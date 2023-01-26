Саудовская Аравия бьет экономические рекорды, - В.Катасонов

16:40 26.01.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 26.01.2023 |



Основа развития – нефтяная промышленность



Лидером среди крупных стран по темпам экономического роста является Китайская Народная Республика (КНР). За 40 лет развития с ежегодным увеличением ВВП страны в среднем на 9,5% доход на душу населения увеличился в 22,8 раза. Доля Китая в мировом ВВП выросла с 1,8% до 15,2%. Однако в Давосе глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что в 2022 году прирост мирового ВВП составил всего 3,2%, а прирост китайского ВВП – 3,0%. КНР утратила звание лидера экономического роста, впервые за 40 лет прирост китайского ВВП оказался ниже среднемирового показателя.



А кто же стал новым лидером? Согласно предварительным оценкам МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, самые высокие темпы продемонстрировала Саудовская Аравия – 8,9%. На втором месте Индия (6,3%).



Большая доля создаваемого саудовской экономикой ВВП приходится на нефтяную промышленность. А в прошлом году имел место беспрецедентный взлет цен на черное золото, чем и воспользовалось Королевство Саудовская Аравия (КСА). Джо Байден пытался, но не сумел уговорить саудовского короля сбить цены, увеличив экспорт нефти. Обычно лояльный по отношению к Вашингтону Эр-Рияд не пошел на уступки Вашингтону.



Конечно, правы могут оказаться те эксперты, которые скажут, что долго Саудовская Аравия в лидерах экономического роста не продержится, просто ей в прошлом году повезло с рыночной конъюнктурой. В Эр-Рияде это понимают и хотят снизить зависимость страны от нефти. Делаются попытки преодолеть монокультурный характер экономики, провести ее диверсификацию. Так, за двадцать лет (2001-2021 гг.) доля производственных отраслей (без нефтепереработки) в ВВП выросла с 4,6% до 8,1%; доля торгового сектора и сектора ресторанов и гостиниц – с 4,4% до 9,2%; доля сектора финансовых и риелторских услуг – с 7,1% до 10,7%. А доля добывающей промышленности (нефть и природный газ) сократилась с 53,8% до 35,3%.



Важной вехой в экономическом развитии КСА стала программа модернизации "Видение: 2030" (Vision: 2030). Говорят, инициатором и главным разработчиком программы является наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он же с 27 сентября 2022 года премьер-министр КСА (до этого занимал должность министра обороны). Толчком к разработке программы явилось сильное падение цен на нефть в 2014-15 гг., что поставило под угрозу формирование сбалансированного бюджета и реализацию многих правительственных программ.



Была поставлена задача развития новых отраслей экономики (нефтехимии, автомобилестроения, других отраслей машиностроения, электроники) и снижения зависимости КСА от внешних рынков.



Правильность такого курса подтвердили события 2020-2021 гг., когда началась так называемая пандемия с ее локдаунами, снизившая потребление углеводородного топлива и оказавшая понижательное влияние на нефтяные цены.



Дополнительным толчком к модернизации саудовской экономики стали решения Парижской конференции по климату в декабре 2015 года о снижении зависимости мировой экономики от углеводородов. В тех странах, куда Саудовская Аравия традиционно поставляла нефть, стали внедряться стандарты ESG, призванные сокращать потребление черного золота и поощрять переход на зеленые источники энергии.



Саудовской Аравии после 2015 года пришлось всячески демонстрировать свою озабоченность проблемами экологии и климата. Для внешнего мира Эр-Рияд подает стратегию "Видение: 2030" как программу декарбонизации своей экономики, как "вклад в общее дело человечества". В ноябре на саммите ООН по климату Мухаммед ибн Салман заявил, что Саудовская Аравия направила 2,5 млрд долларов на зеленую инициативу (Middle East Green Initiative).



Однако "Видение: 2030" – программа не для внешнего пользования. Это стратегия с четко выраженными национальными интересами, программа повышения устойчивости саудовской экономики и снижения ее зависимости от внешних факторов. В самом Эр-Рияде к зеленой повестке относятся со скепсисом. Доля возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и проч.) в энергобалансе КСА измеряется сотыми долями процента. Если Эр-Рияд и будет сокращать в энергобалансе долю нефти и газа, но уж никак не за счет солнечных батарей и ветряков. Оказывается, на территории королевства имеются большие запасы урана, и Эр-Рияд планирует создавать атомную энергетику. Задумано строительство АЭС, готовится проведение международного конкурса на подряд строительства. "Росатом" заявил об участии в конкурсе.



Программа "Видение: 2030" включает захватывающие дух проекты, некоторые из них могут конкурировать с космическими фантазиями Илона Маска. Один из проектов – мегакурорт "Красное море" (Red Sea Project). Он представляет собой зону протяженностью 200 километров на побережье Красного моря вместе с архипелагом из 90 островов. КСА явно хочет отнять у Турции пальму первенства по привлечению иностранных туристов на морской отдых.



Еще один мегапроект – гигантский развлекательный центр "Киддия" (The Qiddiya Entertainment Project). Он предполагает создание более 300 развлекательных и учебных заведений в 40 километрах от Эр-Рияда.



И, пожалуй, самый фантастический мегапроект – NEOM, "умный" город в административном округе Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Жизнь обитателей этого "города солнца", как обещают саудовские чиновники, будет полностью автоматизирована. Мегапроект состоит из нескольких гигантских проектов. Главный из них – "Линия". Это здание высотой 500 метров, шириной 200 метров, а протяженностью… в 170 километров. Здание рассчитано на девять миллионов человек. Перемещение людей из одной части здания в другое должно осуществляться с помощью скоростного поезда, который будет двигаться вдоль здания. Эксперты говорят, что строительство потребует полвека. Да и оценки инвестиций, необходимых для реализации проекта, постоянно пересматриваются в сторону увеличения. Было 500 млрд долл., сейчас называется цифра в 1 триллион долларов.



Впрочем, все это экзотика, плоды которой смогут увидеть лишь представители следующего поколения. Власти КСА многое делают и для сегодняшнего дня. В 2016 году число промышленных предприятий в стране составляло 7,2 тыс., а к середине 2022 года оно увеличилось до 10,7 тыс. За шесть лет введено в эксплуатацию 3,5 тысячи новых заводов и фабрик. Возможностей для индустриализации у королевства достаточно: большая часть экономики находится в государственном секторе (в том числе полностью нефть и газ). В отличие от России выручка от экспорта углеводородов не утекает за границу, а аккумулируется в государственном бюджете и суверенном фонде.



Судя по всему, Эр-Рияд не желает уступать свое лидерство по показателю темпов экономического роста. Министр иностранных дел КСА Файсал бен Фархан Аль Сауд заявил в Давосе, что его страна планирует в 2023 году обойти всех в мире по темпам роста экономики.