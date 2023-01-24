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Структуру министерств и ведомств в Узбекистане оптимизируют
11:34 26.01.2023

Указом президента структура министерств и ведомств Узбекистана будет оптимизирована за счет сокращения некоторых подразделений. Соотношение руководителей и исполнителей составит не менее 1/3. "Исполнителей мало, руководителей много", - говорил год назад экс-министр юстиции Русланбек Давлетов.

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 25 января утвержден перечень самостоятельных министерств и ведомств, подотчетных правительству. Ранее мы писали, что документом ("О первоочередных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности республиканских органов исполнительной власти") предусмотрено сокращение штата министерств и ведомств на 24%.

Общее количество самостоятельных министерств и ведомств составит 26 (вместе с входящими в их состав комитетами, ведомствами и инспекциями - 69), в том числе:

министерств - 21;
комитетов - 12, из них 2 имеют независимый статус;
агентств - 25, из них 3 имеют независимый статус;
инспекций - 11.
Указом также приняты единые требования к формированию структур центральных аппаратов и региональных подразделений министерств и ведомств.

Сегодня структурные подразделения делятся более чем на 10 видов: департамент, главное управление, управление, отдел, сектор, служба, бюро, группа и т. д. Эта цифра сократится до 4: департамент - численность сотрудников больше 20, управление - 7−19, отдел - 2−6, специалист - 1. В комитетах, агентствах и инспекции при министерствах департаменты создаваться не будут.

Соотношение руководителей (руководитель, его заместители, советники и помощник, начальники департамента, управлений и их заместители) и исполнителей (специалистов) в центральном аппарате отныне должно составлять не менее 1/3 (33/67%). В Министерстве занятости и трудовых отношений до его реорганизации это соотношение составляло 44/56, а в Министерстве энергетики - 41/59.

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Бывший министр юстиции, ныне советник президента Русланбек Давлетов указывал на оптимальное соотношение руководителей и исполнителей в госаппарате, которое должно составлять 1 к 7 (один руководитель на семь сотрудников) по стандартам Гарвардского университета.

"Должен быть один руководитель на семь сотрудников. Если их будет больше, руководитель не сможет ими управлять из-за ограниченных ресурсов памяти, возможностей. У нас знаете как? У нас даже не один на три. Иногда на одного исполнителя приходится два руководителя. Исполнителей мало, руководителей много", - отмечал он.

Министрам предоставляется право организовывать секретариат министра, обеспечивающий правовое, организационно-техническое, информационно-аналитическое обеспечение их деятельности для ее направления на решение стратегических задач и снижения нагрузки повседневными делами.

Обязательной определена организация подразделений по стратегическому планированию, информационной службы, кадров, информационного анализа, по исполнительному контролю, обращениям, ИКТ, правовому обеспечению, противодействию коррупции, финансово-экономическим отношениям, международным связям.

Подразделения стратегического планирования, информационной службы, противодействия коррупции и международных связей создаются только в министерствах и независимых ведомствах. Они будут реализовывать единую политику в указанных направлениях.

В территориальных отделениях министерств и ведомств структурные подразделения будут состоять только из 3 видов: управление - более 5 сотрудников, сектор - 2−4, специалист - 1. Соотношение руководителей и исполнителей также должно составлять не менее 1/3 (33/67%). Сегодня в районных (городских) отделениях Министерства культуры соотношение руководителей и исполнителей, к примеру, составляет 63/37%.

Деятельность исполнительных органов (дирекции, комитеты, департаменты) фондов, имеющих юридический статус, будет прекращена, их функции передадут соответствующим министерствам и ведомствам.

Более того, планируется разработать проект документа о внедрении системы использования служебного автотранспорта в министерствах и ведомствах на основе аутсорсинга.

Министрам и главам ведомств поручено в течение трех дней распределить конкретные задачи и функции между своими заместителями, эффективно организовать их деятельность, а также утвердить временные структуры, штатные единицы центрального аппарата, территориальных и районных (городских) подразделений в рамках выделенных средств.

Выплаты зарплат и финансирование других мероприятий должно производиться в рамках временной сметы расходов с учетом пересмотра структур и штатных единиц органов госуправления. Министерству экономики и финансов, в порядке исключения, разрешено планировать необходимые средства для первого квартала 2023 года по временной смете расходов министерств и ведомств.

"Совершенно новая система"
Указом руководителям министерств и ведомств поручено в трехнедельный срок разработать проект документа об организации деятельности каждого министерства и ведомства по 16 направлениям на основе "совершенно новой системы". Вот некоторые из направлений:

определение организационно-правовых и финансовых мер по поиску путей решения имеющихся в соответствующих сферах вопросов, создание благоприятных условий для населения, решение системных проблем граждан;
целевое и рациональное использование бюджетных средств, повышение прозрачности госзакупок, развитие конкуренции в госзакупках посредством создания равных возможностей для предпринимателей;
энергосбережение, повышение его эффективности и широкое привлечение в сферу возобновляемых источников энергии;
широкое внедрение механизмов государственно-частного партнерства и аутсорсинга в соответствующих сферах, поэтапная передача, начиная с 2023 года, некоторых функций министерств и ведомств, а также подведомственных им организаций частному сектору;
подготовка предложений по предотвращению бюрократических преград при лицензировании и разрешительных процедурах. Уменьшение видов деятельности, по которым требуются документы лицензионного и разрешительного характера, количества документов, истребуемых для их выдачи, времени оказания услуг и размера платежей (сборов) за их предоставление;
развитие предпринимательской деятельности (оказание им услуг, предоставление государственных субсидий, льгот и других форм поддержки), совершенствование системы социальной поддержки населения;
определение прогноза грантовых средств и средств технического содействия, привлекаемых для программ развития и конкретных направлений, пересмотр деятельности групп по реализации инвестиционных проектов;
пересмотр деятельности государственных унитарных предприятий (учреждений) в системе министерств и ведомств, обществ с ограниченной ответственностью, а также хозяйствующих субъектов, в управление которым передан пакет акций государственной доли, подготовка предложений по приватизации государственной доли в них;
совершенствование порядка осуществления контрольных функций министерствами и ведомствами, а также подведомственными им организациями на основе результатов системы "риск-анализа", оптимизация их координирующих и контролирующих функций;
совершенствование модели оказания государственных услуг субъектам предпринимательства и населению министерствами и ведомствами, а также подведомственными им организациями;
на основе изучения причин и условий развития коррупции в наиболее коррумпированных сферах в разрезе министерств и ведомств, а также в подведомственных им организаций проведение диагностики и предотвращение коррупционных факторов в каждой из сфер;
широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий, в том числе цифровизацию процесса работы министерств и ведомств.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674722040


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