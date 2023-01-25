Морозы сразу сделали Среднюю Азию дружелюбнее к России и российскому газу

11:25 26.01.2023 25 января 2023



Январские морозы привели к нехватке газа и сбоям поставок в странах Средней Азии. Досталось и Ирану, который из-за Туркмении вынужден был снизить экспорт в Турцию, чтобы отогревать север страны. То, что произошло, - лучшая рекламная кампания для предложенного Россией газового партнерства в Средней Азии, полагают эксперты.



Морозы пришли в Среднюю Азию 10 января. Тогда "Узтрансгаз" сообщил о том, что для обеспечения газом населения, котельных и важных объектов компания приостанавливает поставки газа любым оптовым потребителям Узбекистана, включая АГНКС и производителей стройматериалов.



Следом, 12 января, стало известно о том, что из-за морозов поставки газа в Узбекистан остановила Туркмения. Они составляли 16 млн кубометров в сутки. Тогда по стране прокатились отключения электроэнергии и газа, в то время как столбик термометра опускался ниже -25 градусов по Цельсию.



Остановку поставок из Туркмении объясняли тем, что морозы привели к образованию гидратов во внутрипромысловых газопроводах туркменского месторождения "Галканыш". Параллельно прекратился и импорт туркменского газа в Иран. Без топлива оказались более сотни тысяч домохозяйств в северных провинциях и в Тегеране. Власти закрыли школы, госучреждения и даже частный бизнес на время аномальных морозов.



Однако в Тегеране объяснили ситуацию совсем другими причинами. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Туркмения нарушила своп-контракт (для поставок газа Азербайджану), чтобы удовлетворить возросший собственный спрос. Такой ход событий привел к тому, что Иран сам резко снизил поставки газа в Турцию, чтобы обеспечить север страны. По данным аналитика ICIS Тома Марзек-Мансера, импорт в Турцию упал на 70%.



Просели и поставки туркменского газа в Китай.



Президент Туркмении еще 13 января объявил строгие выговоры заместителю председателя кабинета министров Абдрахманову и председателю госконцерна "Туркменгаз"" Аманову. Однако поставки начали восстанавливаться только через неделю - 21 января.



"В самые морозные дни жители некоторых массивов в Ташкенте сидели без света, давление газа было низким, отопление - слабым. В кварталах можно было видеть людей, греющихся у костра. Жители рассказали, что были вынуждены покупать еду и греться в торговом центре", - писала "Газета.uz".

"С тех пор как начались эти холода и постоянные отключения, смолкли голоса тех, кто говорил, что ни в коем случае нельзя покупать российский газ, чтобы не попасть в зависимость от РФ… Нам придется создать газовый альянс Россия - Казахстан - Узбекистан. Другого пути нет, поскольку события последних дней и растущая социальная напряженность показывают, что все результаты реформ могут пойти насмарку, если люди не получат газ и будут мерзнуть. Это будет дискредитировать любые реформы, которые проводятся в стране. Если кто-то этого не понимает, то это очень большая политическая ошибка", - сказал изданию podrobno.uz директор узбекского центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев. Он отметил, что Узбекистан не только энергодефицитная страна: "В последние годы в силу объективных причин в Узбекистане наблюдается еще и газодефицит. И этот процесс будет продолжаться: население растет, запросы промышленности и сельского хозяйства на природный газ увеличиваются, вводятся новые ТЭЦ на газе, которые тоже требуют новых объемов природного газа для выработки энергии".

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что морозы в Средней Азии, похоже, стали лучшей рекламной кампанией для предложенного Россией газового партнерства в Средней Азии и международного газового хаба в Турции.



"И, как видите, действенной. Дорожные карты по сотрудничеству „Газпрома" с Казахстаном и Узбекистаном подписаны. В Туркменистан съездила правительственная делегация во главе с премьером Мишустиным", - говорит эксперт. Он считает, что такие действия со стороны стран Средней Азии логичны, так как у России мощные конкурентные преимущества: география, запасы, инфраструктура, компетенции.

Пока текущие перебои слабо отражаются на ценах - что на европейском, что на азиатском направлении, отмечает управляющий директор рейтинговой службы "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) Сергей Гришунин. Кроме того, добавляет он, технической возможности резкого увеличения поставок газа в Китай у России нет, а Турция пока не увеличивала заявки на прокачку через "Турецкий поток" либо через "Голубой поток".



"Тем не менее в долгосрочном плане перебои поставок указывают на предпочтительность наличия в регионе (Средней Азии) более стабильного поставщика, что может помочь России завоевать свое место на этом рынке и частично компенсировать потерю сбыта на европейском направлении", - считает управляющий директор рейтинговой службы НРА.

После начала СВО на Украине поставки российского газа в Европу из-за санкций и контрсанкций резко снизились. Президент России заявил о том, что необходимо переориентировать потоки на Восток. Первый вариант для трубопроводного газа - увеличение поставок в Китай. Второй - организация маршрута через Среднюю Азию.



Там проходит трансконтинентальная система газопроводов Средняя Азия - Центр. Построенная во времена СССР, она предназначалась для поставок газа из Туркмении в Россию. В "Газпроме" оценивают мощность системы в 80 млрд кубометров газа в год.



Действующая инфраструктура позволит начать поставки газа в Иран, который согласился принимать на севере страны 10 млрд кубометров в обмен на экспорт топлива с юга. Также российский газ может поступать в действующий газопровод в Китай из Средней Азии и еще не построенный проект Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ).



В конце ноября президент России выступил с предложением создать тройственный союз с Казахстаном и Узбекистаном по транспортировке российского газа в Азию. Эта идея вызвала инсинуации о политической подоплеке союза. Однако в Москве настаивали, что речь идет о техническом сотрудничестве.



Вчера, 24 января, глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.



"В соответствии с подписанной дорожной картой рабочая группа согласовала технические меры, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу Средняя Азия - Центр, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана", - сообщает Минэнерго Узбекистана в своем телеграм-канале. Там отметили, что следом обсудят условия поставки газа при полном сохранении контроля над ГТС страны: "Переговоры и дорожная карта предусматривают поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан (с полными правами управления). В этом случае никакой угрозы ни газотранспортной системе, ни нашему суверенитету нет".

Еще раньше, 18 января, дорожную карту по Казахстану глава "Газпрома" подписал с первым заместителем премьер-министра страны Романом Скляром. В документе также не оказалось политики.



"По итогам переговоров подписана дорожная карта, которая определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества",

- сообщала пресс-служба казахского правительства.

Ранее глава Минэнерго страны говорил, что обе страны по-прежнему ведут переговоры и о сотрудничестве для газификации севера и востока Казахстана.



"Мы переговоры до сих пор ведем. Как рабочий вариант - это через Барнаул, скорее всего, потом на север нашей территории и дальше разветвление между Павлодаром, Усть-Каменогорском, Семеем и так далее. Как вариант, его можно было бы использовать и для транзита, но данные переговоры еще не закончены", - говорил глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков. По словам министра, казахская сторона оценивает мощность газопровода в 10 млрд кубометров: "В случае если будет интерес выражен для дополнительных каких-то объемов подачи на юг, можно было бы рассматривать и более мощную трубу, скажем более 20−30 млрд кубометров газа. Но это вопросы переговоров". Источник - eadaily.com

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