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|Запад взбешен от выкрика отца Джоковича "Да здравствуют русские!" на Australian Open
22:39 26.01.2023
Те самые обложки газет с отцом Джоковича. Коллаж: eadaily.com
Отец сербского теннисиста Новака Джоковича поддержал Россию на теннисном турнире в Австралии, чем вызвал приступ бешенства в европейских СМИ.
Накануне отец сербского теннисиста Новака Джоковича позировал перед камерами с болельщиками, которые принесли на матч Открытого чемпионата Австралии российский флаг. На видеоролике, опубликованном в телеграм-канале атамана австралийского казачества Семена Бойкова, видно, как после победы сына в матче против россиянина Андрея Рублева Срджан Джокович стоит рядом со зрителем, одетым в футболку с буквой Z и держащим триколор с изображением президента России Владимира Путина.
Отец Джоковича обращается с видеоприветствием к "брату Александру Залдастанову" (основателю и лидеру старейшего в России байкерского клуба "Ночные волки"). Затем Джокович-старший выкрикивает:
"Да здравствуют русские!"
Австралийский атаман Бойков разместил в своем канале иллюстрации обложек западных СМИ с заголовками.
"Медиа впадают в абсолютный ажиотаж из-за слов отца Новака Джоковича „Да здравствует Россия!" на открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне",
- прокомментировал Бойков.
Ранее EADaily сообщало, что организаторы турнира запретили болельщикам приходить не только с флагами Российской Федерации, но даже со старинными штандартами Российской империи.