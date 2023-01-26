 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.01.2023
18:50  Вырастет ли из Токаева второй елбасы? - Данияр Ашимбаев
18:41  Почему арабская солидарность не сыграла в Ливии, - Равиль Мустафин
18:32  Другого пути нет. Узбекистан, по-любому, будет строить АЭС
18:10  Транзитное братство вокруг Азербайджана, - Н.Кузьмин
16:43  Украинские ЗЕградотряды. Желающих идти в бой за кровавого клоуна все меньше
16:40  Саудовская Аравия бьет экономические рекорды, - В.Катасонов
16:25  В Кыргызстане вводится запрет на охоту на горных козлов, баранов, косуль и улара

14:25  Империалистическому правосудию наступает конец, - Тьерри Мейсан
14:13  В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям
13:16  Странная тетка. Глава КазМинздрава Ажар Гиният отрицает свой донос на замминистра Абишева
13:09  Почему Казпрокуратура не заметила крупнейшую фирму-прокладку на рынке электроэнергии
12:07  Астана. Сотрудников КазКНБ задержали по подозрению в пытках заключенных
11:34  Структуру министерств и ведомств в Узбекистане оптимизируют
11:25  Морозы сразу сделали Среднюю Азию дружелюбнее к России и российскому газу
10:28  Ничто не сплотит русских сильнее, чем поставки немецких танков, - Washington Post
10:22  Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу. Либерда пакует чемоданы
10:21  БРИКС может позаимствовать единую валюту у СССР, - Анна Седова
09:49  Алфавит войны. Русская история обманула российский правящий класс, - Александр Проханов
08:40  Бишкек скачет по украинским граблям, принимая русофобский закон о языке, - Айнур Курманов
07:32  Коллективный Запад – это иллюзия, - Тимофей Бордачев
00:57  Война коллективного Запада против России как фактор поляризации мира, - В.Катасонов
00:52  Высылать мигрантов из России станут более гуманно, - Е.Трифонова
00:49  Мирзиеев летит с "историческим" визитом в Бишкек, - В.Панфилова
00:47  Турции предрекли выход из НАТО через полгода, - НГ
00:38  Забытый подвиг. Герои 98-й и 99-й Кыргызстанских стрелковых бригад
00:36  Чтобы экономика Китая перегнала США, нужна Россия, - И.Журенков
00:35  Когда единая валюта стран БРИКС вытеснит доллар
Среда, 25.01.2023
21:34  Эрдоган отомстил шведам, но России от этого не легче, - М.Макаров
20:19  В узбекской Сурхандарье сменились разом хокимы 13 районов. Одним махом
19:49  Иран спросит строго. США и Израиль укрепляют боевое содружество, - М.Беленькая
19:00  Возрождение Черкизона? Рос-вице-премьер Мантуров продолжает дурачиться
18:25  Турецкий переполох: почему Анкара хочет выйти из НАТО
18:23  Заменит ли китайская валюта доллар
18:16  Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для Киргизии, - профессор Тагаев
16:54  Украина - "лучшее место по отмыванию денег", - Такер Карлсон
16:20  Партизаны культуры, - Александр Дугин
14:42  В Бишкеке задержан экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков. Не отдал долг депутату Бурханову ($1,2 млн!!)
14:10  Алекперовский "Лукойл" истошно отрицает поставки топлива на Украину
12:36  Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара. В Южной Америке хотят создать новую валюту
12:01  Незнание кыргызского языка - отказ в работе. Готовится новый жапар-закон
11:03  Турция выкручивает руки Европе болгарской газовой трубой, - Керим Улькер
10:41  Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере
10:39  Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы
10:32  Топ-менеджеров российских космо-кампаний посадили за аферы с ракетными двигателями, "улетевшими" в США
10:31  НАТО и Эрдоган: Ни отшлепать, ни даже в угол поставить
10:23  Дефолт подкрался незаметно. Госдолг застал Америку врасплох, - The Economist
10:18  В Казахстане создана Судебная администрация
09:46  Вашингтон под предлогом помощи ВСУ похерил "немецкое экономическое чудо"
08:52  В Калифорнии опять массовое убийство (7 трупов) и снова стрелял - этнический китаец
08:35  Как США разваливают Европейский Союз, - Геворг Мирзаян
01:49  На чем подорвется Казахстан, - Марат Асипов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудовская Аравия бьет экономические рекорды, - В.Катасонов
16:40 26.01.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 26.01.2023 |

Основа развития – нефтяная промышленность

Лидером среди крупных стран по темпам экономического роста является Китайская Народная Республика (КНР). За 40 лет развития с ежегодным увеличением ВВП страны в среднем на 9,5% доход на душу населения увеличился в 22,8 раза. Доля Китая в мировом ВВП выросла с 1,8% до 15,2%. Однако в Давосе глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что в 2022 году прирост мирового ВВП составил всего 3,2%, а прирост китайского ВВП – 3,0%. КНР утратила звание лидера экономического роста, впервые за 40 лет прирост китайского ВВП оказался ниже среднемирового показателя.

А кто же стал новым лидером? Согласно предварительным оценкам МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, самые высокие темпы продемонстрировала Саудовская Аравия – 8,9%. На втором месте Индия (6,3%).

Большая доля создаваемого саудовской экономикой ВВП приходится на нефтяную промышленность. А в прошлом году имел место беспрецедентный взлет цен на черное золото, чем и воспользовалось Королевство Саудовская Аравия (КСА). Джо Байден пытался, но не сумел уговорить саудовского короля сбить цены, увеличив экспорт нефти. Обычно лояльный по отношению к Вашингтону Эр-Рияд не пошел на уступки Вашингтону.

