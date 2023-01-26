Индия становится лакомым куском для иностранных инвесторов, - В.Скосырев

09:15 27.01.2023

26.01.2023



Транснациональные корпорации решают, стоит ли уходить из Китая

Владимир Скосырев



Дели в бюджете на 2023/2024 финансовый год сделает упор на сокращение дефицита и обуздание инфляции, а не на увеличение расходов, несмотря на то что впереди всеобщие выборы. Раньше правительства в таких случаях старались поднять свой рейтинг, снижая налоги на тех, кто живет на зарплату, и субсидируя бедноту. Все же премьер Нарендра Моди не пошел по этому пути, будучи уверенным, что выиграет выборы. А это, как говорит Нандан Нилекани, основатель ведущей технологической компании в Индии, поможет ей использовать свой потенциал и превратиться в самую быстрорастущую крупную развивающуюся экономику в мире.

26 января Индия отметила свой национальный праздник – День провозглашения республики в 1950 году. Президент РФ Владимир Путин направил премьеру Нарендре Моди и президенту Друпади Мурме поздравления. В связи со знаменательной датой в истории государства бизнесмены и эксперты дискутируют на тему о том, сможет ли Индия обогнать Китай по темпам экономического роста и стать для транснациональных корпораций самым привлекательным местом для вложения денег.



Моди еще в 2014 году развернул кампанию под девизом "Сделано в Индии", стремясь имитировать опыт Китая и таких восточноазиатских тигров, как Сингапур и Южная Корея. И вот теперь, как передало агентство Bloomberg, происходит переключение экономики Индии на высокие скорости. Моди подошел ближе, чем любой его предшественник на посту главы правительства, к тому, чтобы считать, что страна, которая только что превзошла Китай по численности населения, в конце концов в состоянии по-настоящему использовать свои человеческие ресурсы и экономический потенциал. Предполагается, что темпы роста ВВП Индии составят примерно 6%.



Чтобы достичь этого, премьеру приходится преодолевать громадные препятствия: подъему страны мешают бюрократические проволочки, коррупция, резкое социальное неравенство. "Индия находится на пороге больших перемен. Она быстро открыла перспективы для десятков тысяч стартапов, внедрила систему для использования миллиардов смартфонов, причем плата за связь одна из самых низких в мире", – отметил Нандан Нилекани, основатель Infosys, одной из самых крупных технологических компаний в стране.



На руку Индии соперничество США с Китаем. Бизнесмены думают о переводе цепочек поставок из КНР в Индию и Вьетнам. Так, три ключевых поставщика Apple, расположенные на Тайване, подали заявки на открытие производства в Индии. "Я за последние 15 лет никогда не ощущал такого интереса к Индии, как сейчас", – говорит Нилекани. Причем Индия в этом году исполняет роль председателя "большой двадцатки".



Она использует эту позицию для того, чтобы стать мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, говорит Кеннет Джастер, бывший посол США в Индии. По его словам, Индия строит свою стратегию на многих альянсах и соблюдении исключительно своих интересов. Не случайно она игнорирует давление Вашингтона и увеличила закупки нефти у России в 33 раза. "В многополярном мире Индия избрала средний путь и стала державой, с которой все хотят иметь хорошие отношения", – подчеркнул Джастер.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Действительно, многие американские и западноевропейские фирмы, учитывая противостояние между США и Китаем и стремясь избежать давления Вашингтона, хотят уйти на другую площадку, где это им не грозит. Индия как раз такая площадка. Но Индия пока не готова в большом масштабе принимать этих инвесторов – многие инфраструктурные проекты не завершены. Не завершена и реформа законодательства. Поэтому с приходом инвесторов возникла пауза. Многие компании хотят остаться в Китае, но их выдавливает собственное правительство. А многие хотят уйти, но пока им уходить некуда.



Что касается прогнозов о превращении Индии в лидеры по темпам роста, то тут не ясно. Нужно посмотреть на итоги следующего года. Пока все мировые экономики лихорадит из-за последствий пандемии. Сейчас Индия, как и многие другие страны, демонстрирует очень высокий восстановительный рост. С другой стороны, из-за перерывов в логистических цепочках, конфликта в Украине индийская промышленность не демонстрирует впечатляющих показателей. Темпы роста промышленного производства в Индии и Китае продолжают постепенно падать. То есть производство растет, но все более медленными темпами. Индийского экономического чуда пока нет".



По поводу бюджетных сокращений эксперт указал, что параметры могут корректироваться, особенно не на уровне центра, а штатов. Если правящая партия Бхаратия Джаната парти обнаружит, что ее популярность падает, она сможет увеличить, в частности, пособия фермерам, женщинам, дать дополнительные средства семьям на обучение детей.