 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.01.2023
01:28  На узбекско-кыргызском бизнес-форуме подписаны соглашения на $1,6 млрд
01:09  Скончался известный казахский певец и композитор Сейл Аяган
Четверг, 26.01.2023
22:39  Запад взбешен от выкрика отца Джоковича "Да здравствуют русские!" на Australian Open
22:31  Денацификация Украины - это есть неделимая безопасность всей Евразии, плюс новый миропорядок, - Ахмет Бурханов
22:23  ЕС готовится к блицкригу? - Елена Пустовойтова
18:50  Вырастет ли из Токаева второй елбасы? - Данияр Ашимбаев
18:41  Почему арабская солидарность не сыграла в Ливии, - Равиль Мустафин

18:32  Другого пути нет. Узбекистан, по-любому, будет строить АЭС
18:10  Транзитное братство вокруг Азербайджана, - Н.Кузьмин
16:43  Украинские ЗЕградотряды. Желающих идти в бой за кровавого клоуна все меньше
16:40  Саудовская Аравия бьет экономические рекорды, - В.Катасонов
16:25  В Кыргызстане вводится запрет на охоту на горных козлов, баранов, косуль и улара
14:25  Империалистическому правосудию наступает конец, - Тьерри Мейсан
14:13  В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям
13:16  Странная тетка. Глава КазМинздрава Ажар Гиният отрицает свой донос на замминистра Абишева
13:09  Почему Казпрокуратура не заметила крупнейшую фирму-прокладку на рынке электроэнергии
12:07  Астана. Сотрудников КазКНБ задержали по подозрению в пытках заключенных
11:34  Структуру министерств и ведомств в Узбекистане оптимизируют
11:25  Морозы сразу сделали Среднюю Азию дружелюбнее к России и российскому газу
10:28  Ничто не сплотит русских сильнее, чем поставки немецких танков, - Washington Post
10:22  Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу. Либерда пакует чемоданы
10:21  БРИКС может позаимствовать единую валюту у СССР, - Анна Седова
09:49  Алфавит войны. Русская история обманула российский правящий класс, - Александр Проханов
08:40  Бишкек скачет по украинским граблям, принимая русофобский закон о языке, - Айнур Курманов
07:32  Коллективный Запад – это иллюзия, - Тимофей Бордачев
00:57  Война коллективного Запада против России как фактор поляризации мира, - В.Катасонов
00:52  Высылать мигрантов из России станут более гуманно, - Е.Трифонова
00:49  Мирзиеев летит с "историческим" визитом в Бишкек, - В.Панфилова
00:47  Турции предрекли выход из НАТО через полгода, - НГ
00:38  Забытый подвиг. Герои 98-й и 99-й Кыргызстанских стрелковых бригад
00:36  Чтобы экономика Китая перегнала США, нужна Россия, - И.Журенков
00:35  Когда единая валюта стран БРИКС вытеснит доллар
Среда, 25.01.2023
21:34  Эрдоган отомстил шведам, но России от этого не легче, - М.Макаров
20:19  В узбекской Сурхандарье сменились разом хокимы 13 районов. Одним махом
19:49  Иран спросит строго. США и Израиль укрепляют боевое содружество, - М.Беленькая
19:00  Возрождение Черкизона? Рос-вице-премьер Мантуров продолжает дурачиться
18:25  Турецкий переполох: почему Анкара хочет выйти из НАТО
18:23  Заменит ли китайская валюта доллар
18:16  Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для Киргизии, - профессор Тагаев
16:54  Украина - "лучшее место по отмыванию денег", - Такер Карлсон
16:20  Партизаны культуры, - Александр Дугин
14:42  В Бишкеке задержан экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков. Не отдал долг депутату Бурханову ($1,2 млн!!)
14:10  Алекперовский "Лукойл" истошно отрицает поставки топлива на Украину
12:36  Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара. В Южной Америке хотят создать новую валюту
12:01  Незнание кыргызского языка - отказ в работе. Готовится новый жапар-закон
11:03  Турция выкручивает руки Европе болгарской газовой трубой, - Керим Улькер
10:41  Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере
10:39  Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы
10:32  Топ-менеджеров российских космо-кампаний посадили за аферы с ракетными двигателями, "улетевшими" в США
10:31  НАТО и Эрдоган: Ни отшлепать, ни даже в угол поставить
10:23  Дефолт подкрался незаметно. Госдолг застал Америку врасплох, - The Economist
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
На узбекско-кыргызском бизнес-форуме подписаны соглашения на $1,6 млрд
01:28 27.01.2023

На узбекско-кыргызском бизнес-форуме в Бишкеке подписано свыше 50 соглашений на общую сумму $1,6 млрд. Об этом сообщает УзА.

Бизнес-форум прошел 25 января в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. В его работе приняли участие члены правительств, руководители профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений, региональных администраций, а также более 350 представителей деловых кругов двух стран.

На форуме отмечалось, что за последние пять лет товарооборот между двумя странами вырос в семь раз - до $1,2 млрд в 2022 году. Вместе с тем экономики Узбекистана и Кыргызстана обладают достаточным потенциалом для преодоления в ближайшей перспективе отметки в $2 млрд - за счет наращивания взаимных поставок цемента, угля, цветных металлов, сельскохозяйственной и текстильной продукции, химических удобрений, бытовой и коммерческой техники, фармацевтических препаратов.

"По итогам форума подписан солидный пакет соглашений на общую сумму более $1,6 млрд в химической, электротехнической, автомобилестроительной, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, кожгалантерейной продукции и других сферах", - сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).

В частности, подписаны:

- инвестиционные соглашения на $300,3 млн;
- экспортные контракты на $1 155,6 млн;
- импортные контракты на $223 млн.

Среди подписанных документов были:
- дорожная карта о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса;
- контракт на поставку сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Узбекистан;
- соглашение на поставку зерна кукурузы в Узбекистан на сумму $100 млн;
- соглашение о сотрудничестве по реализации продукции узбекских компаний в Кыргызстане;
- соглашение о сотрудничестве по созданию производства текстильных изделий в Джалал-Абадской области Кыргызстана;
- соглашение о сотрудничестве по производству и переработке кожи, а также организации агрокластера по выращиванию картофеля в Нарынской области Кыргызстана;
- соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство комплекса по производству карбида кальция в Кыргызстане" на сумму $20 млн;
- соглашение о сотрудничестве по созданию животноводческого комплекса и агрокластера по производству картофеля и другие документы.

Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674772080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года №106
- О регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
- Без непродуктивных посредников: новый механизм поставок угля для граждан разработают в Казахстане
- Законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов рассмотрен в Правительстве
- Ашимбаев: Токаев не захочет и не сможет стать вторым елбасы
- Назначены депутаты Сената Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана
- Об истории и деколонизации
- Об очередном раунде диалога по правам человека между Казахстаном и США
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  