Транзитное братство вокруг Азербайджана, - Н.Кузьмин

18:10 26.01.2023 Транзитное братство

В недавнем интервью азербайджанским телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев нарисовал картину, которой могли бы позавидовать не только соседи по региону, но и многие страны, которые принято называть развитыми. Говоря об экономических успехах, азербайджанский президент сделал важное уточнение: "Мы ни от кого не получали помощи после войны. Только лишь президенты двух стран – Узбекистана и Казахстана – инициировали строительство двух школ в Физули. Кроме этого, мы ниоткуда не получили ни одного маната помощи".



У нас нет оснований не верить словам Ильхама Алиева. Поэтому просто примем к сведению: и Союз тюркских государств, и Организация экономического сотрудничества, куда входят все наши братские государства и народы – это бесполезные с точки зрения экономической поддержки форумы, пригодные лишь для обмена комплиментами, заверениями в братской дружбе и поздравлениями. Ну и как место почетной ссылки для выпавших из обоймы политиков и для трудоустройства дипломатов пенсионного возраста, конечно. Сотрудничество сегодня Азербайджан развивает в другом формате. Попробуем определить этот формат и те силовые линии, вдоль которых выстраивается сотрудничество.



Если обратиться к статистике, то по такому показателю, как ВВП на душу населения, Азербайджан стоит на 93-м месте – 6842 доллара (Казахстан на 74-м месте – 11591 доллар). И главным достижением Ильхама Алиева, с которым его не устают поздравлять все друзья и партнеры Азербайджана – убедительная победа в 44-дневной Карабахской войне.



Главным союзником Баку в этой войне была Анкара, поэтому отношения с Турцией (стоит на 82-м месте с показателем 9961 доллар) вышли на новый уровень. Он был закреплен в Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой от 16 июня 2021 года.



Особое место в тексте декларации занимает тема победы Азербайджана. Стороны с чувством гордости заявляют, что Азербайджан, одержав победу во время 44-дневной Отечественной войны, положил конец продолжавшейся 30 лет агрессорской политике Армении, освободил свои земли от оккупации, обеспечил победу справедливости и восстановление международного права.



Разумеется, подчеркнута роль Турции в этой победе: "Азербайджан высоко оценивает морально-политическую поддержку Турецкой Республики в прекращении 30-летней армянской агрессии, освобождении оккупированных земель, восстановлении территориальной целостности Азербайджана".



При этом упоминается и Россия, причем не в качестве союзника враждебной Армении, а как страна-миротворец, работающая в тандеме с Турцией. Стороны подчеркивают, что вклад, внесенный Турцией в работу Турецко-Российского совместного центра на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, играет важную роль в обеспечении мира, стабильности и благосостояния в регионе.



В Декларации также упомянуто то, что должно стать "точкой сборки" нового регионального сотрудничества с участием не только всех друзей Азербайджана – Турции, России, Казахстана, но также и Армении. Это Зангезурский коридор. О том, насколько этот коридор важен для нас, мы писали еще два года назад, вскоре после окончания 44-дневной войны. Стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайджан и Турцию коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики (Зангезурского коридора) и, как продолжение данного коридора, строительство железной дороги Нахчыван-Карс внесут важный вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между двумя странами.



Отношения с Россией у Азербайджана всегда были непростыми. С одной стороны, азербайджанцы не могут простить России того, что она военный союзник Армении. С другой, в России проживает, по оценкам, более 2,5 миллионов азербайджанцев. Именно из России идет львиная доля (80%) денежных переводов в страну от физических лиц. В первом полугодии прошлого года их объем превысил 1,28 млн. долларов. Плюс к тому, российское вооружение, коридор "Север-Юг", фрукты-овощи… Словом, вскоре после того, как отношения с Турцией были выведены на уровень союзнических, точнее, 22 февраля 2022 года, в Москве Алиев и Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.



По тексту этой декларации можно отследить все точки взаимного интереса и все направления возможного сотрудничества. Мы отметим лишь один пункт под номером 9: "Российская Федерация и Азербайджанская Республика и впредь будут всемерно содействовать усилиям по реализации положений заявлений Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9/10 ноября 2020 года, от 11 января 2021 года и от 26 ноября 2021 года, которые послужили основой для укрепления стабильности и безопасности, разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе и для нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения". Это про транзит, точнее про безопасный транзит, а безопасным его должны сделать российские миротворцы.



Кого в Баку видят своими врагами, помимо Армении? Во-первых, Иран. Логика простая друг моего врага – мой враг. Иран официально поддерживал территориальную целостность Азербайджана, однако в ходе Карабахской войны 1992–1994 годов стал для Армении окном в мир и сильно ослабил эффект от турецко-азербайджанской блокады.



Иран единственный, кто видит в Зангезурском коридоре угрозу своим интересам. Но его, надо полагать, сможет при необходимости уговорить та же Россия, для которой значение этого коридора на фоне морской блокады, которую устроили ей США и их сателлиты, может резко вырасти.



У Тегерана есть свои претензии к Баку – его обвиняют в поддержке прошлогодних антиправительственных выступлений, которые были очень активны в провинциях с азербайджанским населением. При этом из Баку подогревались сепаратистские настроения иранских азербайджанцев.



Конструктивный диалог между Баку и Тегераном ведется, пожалуй, преимущественно при помощи России. Во-первых, Москва не просто поддерживает хорошие отношения с Турцией и Ираном, для нее эти страны стали важными союзниками для создания альтернативных транспортных коридоров. Турция стала логистическим хабом на европейском направлении, Иран – на индийском. Во-вторых, И если с Турцией у России торговля идет по морю, то у транспортного коридора Север-Юг (от Мумбая до Санкт-Петербурга) один из ключевых участников – Азербайджан.



