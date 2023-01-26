Украинские ЗЕградотряды. Желающих идти в бой за кровавого клоуна все меньше

16:43 26.01.2023

ИГОРЬ ЛОГИНОВ | 26.01.2023 |



Позиционная война осенью, начало российского наступления зимой, бойня под Бахмутом – все однозначно снизило мотивационную составляющую военнослужащих ВСУ. Свидетельством этого стали участившиеся в декабре видеообращения военных различных подразделений к командованию или к Зеленскому с требованиями вывести их на ротацию либо улучшить содержание и условия ведения боевых действий.



Ста тысяч гривен уже мало: подготовленные на базах Британии, Германии и Прибалтики солдаты хотят воевать комфортно, как учили, без "солнцепеков", залитых водой траншей и ночных вылазок "вагнеров", вырезающих украинские секреты.



Очередное видеообращение



Более того, все чаще солдатики заявляют на камеру, что не желают быть утилизированы ради "красивых тусовок самки Зеленского и его выкормышей и всей шоблы 95-го квартала". Сегодня подобное обращение появляется как минимум раз в день либо же, как это было в случае 25-й бригады десантников, на записи видно, как недовольное войско покидает позиции и уходит в тыл. По ряду версий, ехать на превращение в чернозем в Бахмут отказался даже частично восстановленный полк "Азов"*, привыкший сидеть в подвалах, которых в Артемовске уже нет.



Западные СМИ о том, о чем запрещает информировать "95-й квартал"



Кроме того, с подачи западных СМИ, которые не подчиняются режиму секретности, введенному Киевом в отношении информации о потерях, в армии и обществе стали осознавать, что власти замалчивают огромное количество человеческих жертв. Теперь тупую массовую гибель вэсэушников стали обсуждать на камеру.



Недавно широко разошлось скандальное интервью журналиста Романа Реведжука и замкомандира батальона 2-й бригады Нацгвардии Руслана Дребота, из которого стало известно, что солдаты 116-й полтавской бригады ТрО отказываются идти на убой.



В украинских соцсетях стоит шум вокруг 77-й десантно-штурмовой бригады, переброшенной с европейских полигонов прямиком в Соледар и потерявшей там более половины личного состава. При этом родне врут, будто они не погибли, а сбежали, став "500-ми".



Кровавая правда Бахмута



Вот отрывок из открытого письма солдат элитной 28-й ОМБр імені Лицарів Зимового Походу: "Комбат Мищенко говорил перед этим боем, что все будет хорошо, тут македонские танки, американские самолеты. Ничего не было, всех разбили!



Закончилось БК, нет ни пулеметов, мы просили, тогда еще были проблемы, Покемона (позывной. – Ред.) просили, а теперь бригаду разбили, батальон уничтожен, одна рота вообще, люди погибли на поле боя, Тьма (позывной. – Ред.) – в плену. Еще кто-то – без вести пропавший, родителям ничего не рассказывают.



Парни ждут расследования по бойне, в которую попали в Новой Каменке. Мы думали, что до нас кто-нибудь приедет, прокуратура, СБУ, будут разбираться. А нас ведут сегодня снова на убой.



Такое происходит не только в этой бригаде. Но тот комбат Мищенко заметает следы. Бригада небоеготова, то есть требуется проверка, расследование трагедии, где погибло очень много людей, пропало без вести и попали в плен".



Граждан Украины поразило открытое письмо сотрудницы Главного управления Нацполиции по Волынской области Натальи Пасичник об огромных потерях мужского населения.



Обращения Пасичник и Ляшенко



24 января в сетях появилось заявление нардепа от "Слуги народа" Анастасии Ляшенко, обратившейся к главнокомандующему Залужному с просьбой вывести из зоны боевых действий ряд подразделений, потому что у них нет "физической и моральной подготовки".



Зеленский же в ответ на пропитанные кровью обращения в день своего 45-летия сделал быдлу подарок – подписал скандальный "закон 8271", или "закон о дезертирах", крайне негативно воспринятый в армии и обществе.



Умирать за Зеленского и обожаемого всеми Залужного, который, прежде всего, и настаивал на ратификации закона, теперь надо молча. Неспроста в соцсетях появились "черно-юморные" шутки, что таким образом еврей Зеленский мстит украинцам за столетия антисемитизма, резню "Хмельниччины", Уманскую резню и погромы Петлюры…



До сих пор, и этому есть десятки видеодоказательств, на отказ младшего и среднего офицерского звена ехать в сторону Бахмута, на возмущение солдат и отказы выполнять заведомо самоубийственные приказы старшие офицеры отвечали лишь угрозами или душещипательными беседами. До сих пор на тотальное пьянство и прочие "излишества" власть отвечала лишь проверками и штрафами. До сих пор случалось, что идти в бой вэсэушников уговаривали. Теперь все должно быть жестче.



Несколько дней назад Владимир Путин рассказал, что украинские военные не считаются ни с чем, они создали заградотряды и стреляют в спину своим. Факт, в принципе, известный. Но если ранее стрелять по своим было делом любительским, то теперь удерживать позиции будут помогать ВСУ специально подготовленные люди.



ЗЕградотрядам ВСУ быть?



Несколько дней назад в соцсетях появился скан документа, где командир 79-й ОДШБр ВСУ полковник Луценко докладывает командующему оперативного командования "Восток" генерал-майору Олегу Микацу об отказе от выполнения задач 2-го батальона в количестве 247 военнослужащих ВСУ во время контратаки на Марьинку. В связи с этим Луценко просит провести ротацию личного состава, так как морально-психологическое состояние личного состава на низком уровне.



Генерал-майор Микац отреагировал оригинально: приказал вместо ротации отправить взвод батальона "Кракена", наделив его функциями заградотряда, дабы заставить десантников выполнять приказы "двух З" с припиской: "Посмотрим, как они запоют".



Неизвестно пока чем закончилась история 79-й ОДШБр, но ведь у них в руках оружие. Его много – западного, качественного. Гайки зажимать, конечно, можно, но народная мудрость говорит, что если пережмешь, можно сорвать резьбу.