БРИКС может позаимствовать единую валюту у СССР, - Анна Седова

10:21 26.01.2023 БРИКС может позаимствовать единую валюту у СССР

Создание общих денег для России, Китая и Латинской Америки вполне реально, если использовать современные технологии и советский опыт



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом предложил создать единую валюту объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), чтобы использовать ее при взаиморасчетах.



"Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС?" - сказал Лула да Силва.



По словам президента, если бы это зависело только от его решения, то расчеты Бразилии с другими странами всегда велись бы в национальных валютах, что позволило бы положить конец их зависимости от доллара США.



Если создание единой валюты для стран БРИКС, МЕРКОСУР или даже для всей Южной Америки пока выглядит отдаленной перспективой, то появление общих денег для Бразилии и Аргентины может быть более реальным первым шагом. Именно об этом политики стран говорили до встречи. Как выяснило американское издание Financial Times, Бразилия и Аргентина начали работу над созданием совместной валюты, которую бразильцы предлагают назвать sur (юг). Сейчас группы аналитиков изучают, как такие общие деньги могут простимулировать региональную экономику и снизить ее зависимость от доллара США. Если проект будет удачным, к нему могли бы присоединиться и другие страны Латинской Америки.



Как подсчитали FT, на валютный союз, охватывающий всю Южную Америку, будет приходиться около 5% мирового ВВП. На крупнейший в мире валютный союз - еврозону - приходится около 14% мирового ВВП в долларовом выражении. Но Европе потребовалось 35 лет, чтобы его создать. Если же говорить о планах, которые будут включать не только Америку, но и страны БРИКС, то есть и Китай, и Индию, и Россию, то на создание такой общей валюты уйдут десятки лет.



Впрочем, только в том случае, если это будет единая внутренняя валюта. Как пояснил "Свободной прессе" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, если единая цифровая валюта будет использоваться только для взаиморасчетов между странами-членами валютного союза, создать ее можно довольно просто и быстро, так как современные банковские и компьютерные технологии вроде блокчейна позволяют сделать это. Более того, по словам Беляева, у такой валюты уже есть рабочий прототип - переводной рубль Совета экономической взаимопомощи, который удалось создать и без современных цифровых технологий.



- Естественно, будущая коллективная валюта будет виртуальной и цифровой, но сама по себе цифровая валюта - это только инструмент, - поясняет Михаил Беляев. - Теперь разберемся с содержательной частью. Говорить о единой валюте, которая будет введена во внутреннем обороте этих стран и будет общей для всех, как евро - это утопия. Для этого нужно, чтобы все экономические условия во всех этих странах были совершенно одинаковые - одинаковые условия ценообразования, заработной платы, издержек и так далее. Тут недостаточно просто согласования каких-то таможенных условий. Должна быть полноценная экономическая интеграция, то есть то, что произошло в Европе, которая последовательно шла к этому 30 лет. Создание валюты евро шло через интеграцию их экономик в единое эконмическое пространство, функционирующее по единым законам. Единая внутренняя валюта для такой широкой группы разных стран, как БРИКС или даже МЕРКОСУР - это нонсенс, который в обозримом будущем не проглядывается.



Зато создание общей наднациональной валютой, которая циркулировала бы во внешнем пространстве, выпускалась и эмитировалась общим органом, согласованным этими странами, вполне реально. Эту валюту они могут использовать в расчетах между собой. Если мы вспомним, самый блестящий аналог и прототип такого рода валюты уже существовал. Это переводный рубль, который функционировал в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Существовал Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС), выпускавший эту виртуальную валюту "переводный рубль", которой пользовались все страны социалистического содружества в расчетах между собой, сохраняя у себя национальные валюты.



Нужно понимать, что это не был рубль, это была совершенно другая валюта и не нужно их путать. На поздних этапах существования соцсистемы переводным рублем рассчитывалась и Финляндия, и Куба, и Ангола, и Вьетнам. Она реально была международной, и уже ставился вопрос о ее конвертируемости в доллар, но тут подоспела перестройка, и все это оказалось перечеркнутым. Вот в таком варианте создание общей валюты БРИКС или более широкого круга стран вполне реально и возможно. Тем более, что в соответствующих архивах наверняка сохранились документы о том, как все эти механизмы работали. Причем тогда, когда коммуникации и банковские технологии были совсем не так развиты, как сейчас. Тогда это казалось какой-то экзотикой, а сейчас есть все технические и технологические возможности для создания такой общей валюты. Так что в этом плане нет никаких препятствий, осталось только собраться всем вместе и обсудить, как все это запустить. А запустить все это можно очень просто.



Не могу не отметить, что когда разрушилась система СЭВ, журналисты и многие эксперты подвергали насмешкам, что этот переводный рубль существует только в виртуальной сфере. Это казалось им настолько потешным, что они прямо не уставали над этой темой изгаляться. А теперь, наоборот, это будущее мировой валютной системы. Наднациональная валюта может быть создана очень просто и быстро, никаких препятствий для этого нет.



Качество денег определяется не формой существования, криптовалюта это или бумаги, а эмиссионным центром. Все зависит от того, кто выпускает эту валюту, кто за нее отвечает и на каких условиях. Одно дело, когда группа не пойми кого выпускает биткоин, и другое - когда это международный центр, деятельность которого регулируется документами, подписанными рядом стран.



"СП": - Какие страны могли бы участвовать в создании и использовании такой валюты?



- Любые страны, которые изъявят добрую волю и будут согласны участвовать в таком валютном союзе. Понятно, что в такого рода мероприятиях участвуют государства, которые наиболее тесно связаны экономическими отношениями. Тому, кто не имеет экономических связей, нет смысла присоединяться к этой валюте. Но в принципе, это открытая система, к которой может присоединиться любой, к то в этом заинтересован и согласен выполнять все условия такого союза.



"СП": - Как будет определяться курс такой валюты?



- Он будет определяться точно так же, как курс традиционных валют в процессе торговых и внешнеэкономических сделок, это должен быть биржевой курс на основании корзины валют и множественности этих сделок. Назначить его заранее в принудительном порядке нельзя. Он будет формироваться по отношению к каждой национальной валюте. Точно так же, как если вам сегодня нужно заплатить в долларах, вы идете и покупаете доллары, так вы будете покупать эту наднациональную валюту, которая будет оседать на ваших счетах в результате положительного сальдо внешнеторговых сделок.



"СП": - Но как именно это все будет работать?



- Допустим, вы получили эту виртуальную валюту от торговли с Бразилией и у вас остался ее избыток. Этим избытком вы можете заплатить, например, Аргентине. Если ее не хватает, вы можете ее докупить. Или, как было в странах СЭВ, не докупить, а взять дополнительный кредит в этих денежных единицах. Тогда это регулировалось государством, и эти поставки регулировались межгосударственными соглашениями. Сейчас торгуют частные компании, поэтому этот механизм отпадает. Значит, будет действовать купля-продажа валюты, что, впрочем, не исключает возможности кредитования в эмиссионном центре. Хотя он не будет выпускать ее в бумажном формате, он будет ею управлять и регулировать.



Возможно, помимо торговых расчетов страны-участницы также смогут предоставлять друг другу кредиты в этой валюте. Допустим, мы получили большой плюс в торговле с Бразилией, и сможем этой валюте прокредитовать другую страну союза. Обычная банковская "крутежка" денег, как с любой другой национальной валютой. Источник - svpressa.ru

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