Кроме того, врагом может считаться Индия – потому что продает Армении оружие. Осенью прошлого года в индийских СМИ появилась информация о том, что Армения стала первым иностранным покупателем индийских реактивных систем залпового огня "Пинака". Общая сумма контракта оценивается в 260 млн. долларов. Ведутся переговоры о закупке зенитно-ракетного комплекса малой дальности "Акаш", барражирующих боеприпасов и противотанковых управляемых ракет. Для Индии поставки оружия Армении имеют не только коммерческое, но политическое значение, ведь Азербайджан расширяет военно-техническое сотрудничество с Пакистаном.



Европа тоже стала одним из самых проблемных направлений внешней политики Азербайджана. В Баку не без оснований считают, что позиция Евросоюза по южнокавказскому досье формируется под сильным давлением со стороны армянского лобби. Однако именно в Европу идет азербайджанский газ, поэтому критика в адрес коррумпированных европейских политиков и особенно Франции существует параллельно с торговыми контрактами. В Азербайджане это называют не многовекторностью, а сбалансированной внешней политикой, но смысл тот же.



А что же Казахстан? Если честно, мы всегда шли своими путями – и в политике, и в экономике. Мы создавали Таможенный союз и ОДКБ с Россией, Белоруссией и Кыргызстаном. Азербайджанцы – ГУАМ (ГУУАМ) вместе с Грузией, Украиной, Молдовой и Узбекистаном (с 1999 по 2005 год).



Мы вместе делили Каспийское море, но там наши интересы не сталкивались, а вот с Туркменистаном у Азербайджана проблем было немало, их урегулировали сравнительно недавно. Причем развитие сотрудничество Баку и Ашхабада происходит под патронажем Анкары, то есть в трехстороннем формате. А движущей силой этого сотрудничества является экспорт газа в Европу (российский газ Евросоюзу заменить пока не удалось). 14 декабря прошлого года в туркменской Авазе прошла встреча президентов Азербайджана, Туркменистана и Турции. Оговоримся, сама встреча не была вызвана войной на Украине и антироссийскими санкциями, она была запланирована давно, но откладывалась по разным причинам. Однако на повестку встречи санкции, конечно, повлияли. Помимо подписания пакета рамочных документов о сотрудничестве в разных областях стороны обсудили вопрос о поставках туркменского газа в Европу. Эрдоган уже договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба, теперь надо к этому хабу подключать и туркменский газ. Вопрос сложный, например, азербайджанцы, чтобы направлять в требуемых объемах газ в Европу, вынуждены покупать газ у России. Фактически это своп-операция, то есть продажа российского газа в Европу через Азербайджан.



Поскольку наша внешняя политика была многовекторной, мы в 2006 году присоединились к проекту трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан, а через пару лет стали поставлять туда свою нефть. Проект этот имел в то время скорее политическое, чем экономическое значение, он был подан американцам как некий символ независимости от России (и зависимости от США). А в Вашингтоне в порядке взаимности закрыли печально известное "дело Гиффена" (сначала американская прокуратура перестала упоминать имя казахстанского президента, а в 2010 году и самого Гиффена отпустили).



Замечательным примером совпадения интересов наших стран является Зангезурский коридор, пока, впрочем, на стадии проекта. В нем заинтересованы Турция и Азербайджан, поскольку он свяжет восточную (основную) часть Азербайджана с Нахичеванской областью, который граничит с Турцией. Коридор обеспечит взаимосвязанность Турции и стран Центральной Азии, поэтому Казахстан в нем тоже заинтересован. Наконец, этот коридор выгоден России, поскольку именно она должна будет обеспечивать его безопасность в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.



Введение антироссийских санкций США и их союзниками дало толчок созданию Тюркского автопромышленного альянса в составе Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Речь идет о создании узбекской компанией UzAuto Motors совместных предприятий по мелкоузловой сборке Chevrolet Onix. Хотя само название альянса и сопровождавшие его презентацию заявления о совместном рынке в 65 млн. человек прямо указывали на то, мы собираемся производить автомашины для самих себя, россияне уверены, что эти Chevrolet для них. По крайней мере, те, что будут выпускаться в Казахстане (заявлено производство 30 тыс. автомобилей в год). До середины прошлого года российский рынок был главной целью узбекского автопрома. Собственно, в Казахстан концерн UzAuto Motors еще раньше пришел для того, чтобы продавать свои авто как бы изнутри ЕАЭС.



В конце декабря прошлого года министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди еще раз заявил, что Казахстан санкций против России вводить не будет, но не будет и помогать обходить санкции, введенные другими странами. Это значит, что надежды на узбекские Chevrolet у россиян обоснованы. В прошлом году реэкспорт в Россию смартфонов и компьютеров вырос в десятки раз. С другой стороны, после того, как в Евросоюзе ввели запрет на импорт российской и белорусской древесины, поставки лесоматериалов из Казахстана и Кыргызстана в Европу выросли в десятки раз.



Итак, сформировался новый, юридически не оформленный, но на деле существующий блок. Назовем его ТУРКА – по первым буквам стран-участниц (Турция, Узбекистан, Россия, Казахстан, Азербайджан). Фактически все эти страны стали участниками одного мегапроекта по созданию независимой от США и их сателлитов системы трансконтинентальной транспортно-логистической системы. Системы шелковых путей и срединных маршрутов, международных коридоров и газовых хабов, неподвластных санкциям и внешнему воздействию. Они связывают между собой гигантские рынки – Китай, Европу, Индию. И в центре этой новой модели континентальной экономики – маленький, но гордый Азербайджан.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

26.01.2023 Источник - turanpress.kz

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