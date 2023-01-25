Запад взбешен от выкрика отца Джоковича "Да здравствуют русские!" на Australian Open

22:39 26.01.2023

Те самые обложки газет с отцом Джоковича. Коллаж: eadaily.com

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на теннисном турнире в Австралии, чем вызвал приступ бешенства в европейских СМИ.



Накануне отец сербского теннисиста Новака Джоковича позировал перед камерами с болельщиками, которые принесли на матч Открытого чемпионата Австралии российский флаг. На видеоролике, опубликованном в телеграм-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова, видно, как после победы сына в матче против россиянина Андрея Рублева Срджан Джокович стоит рядом со зрителем, одетым в футболку с буквой Z и держащим триколор с изображением президента России Владимира Путина.



Отец Джоковича обращается с видеоприветствием к "брату Александру Залдастанову" (основателю и лидеру старейшего в России байкерского клуба "Ночные волки"). Затем Джокович-старший выкрикивает:



"Да здравствуют русские!"

Австралийский атаман Бойков разместил в своем канале иллюстрации обложек западных СМИ с заголовками.



"Медиа впадают в абсолютный ажиотаж из-за слов отца Новака Джоковича „Да здравствует Россия!" на открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне",

- прокомментировал Бойков.

Ранее EADaily сообщало, что организаторы турнира запретили болельщикам приходить не только с флагами Российской Федерации, но даже со старинными штандартами Российской империи.