В Кыргызстане вводится запрет на охоту на горных козлов, баранов, косуль и улара

16:25 26.01.2023

26 января 2023, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Кыргызстане с 2023 по 2026 год вводится запрет на охоту на некоторые виды животных. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.



По данным ведомства, мораторий на отстрел касается как граждан Кыргызстана, так и иностранцев.



В течение трех лет запрещается охотиться на горных козлов, баранов, косуль и уларов.