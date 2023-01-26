Почему Казпрокуратура не заметила крупнейшую фирму-прокладку на рынке электроэнергии

13:09 26.01.2023

Почему генеральная прокуратура не заметила крупнейшую фирму-прокладку на рынке электроэнергии

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АНТОН СЕРГИЕНКО

Четверг, 26 Янв 2023,



Чиновники ответили на депутатский запрос

Соответствующие документы опубликованы на официальном ресурсе мажилиса парламента Республики Казахстан. Вообще, еще до роспуска ряд депутатов фракции "Ак жол" потребовали у генерального прокурора страны и министра национальной экономики, наряду с наведением порядка в теплоснабжении, параллельно провести проверку на предмет выявления искусственно созданных спекулятивных посредников между генерирующими и сетевыми компаниями и конечными потребителями в лице населения и производственного бизнеса. Вот, что в итоге ответил генеральный прокурор Берик АСЫЛОВ:



"Установлено, что в стране функционируют 37 ТЭЦ, из них 28 (76%) эксплуатируются свыше 50 лет, у остальных 9 (24%) срок службы превышает 30 лет. Большая часть из них - 22 ТЭЦ (59%) перешли в частную собственность, в том числе путем приватизации еще в 90-х годах. По обстоятельствам, произошедшим в трех городах Казахстана, начаты досудебные расследования по статье 254 (недобросовестное отношение к обязанностям) УК. Назначены экспертизы, необходимые для определения технического состояния оборудования ТЭЦ, причин аварии, в качестве специалистов привлечены сотрудники департаментов по регулированию естественных монополий областей.Окончательная оценка произошедшим инцидентам с определением виновных лиц будет дана межведомственной следственно-оперативной группой по завершению досудебного расследования".



Также он пишет, что сложившаяся критическая обстановка вокруг объектов производства и передачи тепла создает угрозу энергетической безопасности страны, и отмечает, что в перечень проблемных вошли 11 частных тепловых станций (дислоцированных в городах Балхаш, Жезказган, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Рудный, Степногорск, Темиртау, Усть-Каменогорск, Экибастуз), основное оборудование которых крайне устарело (степень износа от 70 до 99%). В настоящее время прокурорами начаты проверки этих предприятий. Каждая проверка охватит законность приватизации, техническое состояние и модернизацию оборудования, обоснованность применения тарифов и расходование средств. По итогам будет дана оценка действиям должностных лиц.



"Помимо этого в целях выявления искусственно созданных посредников между генерирующими компаниями и конечными потребителями прокурорам поручено провести проверки в ТОО "Степногорск Теплотранзит", ТОО "МАЭК-Казатомпром", а также АО "ГРЭС им. Батурова", ТОО "Жамбылские электрические сети", "Жамбыл жарык сауда-2030" и "Аспан-Energy". Работа в данном направлении продолжается", - резюмировал генпрокурор.



Заметим, что качестве примера, депутаты в своем запросе привели тот факт, что Экибастузская ГРЭС-1 поставляет электроэнергию оптовому посреднику ТОО "AB ENERGO" (АБ ЭНЕРГО) за 7,4 тенге за кВт.час, при стоимости у конечного потребителя от 26 тенге для населения и 44 тенге для юридических лиц. По их данным, и другие генерирующие компании работают через посредников, которые, снимая основную прибыль, при этом ничего не производя, фактически обложили данью всю экономику и население Казахстана. Про другие компании в генпрокуратуре ответили, а вот про названное ТОО от них данных нет.



Министр национальной экономики Алибек КУАНТЫРОВ в свою очередь заметил, что в сфере теплоэнергетики исключается продажа или перепродажа тепловой энергии, так как доля услуг снабжения очень низкая. Вместе с тем разработана Дорожная карта по обеспечению перехода на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции". Она предполагает снижение износа коммунальных сетей, но средства на это будут браться в том числе и в счет повышения тарифов. Прогнозируемый рост цен на услуги субъектов естественных монополий в этой сфере может достигнуть 45 процентов. Много внимания он уделил и закупкам субъектов естественных монополий, предложив повысить прозрачность процедуры закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков во избежание появления аффилированных подрядчиков. Но по поводу проверок на предмет выявления искусственно созданных спекулятивных посредников между генерирующими и сетевыми компаниями и конечными потребителями в его ответе нет ни одного слова.