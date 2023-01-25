 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.01.2023
14:13  В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям
13:16  Странная тетка. Глава КазМинздрава Ажар Гиният отрицает свой донос на замминистра Абишева
13:09  Почему Казпрокуратура не заметила крупнейшую фирму-прокладку на рынке электроэнергии
12:07  Астана. Сотрудников КазКНБ задержали по подозрению в пытках заключенных
11:34  Структуру министерств и ведомств в Узбекистане оптимизируют
11:25  Морозы сразу сделали Среднюю Азию дружелюбнее к России и российскому газу
10:28  Ничто не сплотит русских сильнее, чем поставки немецких танков, - Washington Post

10:21  БРИКС может позаимствовать единую валюту у СССР, - Анна Седова
09:49  Алфавит войны. Русская история обманула российский правящий класс, - Александр Проханов
08:40  Бишкек скачет по украинским граблям, принимая русофобский закон о языке, - Айнур Курманов
07:32  Коллективный Запад – это иллюзия, - Тимофей Бордачев
00:57  Война коллективного Запада против России как фактор поляризации мира, - В.Катасонов
00:52  Высылать мигрантов из России станут более гуманно, - Е.Трифонова
00:49  Мирзиеев летит с "историческим" визитом в Бишкек, - В.Панфилова
00:47  Турции предрекли выход из НАТО через полгода, - НГ
00:38  Забытый подвиг. Герои 98-й и 99-й Кыргызстанских стрелковых бригад
00:36  Чтобы экономика Китая перегнала США, нужна Россия, - И.Журенков
00:35  Когда единая валюта стран БРИКС вытеснит доллар
Среда, 25.01.2023
21:34  Эрдоган отомстил шведам, но России от этого не легче, - М.Макаров
20:19  В узбекской Сурхандарье сменились разом хокимы 13 районов. Одним махом
19:49  Иран спросит строго. США и Израиль укрепляют боевое содружество, - М.Беленькая
19:00  Возрождение Черкизона? Рос-вице-премьер Мантуров продолжает дурачиться
18:25  Турецкий переполох: почему Анкара хочет выйти из НАТО
18:23  Заменит ли китайская валюта доллар
18:16  Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для Киргизии, - профессор Тагаев
16:54  Украина - "лучшее место по отмыванию денег", - Такер Карлсон
16:20  Партизаны культуры, - Александр Дугин
14:42  В Бишкеке задержан экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков. Не отдал долг депутату Бурханову ($1,2 млн!!)
14:10  Алекперовский "Лукойл" истошно отрицает поставки топлива на Украину
12:36  Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара. В Южной Америке хотят создать новую валюту
12:01  Незнание кыргызского языка - отказ в работе. Готовится новый жапар-закон
11:03  Турция выкручивает руки Европе болгарской газовой трубой, - Керим Улькер
10:41  Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере
10:39  Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы
10:32  Топ-менеджеров российских космо-кампаний посадили за аферы с ракетными двигателями, "улетевшими" в США
10:31  НАТО и Эрдоган: Ни отшлепать, ни даже в угол поставить
10:23  Дефолт подкрался незаметно. Госдолг застал Америку врасплох, - The Economist
10:18  В Казахстане создана Судебная администрация
09:46  Вашингтон под предлогом помощи ВСУ похерил "немецкое экономическое чудо"
08:52  В Калифорнии опять массовое убийство (7 трупов) и снова стрелял - этнический китаец
08:35  Как США разваливают Европейский Союз, - Геворг Мирзаян
01:49  На чем подорвется Казахстан, - Марат Асипов
00:47  Китай не хочет делиться с Россией всеми технологическими секретами
00:40  Европарламент подталкивает Иран к атомной бомбе, - Н.Бобкин
00:06  Путину надо сначала победить придворных олигархов, а потом уже - бандеровцев, - А.Разуваев
00:02  Белорусская оппозиция перегрызлась... из-за исторических оценок
00:01  Ряд махаллей Ташкента начнут отапливать и освещать с помощью когенераторов
Вторник, 24.01.2023
22:37  Саакашвили в тюрьме заразили КОВИДом - теряет сознание
22:18  Главный обвиняемый в январском казахском восстании Дикий Арман запускает свой сайт
21:18  В доме экс-президента США Пенса также найдены "забытые" совсекретные доки и файлы
20:32  "Кучка клоунов": Пригожин ("Вагнер") ответил генералам из Госдумы на призыв "брить бороды" солдатам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Бишкек скачет по украинским граблям, принимая русофобский закон о языке, - Айнур Курманов
08:40 26.01.2023

Бишкек скачет по украинским граблям, принимая русофобский закон о языке
Айнур Курманов

25.01.2023 , Бишкек

На прошлой неделе киргизский парламент принял в первом чтении конституционный закон о государственном языке, обязывающий все органы власти, а также предприятия и организации независимо от форм собственности вести свою деятельность только на киргизском языке.

