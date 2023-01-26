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Ничто не сплотит русских сильнее, чем поставки немецких танков, - Washington Post
10:28 26.01.2023

The Washington Post
США
26 января 2023

Блинкен размышляет о будущем устройстве Украины
Читатели WP усомнились в адекватности Блинкена после его слов о будущем Украины

В США уже началось планирование "послевоенного порядка", пишет WP. Госсекретарь Блинкен озвучил свое видение "справедливого и прочного мира" за счет новых военных поставок Киеву. Читатели издания усомнились в адекватности главы внешнеполитического ведомства.
Дэвид Игнатиус

Исходя из того, что Владимир Путин потерпел неудачу и не смог уничтожить Украину, администрация Байдена начала планировать будущую расстановку сил, которая поможет Киеву сдержать любое повторение российских военных операций.
Свою стратегию украинского эндшпиля и послевоенного сдерживания Энтони Блинкен изложил в ходе интервью в понедельник в Госдепартаменте. Разговор коснулся сложнейших вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта, который угрожает всему мировому порядку.

Госсекретарь Блинкен недвусмысленно похвалил Германию за военную поддержку Украины, хотя другие союзники НАТО раскритиковали Берлин за промедление с поставками Киеву танков "Леопард". "Никто не мог предсказать степень военной поддержки Германии, когда конфликт только начался, - сказал Блинкен. - Это кардинальная перемена, и мы должны ее признать".

Он также подчеркнул, что президент Байден намерен избежать прямого военного конфликта с Россией - даже несмотря на то, что американское оружие уже помогает уничтожать путинские силы. "Байден всегда подчеркивал, что одно из его главных требований на Украине - недопущение третьей мировой", - заявил Блинкен.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 22 января 2023 года. - ИноСМИ, 1920, 25.01.2023

Колоссальное фиаско России и неспособность достичь военных целей, считает Блинкен, должны подтолкнуть США и их союзников к размышлениям о будущем Украины - и о том, как создать справедливый и прочный мир, который поддержит территориальную целостность страны и позволит ей сдержать, а при необходимости и отразить любую будущую агрессию. Иными словами, нельзя предоставлять России возможность отдохнуть, перегруппироваться и снова двинуться в наступление.

Рассматриваемая Блинкеном структура сдерживания несколько отличается от прошлогодних дискуссий с Киевом о гарантиях безопасности, аналогичных статье 5 устава НАТО. Некоторые американские чиновники все больше склоняются к тому, чтобы вместо формального договорного обязательства предоставить Украине все необходимые для самозащиты инструменты. Безопасность будет обеспечена мощными системами вооружений, особенно танками и противовоздушной обороной, а также крепкой, некоррумпированной экономикой и членством в Европейском союзе.

Нынешний упор Пентагона на обеспечение Киева оружием и подготовку к маневренной войне отвечает долгосрочной цели сдерживания. "Оружие для маневренных боевых действий не только придаст Украине сил, чтобы вернуть себе территорию, но и послужит сдерживающим фактором против будущих атак России, - пояснил один осведомленный сотрудник Госдепартамента, знакомый с рассуждениями Блинкена. - За маневренностью будущее".

Из разговора с Блинкеном можно было сделать вывод, что в администрации уже несколько месяцев кипят жаркие дискуссии о том, как положить конец боевым действиям на Украине и сохранить будущий мир. Стандартная формулировка администрации звучит так: все решения в конечном счете должны приниматься самой Украиной - и Блинкен подтвердил эту установку. Он также поддержал стремление Киева добиться значительных успехов на поле боя в этом году. Но Госдепартамент, Пентагон и Совет национальной безопасности думают и на перспективу.

Особая тема для обсуждения - это Крым. В Вашингтоне и Киеве бытует мнение, что вернуть Крым военной силой, возможно, не удастся. Любое наступление украинских военных в этом году в Запорожской области - сухопутном коридоре между Крымом и Россией - станет угрозой для контроля Москвы. Однако полномасштабная кампания Киева по захвату Крыма нереальна, считают многие официальные лица США и Украины. Отчасти потому, что Путин дал понять, что нападение на Крым станет спусковым крючком для ядерной эскалации.

При этом администрация разделяет настойчивое требование Украины, что захваченный Россией в 2014 году Крым в конечном счете должен быть возвращен. Но в краткосрочной перспективе Киеву важно, чтобы Крым перестал служить базой для нападений на Украину. Поэтому меня особенно заинтересовала формулировка о его демилитаризованном статусе и отсроченном решении вопроса о его политической принадлежности. В прошлом году украинские чиновники сообщили мне, что обсуждали такие возможности с администрацией.
Взвешивая варианты по Украине, Блинкен менее озабочен риском эскалации, чем ряд наблюдателей. Отчасти потому, что он считает, что Россию сдержит подавляющая мощь НАТО. "Путин держит часть своих сил в запасе из-за неуместных опасений, что НАТО нападет на Россию", - пояснил чиновник, знакомый с рассуждениями Блинкена. В частности, в российский резерв вошли стратегические бомбардировщики, некоторые виды высокоточного оружия и, разумеется, ядерное оружие - как тактическое, так и стратегическое.

Нежелание Блинкена критиковать Германию за промедление с передачей танков "Леопард" говорит еще и том, что руководство альянса уже более года отчаянно удерживает проукраинскую коалицию от распада. Чтобы сохранить эту коалицию в целости и сохранности, Блинкен провел сотни часов на телефонных переговорах, видео-встречах и поездках за границу.

Эта сплоченность тем важнее, чем ближе конфликт к развязке. В этом году Украина и ее союзники продолжат борьбу за изгнание российских оккупантов. Но, как и в последние годы Второй мировой, уже началось планирование послевоенного порядка - и системы военно-политических союзов, которая восстановит и сохранит разрушенный Россией мир.

Комментарии читателей

red dog
А вы знали, что на следующей неделе, 2 февраля, русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию. Россия потеряла во Второй мировой от 28 до 44 миллионов человек. А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее? Я - нет!

Alt-Ctr
Да кому теперь до этого какое дело?

Godsavethetroops
После феерических провалов Блинкена с выходом из Афганистана, с иранской сделкой, в отношениях с Китаем и с мерами против ядерных ракет у Северной Кореи я в нем вообще разочаровался. Он - наш худший госсекретарь за всю историю. Даже хуже Помпео.

ShnorklintonShnoozenheimer
А вы провезите украинцам контрабандой пару ядерных бомб - и все быстренько закончится, вот увидите.
А вообще "послевоенное устройство" звучит примерно как "когда я выиграю в лотерею". Слушай, Блинкен, занялся бы лучше делом, а?

Nyccolm
Коррупция в военное время на Украине должна караться повешением. Тех, кто воровал у собственных граждан генераторы на морозе и подрывал доверие союзников, ждет виселица!

Myvu wp
Читаю и не пойму: это Игнатиус размечтался или Блинкен? Совершенно невероятный сценарий!

Prexiso by Design
А Запад ждет всеобщий налог на восстановление Украины? Еще пару лет, и без него никак.

Erota7
Если только украинцы не придумают, как закончить конфликт, не спровоцировав при этом русских на реванш, они проиграют. Солдаты, может, и украинские, но техника и деньги - НАТО. И если НАТО выйдет из игры, Украина останется одна и продует за пару недель.

Clever Dog
Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом. Или и то, и другое. Другого объяснения этим бредням у меня нет. На Украине происходит полнейшая противоположность.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674718080


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