Скончался известный казахский певец и композитор Сейл Аяган

01:09 27.01.2023

Скончался известный певец и композитор Сейл Аяган



Известный казахстанский певец и композитор Сейл Аяган скончался в возрасте 52 лет, сообщает Zakon.kz.



Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Жанарбек Ашимжан.



