ядром будущего валютного союза станет региональный торговый блок МЕРКОСУР (Mercosur – Mercado Común del Sur), в который кроме Бразилии и Аргентины входят Парагвай и Уругвай. Как отмечает FT, торговля между Бразилией и Аргентиной процветает, достигнув 26,4 млрд долларов за первые 11 месяцев прошлого года, что почти на 21% больше, чем за тот же период 2021 года. Вместе с тем следует иметь в виду, что торговая интеграция двух стран оставляет желать большего и лучшего. Так, например, в 2021 году основная часть экспорта Бразилии направлялась в Китай – 31,0%. На втором месте были США – 11,1%. А Аргентина лишь на третьем месте с долей 4,2%. Аналогичная картина по импорту Бразилии. На Китай в импорте пришлось 22,0%; на США – 17,6%; на Аргентину – 5,3%. Более обнадеживающей является географическая структура внешней торговли Аргентины. У нее в экспорте Бразилия стоит на первом месте, однако в импорте – лишь на втором (после Китая).



Менее обнадеживающими являются другие параметры экономики Аргентины. У нее по итогам прошлого года инфляция была почти на порядок больше, чем у Бразилии. Курс аргентинского песо имеет большую волатильность, чем бразильский реал. В прошлом году аргентинская валюта сильно обесценилась по отношению к американскому доллару, а бразильская – укрепилась. Для Бразилии это большая неприятность с точки зрения двухсторонней торговли с Аргентиной. Министр финансов Бразилии Фернандо Аддад (Fernando Haddad) 22 января намекнул, что создать новую валюту Аргентина хочет по той причине, что ей не хватает долларов США для оплаты импорта, в том числе импорта из Бразилии. Бразилия обеспокоена снижением своего экспорта в Аргентину. В 2017 г. он равнялся 17,6 млрд долл., в следующем году упал почти до 15 млрд долл., а в прошлом году Бразилия поставила в Аргентину товаров лишь на 11,9 млрд долл. А все потому, что у Аргентины обостряется дефицит долларов: валовые резервы Центробанка Аргентины составляют около 43 млрд долл., но чистые резервы (за вычетом валютных обязательств) оцениваются лишь в 6 млрд. долл. Аргентина пережила несколько суверенных дефолтов, и опять видны признаки нового дефолта в результате роста государственного долга, пожирающего все валютные накопления.



Решать возникающие на пути создания единой валюты проблемы, конечно же, легче при широком круге участников и их готовности действовать слаженно. Не случайно президенты выступили с общим заявлением 21 января: оно стало подготовкой к состоявшемуся 24 января VII саммиту CELAC в Буэнос-Айресе. CELAC – сообщество 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В статье FT приводится высказывание Мануэля Канеласа (Manuel Canelas), бывшего министра правительства Боливии, о CELAC. Он отметил, что это сообщество, основанное в 2010 году для помощи правительствам стран Латинской Америки и Карибского бассейна в координации политики без участия США или Канады, была единственной пан-региональной интеграционной организацией, которая пережила прошлое десятилетие. Бразилия приостановила свое членство в CELAC, но при нынешнем президенте вернулась в организацию и планирует быть ее мотором.



Ожидалось, что на саммит прибудут первые лица из многих стран-членов организации. В том числе Николас Мадуро. Однако утром 24 января стало известно, Мадуро в Буэнос-Айрес не приехал. Причина – спецслужбам Венесуэлы стало известно, что в столице Аргентины готовится покушение на президента Венесуэлы.



P.S. Стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о поддержке идеи создать региональную валюту "сур": "Венесуэла готова, и мы поддерживаем инициативу создания латиноамериканской и карибской валюты. Независимость, единство и освобождение для Латинской Америки и Карибского бассейна!" Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674683820





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- VII Казахско-Кыргызский форум прошел в Бишкеке

- Как будет развиваться Абайская область до 2027 года: Комплексный план рассмотрен в Правительстве

- Расчистка арыков, ремонт гидротехнических сооружений и своевременный вывоз снега

- Минимальный Казахстан. Вода

- Вопросы реализации совместных с международными банками проектов обсуждены в Правительстве

- Алихан Смаилов провел встречу с Главой Республики Саха

- Поправки в Законы по регулированию майнинга в Казахстане рассмотрели в Сенате

- Казахстан выступает за расширение сотрудничества в ОЭС