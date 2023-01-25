Вырастет ли из Токаева второй елбасы? - Данияр Ашимбаев

18:50 26.01.2023

Ашимбаев: Токаев не захочет и не сможет стать вторым елбасы

Есть немало лиц, которые занимали посты и активно работали при первом президенте, а сейчас вдруг задним числом "переобулись" и стали видными "борцами с его режимом"



Марсель Хамитов, 25 января



Что изменится в Казахстане после завершения всех выборов, намеченных на этот год, и что они дадут президенту Касым-Жомарту Токаеву? Об этом в продолжении беседы Ia-centr.ru с политологом Данияром Ашимбаевым.

- Для чего надо было лишать экс-президента Нурсултана Назарбаева статуса елбасы?

- В Казахстане выстраивается новая реальность, базирующаяся на противопоставлении "нового Казахстана" и "старого Казахстана". Можно не соглашаться с какими-то нюансами, но такая модель принята, население не возражает, но вопрос все равно немного дискуссионный. К тому же лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о необходимости уважительного отношения к первому президенту.

С другой стороны, есть немало лиц, которые занимали посты и активно работали при первом президенте, а сейчас вдруг задним числом "переобулись" и стали видными "борцами с его режимом". При этом следует отметить, что термин "елбасы" все равно прочно закрепился за Назарбаевым, стал своего рода его неформальным титулом. Но фактически, как я уже говорил, это вопрос больше политико-имиджевый.

- Какие риски снимет с себя президент после завершения выборов в Сенат и Мажилис?

- Новая модель формирования маслихатов и Мажилиса более транспарентная, более представительная, более сбалансированная и, соответственно, более устойчивая. Понятно, что Запад все равно будет ворчать: мол, не допустили оппозицию. Но радикально оппозиционных партий, олицетворяющих либеральный и националистический дискурсы, у нас не возникло. Пара откровенно провокационных проектов - не в счет.

Далее, принято решение по ограничению участия в мониторинге выборов организаций с иностранным участием, что, понятно, уже вызывает недовольство указанных организаций. Но тут вопрос давно не в "демократии", а в институтах политического давления на Астану.

Токаев сейчас получает более представительный парламент и особенно маслихаты, которые должны, наконец, взять на себя связь населения с властью. Как получится - увидим по факту.

Проводя выборы сейчас, Токаев, как и в случае с президентскими выборами, играет на опережение. То есть если кто-то хотел организовать здесь сценарий по его свержению, дестабилизации обстановки, разыграв карту выборов, то теперь они попросту не успеют это сделать.

Референдум и президентские выборы показали, что политика Токаева пользуется поддержкой электората. Курс президента, нацеленный на стабильность и развитие, опирается на поддержку большинства населения, так же как в свое время на нее опирался курс экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. И серьезных оппонентов у Токаева в стране нет, равно как и носителей альтернативных курсов. Соответственно, при таком доминировании Токаева в политической сфере, выборы пройдут в спокойное для него время. С другой стороны, два месяца достаточно большой срок. И какова будет обстановка к весне, сказать сложно.

- В интервью "дотокаевского периода" вы неоднократно говорили, что альтернативы Нурсултану Назарбаеву в стране нет. А в 2002 году, если память мне не изменяет, в одном из интервью вы отметили, что статус елбасы - это свидетельство того, как народ благодарен Назарбаеву. Сейчас же выясняется, что альтернатива была - в лице Токаева. И что те, кто пел осанну Назарбаеву, и те, кто проголосовал за отмену закона о первом президенте, - практически одни и те же люди. В связи с этим возникает вопрос: не идет ли Токаев по пути Назарбаева?

- Не нужно противопоставлять фигуру Назарбаева Токаеву, как бы кому этого ни хотелось. Проблема имиджа семьи, о которой сейчас многие говорят, она была проблемой прежде всего для самого первого президента. Родственники доставляли ему проблем и хлопот больше, чем кто-либо другой. И при этом, если внимательно посмотреть период назарбаевского правления, его родственники чаще, чем другие, отправлялись в отставку, потом очень долго возвращались обратно, затем снова снимались.

Но при всех разговорах о "семейном пути" смены власти в Казахстане первый президент никого из родственников на госслужбе особо не держал. То есть необходимого опыта для того, чтобы возглавить страну, из них никто так и не получил. И мы прекрасно помним, что вопрос преемничества был главной темой всей новейшей политической истории Казахстана.

Нурсултан Назарбаев искал такого преемника, который мог бы обеспечить не только сохранение курса и стабильность в стране, но и был бы корректен по отношению к нему самому. И мы видим, что Токаев публично никогда особо не подвергал первого президента критике. Он всегда предельно корректен по отношению к своему предшественнику.

Сейчас стало модным подвергать остракизму курс Назарбаева как "воплощение коррупции и непотизма". Но его политика была направлена прежде всего на обеспечение независимости при условии межнационального согласия и внутриполитической стабильности. Негативные аспекты были не целью, а, скажем так, сопутствующим эффектом, который тогда преодолеть не удалось, что и поставило необходимость смены власти и перезапуск системы, включая демонополизацию. Основные стратегические направления этого курса Токаев и проводит. Под курсом надо понимать не негативные, а позитивные моменты.

Токаев перезагружает систему, избавляясь от тех проблем, которые возникли в последние годы правления Назарбаева. Он как один из наиболее опытных и авторитетных политиков страны, при этом незамаранный в коррупционных скандалах, прекрасно знает, что и как нужно менять, а что важно сохранить и беречь. Нужно это четко понимать. Преемственность, консолидация и реформы - три кита, на которых держится сохранение страны и ее дальнейшее развитие.

- Не получим ли мы по истечении президентского последнего (пока что) срока Токаева второго елбасы?

- Токаев выстраивает новую политическую культуру, проводит тот же курс, но в более мягком режиме. А те перегибы - переименования, титулы, ордена - этому способствовали те, кто сейчас это активно отрицает. Лизоблюдство и лесть были и будут всегда. Если помните, Назарбаев сам долго сопротивлялся переименованию Астаны и узаконению своего особого титула.

Но многие не любят вспоминать про свои инициативы и свои заявления по данному поводу. А закон о первом президенте принимался, напомню, еще в 2000 году как одна из моделей его ухода. Это лишний раз напоминает, что вопрос смены власти в Казахстане обсуждался практически 20 лет.

С другой стороны, Токаев - человек по характеру совершенно другой. И пример предшественника перед глазами будет давать гарантию, что второй президент постарается проводить курс, основанный больше на личной скромности и меритократии, то есть на том, что в последние годы прошлого президента давало определенные сбои.

- То есть вы уверены, что второго елбасы у нас не будет?

- Я думаю, что если кто-то и захочет его так называть, это будет вопрос не политико-правовой, а морально-нравственный и характеризующий в первую очередь тех, кто это будет предлагать, и тех, кто будет пытаться это утвердить законодательно. Но, думаю, что Токаев будет от этого отказываться категорически. Вспомним его инициативы, узаконенные Конституцией. Закона "О втором президенте" не будет, а национальным лидером по факту он и так является - заслуженно и без формализации.