На узбекско-кыргызском бизнес-форуме подписаны соглашения на $1,6 млрд

01:28 27.01.2023

На узбекско-кыргызском бизнес-форуме в Бишкеке подписано свыше 50 соглашений на общую сумму $1,6 млрд. Об этом сообщает УзА.



Бизнес-форум прошел 25 января в преддверии государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. В его работе приняли участие члены правительств, руководители профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений, региональных администраций, а также более 350 представителей деловых кругов двух стран.



На форуме отмечалось, что за последние пять лет товарооборот между двумя странами вырос в семь раз - до $1,2 млрд в 2022 году. Вместе с тем экономики Узбекистана и Кыргызстана обладают достаточным потенциалом для преодоления в ближайшей перспективе отметки в $2 млрд - за счет наращивания взаимных поставок цемента, угля, цветных металлов, сельскохозяйственной и текстильной продукции, химических удобрений, бытовой и коммерческой техники, фармацевтических препаратов.



"По итогам форума подписан солидный пакет соглашений на общую сумму более $1,6 млрд в химической, электротехнической, автомобилестроительной, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, кожгалантерейной продукции и других сферах", - сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ).



В частности, подписаны:



- инвестиционные соглашения на $300,3 млн;

- экспортные контракты на $1 155,6 млн;

- импортные контракты на $223 млн.



Среди подписанных документов были:

- дорожная карта о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса;

- контракт на поставку сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Узбекистан;

- соглашение на поставку зерна кукурузы в Узбекистан на сумму $100 млн;

- соглашение о сотрудничестве по реализации продукции узбекских компаний в Кыргызстане;

- соглашение о сотрудничестве по созданию производства текстильных изделий в Джалал-Абадской области Кыргызстана;

- соглашение о сотрудничестве по производству и переработке кожи, а также организации агрокластера по выращиванию картофеля в Нарынской области Кыргызстана;

- соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство комплекса по производству карбида кальция в Кыргызстане" на сумму $20 млн;

- соглашение о сотрудничестве по созданию животноводческого комплекса и агрокластера по производству картофеля и другие документы.