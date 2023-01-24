Астана. Сотрудников КазКНБ задержали по подозрению в пытках заключенных

12:07 26.01.2023

Подробности сообщили в столичном городском суде

На два месяца задержали сотрудников КНБ по подозрению в пытках заключенных в СИЗО Астаны, передает Ratel.kz.



25 января специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев сотрудников КНБ. Речь идет о подполковнике Еркине АМАНОВЕ, майоре Хамите АБДУГАЛИ, а также сотруднике погранслужбы КНБ, капитане Кайрате САРТАЕВЕ.



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