Конечно, правы могут оказаться те эксперты, которые скажут, что долго Саудовская Аравия в лидерах экономического роста не продержится, просто ей в прошлом году повезло с рыночной конъюнктурой. В Эр-Рияде это понимают и хотят снизить зависимость страны от нефти. Делаются попытки преодолеть монокультурный характер экономики, провести ее диверсификацию. Так, за двадцать лет (2001-2021 гг.) доля производственных отраслей (без нефтепереработки) в ВВП выросла с 4,6% до 8,1%; доля торгового сектора и сектора ресторанов и гостиниц – с 4,4% до 9,2%; доля сектора финансовых и риелторских услуг – с 7,1% до 10,7%. А доля добывающей промышленности (нефть и природный газ) сократилась с 53,8% до 35,3%.

Важной вехой в экономическом развитии КСА стала программа модернизации "Видение: 2030" (Vision: 2030). Говорят, инициатором и главным разработчиком программы является наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он же с 27 сентября 2022 года премьер-министр КСА (до этого занимал должность министра обороны). Толчком к разработке программы явилось сильное падение цен на нефть в 2014-15 гг., что поставило под угрозу формирование сбалансированного бюджета и реализацию многих правительственных программ.

Была поставлена задача развития новых отраслей экономики (нефтехимии, автомобилестроения, других отраслей машиностроения, электроники) и снижения зависимости КСА от внешних рынков.

Правильность такого курса подтвердили события 2020-2021 гг., когда началась так называемая пандемия с ее локдаунами, снизившая потребление углеводородного топлива и оказавшая понижательное влияние на нефтяные цены.

Дополнительным толчком к модернизации саудовской экономики стали решения Парижской конференции по климату в декабре 2015 года о снижении зависимости мировой экономики от углеводородов. В тех странах, куда Саудовская Аравия традиционно поставляла нефть, стали внедряться стандарты ESG, призванные сокращать потребление черного золота и поощрять переход на зеленые источники энергии.

Саудовской Аравии после 2015 года пришлось всячески демонстрировать свою озабоченность проблемами экологии и климата. Для внешнего мира Эр-Рияд подает стратегию "Видение: 2030" как программу декарбонизации своей экономики, как "вклад в общее дело человечества". В ноябре на саммите ООН по климату Мухаммед ибн Салман заявил, что Саудовская Аравия направила 2,5 млрд долларов на зеленую инициативу (Middle East Green Initiative).

Однако "Видение: 2030" – программа не для внешнего пользования. Это стратегия с четко выраженными национальными интересами, программа повышения устойчивости саудовской экономики и снижения ее зависимости от внешних факторов. В самом Эр-Рияде к зеленой повестке относятся со скепсисом. Доля возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и проч.) в энергобалансе КСА измеряется сотыми долями процента. Если Эр-Рияд и будет сокращать в энергобалансе долю нефти и газа, но уж никак не за счет солнечных батарей и ветряков. Оказывается, на территории королевства имеются большие запасы урана, и Эр-Рияд планирует создавать атомную энергетику. Задумано строительство АЭС, готовится проведение международного конкурса на подряд строительства. "Росатом" заявил об участии в конкурсе.

Программа "Видение: 2030" включает захватывающие дух проекты, некоторые из них могут конкурировать с космическими фантазиями Илона Маска. Один из проектов – мегакурорт "Красное море" (Red Sea Project). Он представляет собой зону протяженностью 200 километров на побережье Красного моря вместе с архипелагом из 90 островов. КСА явно хочет отнять у Турции пальму первенства по привлечению иностранных туристов на морской отдых.

Еще один мегапроект – гигантский развлекательный центр "Киддия" (The Qiddiya Entertainment Project). Он предполагает создание более 300 развлекательных и учебных заведений в 40 километрах от Эр-Рияда.

И, пожалуй, самый фантастический мегапроект – NEOM, "умный" город в административном округе Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Жизнь обитателей этого "города солнца", как обещают саудовские чиновники, будет полностью автоматизирована. Мегапроект состоит из нескольких гигантских проектов. Главный из них – "Линия". Это здание высотой 500 метров, шириной 200 метров, а протяженностью… в 170 километров. Здание рассчитано на девять миллионов человек. Перемещение людей из одной части здания в другое должно осуществляться с помощью скоростного поезда, который будет двигаться вдоль здания. Эксперты говорят, что строительство потребует полвека. Да и оценки инвестиций, необходимых для реализации проекта, постоянно пересматриваются в сторону увеличения. Было 500 млрд долл., сейчас называется цифра в 1 триллион долларов.

Впрочем, все это экзотика, плоды которой смогут увидеть лишь представители следующего поколения. Власти КСА многое делают и для сегодняшнего дня. В 2016 году число промышленных предприятий в стране составляло 7,2 тыс., а к середине 2022 года оно увеличилось до 10,7 тыс. За шесть лет введено в эксплуатацию 3,5 тысячи новых заводов и фабрик. Возможностей для индустриализации у королевства достаточно: большая часть экономики находится в государственном секторе (в том числе полностью нефть и газ). В отличие от России выручка от экспорта углеводородов не утекает за границу, а аккумулируется в государственном бюджете и суверенном фонде.

Судя по всему, Эр-Рияд не желает уступать свое лидерство по показателю темпов экономического роста. Министр иностранных дел КСА Файсал бен Фархан Аль Сауд заявил в Давосе, что его страна планирует в 2023 году обойти всех в мире по темпам роста экономики.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674740400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №106
- О регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
- Без непродуктивных посредников: новый механизм поставок угля для граждан разработают в Казахстане
- Законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов рассмотрен в Правительстве
- Ашимбаев: Токаев не захочет и не сможет стать вторым елбасы
- Назначены депутаты Сената Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана
- Об истории и деколонизации
- Об очередном раунде диалога по правам человека между Казахстаном и США
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  