Интересно, что за данный закон проголосовало 75 депутатов и только один против, что еще раз говорит о полной согласованности данного вопроса в принятии этого русофобского акта, направленного на проведения тотальной дерусификации в стране.

На прошлой неделе киргизский парламент принял в первом чтении конституционный закон о государственном языке,...

При этом проводником законопроекта снова стал спикер Жогорку Кенеша (парламента) Нурлан Шакиев, который уже отличился призывами убрать все не киргизские названия населенных пунктов в республике, требованиями переименования советских названий районов столицы и внесением в конце декабря прошлого года законопроекта об окончательной реабилитации "жертв сталинского режима", подготовленного фондом Сорос-Кыргызстан и "Открытым правительством", посредством которого планируется оправдать басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, сделав их "национальными героями".

В результате принятия такого закона все государственные учреждения (школы, вузы, больницы, органы правопорядка), а также частные компании должны будут вести свою документацию только на киргизском языке. Помимо этого, вводится еще и 65% квота для государственного языка титульной нации в республиканских СМИ.

Подобное говорит о том, что применение русского языка сразу будет резко сужено, хотя чиновники пытаются отмахнуться от критики, заявляя, что в Конституции он признан "языком межнационального общения" и не будет ущемлен. Но это все просто формальности, а на самом деле мы становимся свидетелями настоящего социокультурного переворота по украинским лекалам.

Подобное не было случайным, так как это уже вторая попытка протащить данный русофобский закон после октябрьского переворота 2020-го года, так как первый раз в парламент аналогичный проект вносился еще конце ноября 2021 года. Но тогда под давлением общественности, а также из-за жестких высказываний депутатов Госдумы РФ и российского посла – данный документ был отозван на доработку.

Теперь его, как и закон об окончательный реабилитации, решили быстро принять в момент осуществления СВО – в расчете на то, что Москва не сможет должным образом отреагировать и повлиять на конечный исход ввиду отвлеченности и загруженности другими проблемами. И по сравнению с более ранним вариантом, новый оказался еще более жестким и этноцентристским, который закрепляет титульный статус киргизов и их превосходство над другими нациями и народностями.

"Кыргызский язык – это язык титульного народа, образовавшего суверенную Кыргызскую Республику, и один из древних тюркских языков, в котором зародились выдающиеся культурные ценности. Установление в Конституции статуса кыргызского языка как государственного и определение в настоящем конституционном Законе порядка его широкого и полноценного применения в качестве государственного языка во всех сферах государственной и общественной жизни – создает основу для сохранения идентичности и развития национальной культуры кыргызского народа, совершенствования языковой политики", – говорится в преамбуле "Цель проекта НПА" на правительственном сайте.

При этом исчезла гарантия права представителям других этносов на сохранение родного языка. Нет и другой важной формулировки: "Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка".

Более того, за соблюдением данных норм в рамках "содействия применению и функционированию кыргызского языка как государственного и исполнения конституционного закона о государственном языке" в каждом учреждении будет приставлен особый "комиссар", который будет одергивать всех государственных служащих и докладывать в правительство и в администрацию президента о нарушениях или на соответствии тех или иных чиновников новым неонацистским критериям.

Это отличная почва и повод для проведения чистки госаппарата от неугодных, а также для введения системы языковой и этнической сегрегации граждан, так как теперь титульные и владеющие госязыком будут возвышаться над остальными в рамках строительства моноэтнического государства. Соответственно, следующим шагом надо ожидать по примеру Казахстана и Узбекистана закона "О вывесках", который камня на камне не оставит от русских и советских названий в Киргизии.

Надо также сказать, что данная политика началась не сегодня, а сразу же после очередной "цветной революции" в октябре 2020-го года, когда тот же Садыр Жапаров и назначенный исполняющим генерального прокурора отказывались на пресс-конференциях отвечать на вопросы, заданные на русском языке. А уже в декабре прошлого года после возвращения с саммита глав государств СНГ, проходившего в Санкт-Петербурге, президент КР тут же потребовал немедленно вести документооборот на киргизском языке не менее 50-ти процентов.

