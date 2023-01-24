В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям

14:13 26.01.2023

26 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте Акорды, создание Совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Казахстана.



"Указом утверждены Положение и состав Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание", - говорится в сообщении.



Кроме того, в указе сказано, что в числе членов совета лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.



Вместе с тем в состав вошли члены правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.



"Широкое представительство в Национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки", - сказано в заключении.



Анастасия Московчук