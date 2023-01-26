ЕС готовится к блицкригу? - Елена Пустовойтова

22:23 26.01.2023

Чем Франция и Германия отметили 60-летие договора о примирении



26.01.2023



Скрупулезно изучая каждое боевое столкновение на Украине, поставляя все более мощное вооружение, натовские генералы просчитывают возможности сокрушения оборонной мощи России, используя при этом живую силу, поставленную Киевом под ружье. Нет никакого сомнения в том, что как только их расчеты будут завершены в пользу интервенции, войска НАТО ринутся на наши границы сами.



Это становится ясно, в том числе, и из декларации, подписанной на юбилейном франко-немецком саммите в Париже, отметившем в минувшее воскресенье 60-летие договора о примирении Франции и Германии после Второй мировой войны. Событие знаковое: считается, что договор о дружбе между Францией и ФРГ, подписанный президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже, положил конец традиционно враждебным (еще с XVI века!) отношениям и взаимному реваншизму между немцами и французами. Но если 60 лет назад Париж и Бонн "забыли прошлое" перед лицом общего врага – СССР, то сегодня их толкает друг другу в объятия Россия.



Саммит должен был продемонстрировать дружбу Макрона и Шольца, пишет Le Figaro, но парочка очень постаралась "конвертировать" его результаты в коллективную отправку оружия на Украину. При этом, считает издание, "оба друга то трусят, то произносят пустые цветастые фразы о Европе и демократии". Это подтверждает и согласие Берлина "олеопардить" Зеленского чужими, польскими руками.



Елисейский дворец, на ступенях которого похлопали друг друга по плечу Макрон с Шольцем, посчитал этот знак дружбы достаточным для истории и потому сразу перешел на актуальные будни: "В то время как мы сталкиваемся с агрессивной войной России против Украины и ее последствиями для мира и процветания, Франция и Германия обязуются сегодня действовать для укрепления Европейского союза и активизировать усилия вместе с нашими партнерами, чтобы подготовить Европу к завтрашнему дню". Каким они хотят видеть это "завтра" об этом декларация умалчивает.



Мира в их Европе не предвидится. "Мы самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины и будем продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине во всех возможных областях, особенно в политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной областях. Как было согласовано с нашими партнерами по ЕС и G7, мы будем оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется. Мы твердо привержены борьбе с безнаказанностью за военные преступления и иные наиболее тяжкие преступления в связи с агрессивной войной России против Украины и поддерживаем усилия по судебному преследованию виновных... Встреча Европейского политического сообщества в Праге 6 октября 2022 года продемонстрировала волю к мирному сотрудничеству на европейском континенте и послала сильный сигнал против возвращения империализма в Европу; мы с нетерпением ожидаем следующей встречи, организуемой Молдовой 1 июня".



Вот так: "осуждаем агрессивную войну России против Украины" и не осуждаем агрессию против Югославии, Сербии, Ирака, Ливии, Косово и Метохии, Афганистана, Сирии. То есть, можно далеко отбросить международное право, когда речь заходит о русских.



"Оказывать непоколебимую поддержку Украине", поставляя ей оружие, значит напрямую участвовать в уничтожении этого государства. Бороться "с безнаказанностью за военные преступления и иные наиболее тяжкие преступления в связи с агрессивной войной России против Украины" – и не бороться с безнаказанностью за свои собственные. То есть, ввести собственное, "натовское" правосудие – натовским будет и "трибунал". Наконец, "встреча в Праге 6 октября 2022 года продемонстрировала волю к мирному сотрудничеству", собравшая 27 стран ЕС плюс кандидатов на вступление и зависимых от ЕС экономически.



В Пражский град были приглашены лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Великобритании, Турции, Сербии и ряда других, не входящих в ЕС стран. Из европейцев не пригласили только Россию и Белоруссию. Почему? Обсуждали "европейское будущее без России".



Надо ли теперь уточнять, кто на острие атаки?



"Мы подтверждаем нашу приверженность сильному и сбалансированному трансатлантическому партнерству и НАТО, которая остается краеугольным камнем евроатлантической безопасности и военной основы нашей коллективной обороны", – заявили лидеры двух крупнейших государств Единой Европы. Осталось только уточнить географию и время "обороны". С географией просто: "Мы усилили нашу приверженность и взаимодействие на Восточном фланге как Европейского союза, так и НАТО. Чтобы поддержать наших восточных союзников, военные планируют совместные учения франко-немецкой бригады в Литве и Румынии. В этом контексте ... поддерживаем Украину, Молдову и Грузию на их европейском пути. Мы также привержены улучшению координации защиты критически важных объектов инфраструктуры". Поддержать литовцев с румынами пятью тысячами немцев и французов в касках – значит отрезать им всякую возможность действовать иначе, чем решат в Брюсселе. И об инфраструктуре тоже не случайно. Опыт боевых действий на Украине показал, насколько эффективно современные средства вооружения могут повлиять на боевой потенциал противника даже при "застывшей" линии противостояния.



История Европы полна примеров того, как она пыталась уничтожить Россию. Речь даже не про уроки истории. Снова уперевшись в русский щит, преградивший ее "Drang nach Osten", с подачи США Европа поняла, что на Украине ее последний шанс.



Никогда прежде не удавалось ни немцам, ни англосаксам так растравить славянские народы, что даже чужую ложь они готовы принять за свою правду. С 2003 года Европейский союз водит за нос Западные Балканы, обещая вступление. И, кроме Сербии, водятся и другие, готовые реформировать себя по брюссельским лекалам. Германия и Франция, обвиняя Россию в "проблеме голода", поддерживают "Движение солидарности Украина-ЕС", растащившее по "голодающему" Евросоюзу украинское зерно, зато теперь обещают "развитие более устойчивых продовольственных систем, имеющих первостепенное значение для реализации права на достаточное питание во всем мире".



Да, это цинизм. Но когда Европа вела себя по отношению к нам – я имею в виду и украинцев – иначе? Сегодня "для мира и процветания" Франция и Германия взялись ускоренными темпами завершать работы по созданию "перспективной авиационной боевой системы" (Future Combat Air System – FCAS) – самого современного истребителя, который мог бы нести ядерные бомбы B61, которые размещены на территории Германии "по просьбе" США. И заспешили с созданием совместного основного боевого танка MGCS (Main Ground Combat System), предназначенного для вооружения армий этих двух стран – испугались нашей "Арматы". И еще – взялись за милитаризацию космоса: "В дополнение к крупным проектам в области вооружений мы договорились активизировать совместную работу по кибернетическим и космическим вопросам. Принятие и реализация Космической стратегии ЕС в области безопасности и обороны является приоритетом... чтобы решить проблемы конкуренции с международными партнерами и соперниками".



События на Украине вне зависимости от нашего желания раскрывают потенциал возможностей России там, где мы этого меньше всего хотим. И если даже в декларациях для самой широкой общественности страны НАТО не стесняются говорить о том, что для их мира и процветания необходимо, первым делом, расправиться с нашей Россией, то несложно предположить, какие на столах их генералов лежат "барбароссы".