Не отстал от "лидера нации" и спикер парламента Нурлан Шакиев, который публично подверг обструкции министра экологии, который посмел сделать доклад перед депутатами на русском языке, что говорит о настоящей кампанейщине по выдавливанию из общественного пространства языка Пушкина. Поэтому абсолютно не случайно появление в КР "языковых патрулей", которые активизировались в прошлом году под влиянием казахских коллег.

Практически вслед за этим неизбежно ускорятся и процессы общей культурной и образовательной деградации в системе государственного управления, так как большая часть постановлений, приказов, решений и судебных приговоров готовятся и выпускаются на русском языке, а с текстами на киргизском постоянно появляются разночтения и противоречия. В частном секторе, а также в системе здравоохранения, в научной сфере, в инженерном деле, производстве и строительстве также используется русский, так как специалисты учились еще по советским учебникам.

Кроме этого, Национальный статистический комитет дал следующую информацию по количеству обучающихся в разных учебных заведениях и выяснилось, что на киргизском получают образование 539,8 тыс. человек, тогда как на русском - 163,4 тыс., а в двуязычных киргизско-русских учреждениях обучаются 529,8 тыс. человек. В связи с этим сейчас остро поднимется вопрос обеспечения учащихся учебниками на киргизском языке, а учебные заведения, где преподавание идет на русском, как это было в соседних республиках, ждет участь сокращений и свертывания программ.

Подобный закон нужно рассматривать как насквозь дискриминационный, так как он ударит по 25% граждан, в том числе по городскому населению, которое предпочитает разговаривать и писать на русском языке. А новые требования вызовут новые поборы и коррупционные условия для выдавливания оставшихся русских или тех, кто считает русскую культуру и язык родными.

А вслед за тотальной дерусификацией и декоммунизацией последует и латиницзация самого киргизского языка, который в последующем будет неминуемо отуречен в рамках идущего процесса тюркской интеграции. То есть толчком к этому стало как раз создание в ноябре 2021 года Организации тюркских государств (ОТГ).

И тут роль ОТГ становится ключевой, так как сейчас инициирован процесс перехода на единый тюркских алфавит на базе турецкого языка во всех странах участницах организации. Он должен будет выбран с участием "ученых" лингвистов и тюркологов именно на заседании в Бишкеке в ближайшее время, а затем принят Советом аксакалов при ОТГ во главе с Нурсултаном Назарбаевым.

По сути, в Киргизии мы видим сейчас продолжение той языковой политики, которая отрывает республику от России и от общего социокультурного пространства, что подтверждает наличие общего плана и единого координационного центра, регулирующего этот процесс "украинизации" всей Центральной Азии.

В этом заинтересован и Лондон, ведущий "Большую игру" в регионе, и Вашингтон, который стремится максимально ослабить ЕАЭС, ОДКБ и ШОС изнутри за счет таких вот "троянских коней". В связи с этим в официальной государственной идеологии Киргизии, Казахстана и Узбекистана помимо этноцентризма активно сейчас внедряются элементы пантюркизма и панисламизма, под слова о возвращении к истокам, традициям и общим корням.

Правда, начинают звучать на этом фоне трезвые голоса и из числа представителей самого киргизского общества. Так, например, Профессор кафедры русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета Мамед Тагаев с самого начала отметил, что "новый закон - плод популистских заявлений некоторых лиц". Но подобных голосов пока явно недостаточно.

Необходимо сейчас активное и немедленное вмешательство депутатов Госдумы и Совета федерации, дипломатического корпуса РФ, Россотрудничества, правительственных чиновников, чтобы не только затормозить принятие данного насквозь русофобского и дискриминационного закона, но и отрезвить правящую группу в Бишкеке, которая явно пытается мимикрировать и переориентироваться на Запад.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674711600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №106
- О регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
- Без непродуктивных посредников: новый механизм поставок угля для граждан разработают в Казахстане
- Законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов рассмотрен в Правительстве
- Ашимбаев: Токаев не захочет и не сможет стать вторым елбасы
- Назначены депутаты Сената Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана
- Об истории и деколонизации
- Об очередном раунде диалога по правам человека между Казахстаном и США
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  