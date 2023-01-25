Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу. Либерда пакует чемоданы

10:22 26.01.2023

Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу. Отличная новость



Алексей Иванов



В декабре, как известно, Главное управление Минюста России по г. Москве подало иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Дело было принято к производству Мосгорсудом за № 3а-3719/2023.



МХГ вменили 11 нарушений, непосредственно связанных с мероприятиями, организованными правозащитничками.



25 января Московский городской суд удовлетворил иск о ликвидации подрывной антигосударственной группировки. История МХГ завершена без долгих проволочек.



"Мы считаем это решение неправосудным и не основанным на доказательствах, иск - необоснованным. Мы, естественно, будем обжаловать это", - сказал порталу NEWS.ru адвокат МХГ Михаил Бирюков, защищавший Илью Яшина*, Леонида Гозмана* и прочее отребье. "Решение суда об удовлетворении иска министерства юстиции незаконно и будет нами обжаловано, мы будем сражаться дальше и пройдем все инстанции", - заявил адвокат, один из руководителей МХГ и один из создателей Российского еврейского конгресса, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Резник.



"Сражаться"? Полноте, Генри Маркович. Либерде остается лишь всхлипывать и готовиться к отъезду.



Резник (крайний справа) и Бирюков (второй справа) на рассмотрении иска о ликвидации МХГ

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, обозреватель "МК", лауреат премии Правительства РФ и премии мэра Москвы, лауреат премии МХГ "за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека" Ева Меркачева: "Это чудовищное решение. На мой взгляд, это большая ошибка. Понятно, что есть еще варианты, кассация, и адвокаты обязательно пройдут все вышестоящие инстанции, однако сам факт, что это произошло, чудовищен. Это ведь история, все мы знаем, что МХГ создавалась в тех условиях, которые в принципе, наверное, были самыми тяжелыми. Прошло 47 лет, за этот период МХГ столько подвергалась преследованиям, но даже в период СССР выстояла, даже когда КГБ сажала членов МХГ, и мы знаем, что был момент, когда одновременно оказались решеткой за свои убеждения и правозащитную деятельность практически все, кроме трех членов МХГ. И даже тогда сама организация существовала, ее не ликвидировали. Мы считали, что на самом деле большое будущее не только у МХГ, но и у всех тех правозащитных организаций, которые появились после нее и опирались на устав Московской Хельсинской группы, потому что считали, что это такой завет правозащиты. Помимо того, что этот устав писали легендарные правозащитники - Людмила Алексеева, Юрий Орлов и так далее, - сама эта деятельность объяснялась в уставе и показывала значимость прав человека в мире. Это, наверное, было впервые. В 90-е власти стали ценить МХГ. При Людмиле Алексеевой МХГ получала президентские гранты, все вспоминают историю, когда президент приехал к Людмиле Алексеевой поздравлять ее с днем рождения и так далее. И вот все повернулось ровно так, как было в начале существования МХГ, в годы СССР, когда оказывалось давление КГБ. Сейчас даже пошли дальше, получается, и ликвидировали ее. Конечно, эти исторические параллели приводить вроде как не принято и, наверное, неправильно, но они лежат на поверхности. И как получилось так, что, выстояв на протяжении стольких лет, почти полвека, МХГ [ликвидировали]... В общем, это очень страшно. Нам показали, что мы живем совершенно в иной реальности, что все прошлые достижения, заслуги ничего не значат, что прошлое, даже прошлое расположение руководителей власти к отдельной организации, сейчас не имеет значения. Нам также сказали, что не может быть полутонов, и сказали, что любая деятельность, которая не является, как-то не стыкуется с официальной точкой зрения, является априори незаконной и будет ликвидирована, так или иначе - организацию закроют, а человека посадят".



Председатель правления ликвидированного "Мемориала"* Ян Рачинский (профессиональный русофоб, внук террористки Ревекки/Ривки Фиалки, кавалер ордена Заслуг перед Республикой Польша и Большого командорского креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса; сейчас Следственный комитет РФ проверяет его по статье о реабилитации нацизма): "Процесс по ликвидации МХГ продемонстрировал и традиции (в части независимости суда от закона и фактов), и некоторую новизну - в отношении скорости рассмотрения. Предыдущие ликвидации занимали несколько судебных заседаний, а сегодня даже полный рабочий день не потребовался на оформление судом решения, принятого другими инстанциями ранее. […] Но эти попытки повернуть историю вспять тщетны". Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков: "Это не основанное на праве и политически мотивированное решение, принятое теми, кто восстанавливает государство, в котором нет места правам человека. Партия "Яблоко" выражает свою безусловную поддержку Московской Хельсинской группе". Член федерального политкомитета "Яблока" Лев Шлосберг: "Московский городской суд принял решение ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу и тем самым поставил себя в один ряд с погромными судами советской эпохи. Советский режим закончился моральным и государственным крахом. Постсоветский режим ждет такая же историческая участь". Либерастный блогер-политтехнолог и культуролог Николай Подосокорский: "Я выражаю всецелую поддержку МХГ и моим друзьям, являющимся ее членами. […] Ее уже закрывали, и мы все знаем, чем обернулось такое решение для держиморд менее чем через 10 лет. Надеюсь, что все доживем до благоприятных перемен". Руководитель правовых программ МХГ, бывший юрист Европейского центра защиты прав человека Роман Киселев: "Прокуратура и Минюст приложили целенаправленные усилия, чтобы найти основания для ликвидации, и тот факт, что нам не было предложено попробовать исправить нарушения, несмотря на их незначительность, только свидетельствует о том, что это требование преследует одну-единственную цель - уничтожить старейшую правозащитную организацию России". Оппо-либеральная активистка, экс-шеф-редактор русской редакции симоньяновского телеканала RT Мария Баронова*: "Напишу то, что и так всем понятно. Ликвидация Московской Хельсинской Группы - это даже мерзее, чем ликвидация "Мемориала"*. Чиновники и суд уничтожают в том числе и память о Людмиле Алексеевой".



Рыдайте, рыдайте. Кончилось время подобных структур и особей, прошло безвозвратно - к счастью для страны.



Позавчера Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России американского Фонда Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation), созданного в 1990 году Еленой Боннэр и возглавляемого отпрыском ведьмы, гражданином США Алексеем Семеновым (в 1977-м эмигрировал в Израиль, оттуда в США, живет в Бостоне; по завещанию мамаши, вместе с сестрой Татьяной Янкелевич выступает правопреемником отчима, нобелевского лауреата).



В общем, кучно идет.



* иностранный агент