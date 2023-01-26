ЕС обещает наказывать страны, отказывающиеся принимать незаконных переселенцев обратно

09:17 27.01.2023

26.01.2023



Мигрантов будут отправлять домой быстрее



Данила Моисеев



Без мигрантов Европе уже не обойтись: вопрос лишь в том, получится ли упорядочить миграцию.

В Стокгольме в четверг на неформальную встречу собрались министры внутренних дел государств ЕС. С этого мероприятия начнется череда обсуждений на уровне высших органов власти ЕС борьбы с нелегальной миграцией. Министры достигли принципиальной договоренности о том, что нелегальных мигрантов надо отправлять на родину быстрее, чем обычно. Министры высказались за то, чтобы страны, которые не хотят принимать своих граждан обратно, были наказаны. В случае нахождения определенного консенсуса не исключено, что разговор будет предметно продолжен уже лидерами стран на саммите ЕС через две недели.



Министры внутренних дел за закрытыми дверями говорили о том, как оперативно возвращать на родину тех мигрантов, которых в странах – членах ЕС держать все-таки не хотят.



Задала тон направлению дискуссии еврокомиссар по внутренней политике Ильва Йоханссон, заявившая во вторник, что выдворение все же должно стать более распространенной практикой. Процент выдворенных мигрантов в Евросоюзе продолжает оставаться низким. Из 342 тыс. запросов на выдворение было удовлетворено менее четвертой части. Во всяком случае, такой статистикой располагает Евростат за 2021 год. За предыдущий год детальных цифр пока не имеется. Поэтому, в частности, данные о количестве украинских беженцев в странах Евросоюза пока самые приблизительные. К тому же они находятся в особых правовых условиях, облегчающих им легальную свободу передвижения, а значит, усложняющих их учет.



Йоханссон подчеркивала, что для решения проблем, связанных с миграцией, нужны совместные усилия всего ЕС: ни Еврокомиссии, ни странам поодиночке этот вопрос не решить.



Еще одной темой обсуждения в Стокгольме стала также охрана границ ЕС на Балканах. Оттуда значительно увеличился приток беженцев, в частности из Албании. При этом государства Балтии и Нидерланды хотят, чтобы ЕС сильнее давили еще на Ирак и Сенегал, которые зачастую отказываются принимать обратно к себе мигрантов. Решать данную проблему Брюсель намерен не только "пряником", предоставляя средства на возвращение нелегалов домой, но и "кнутом". Возможны визовые ограничения в отношении тех стран, которые отказываются принимать выдворенных из ЕС мигрантов. Первыми жертвами такой политики стали жители Гамбии, которым получить европейские визы стало теперь сложнее.



На встрече министров было констатировано, что политика ЕС в отношении нелегальной миграции пока продолжает оставаться мягкой. Именно этим зачастую объясняют недавние успехи правых сил на выборах в ряде стран Европы, прежде всего на Апеннинах. В контексте возможных перемен в миграционной политике сейчас в ЕС чаще всего упоминают Италию. Здесь с прошлого года правительство возглавляет крайне правая премьер-министр Джорджия Мелони. Приход к власти, пусть и в составе коалиции, ее партии "Братья Италии" быстро привел к смене миграционной политики. Рим отказывался предоставлять хотя бы временное убежище нелегальным мигрантам, прибывающим через Средиземное море, многие из которых находились в бедственном положении. В итоге часть нелегалов пришлось принимать Франции, что создало весьма неприятный для Парижа прецедент, правда, пока еще не повторившийся (см. "НГ" от 09.11.22).



Италия, по сути, нарушила законодательство ЕС, обязывающее давать кров беженцам, но так за это и не ответила. Например, финансирование восстановления экономики страны, предполагающее выделение 209 млрд евро, сокращено не было. Да, видимо, и не с руки было Брюсселю и Парижу ссориться с Римом сейчас, когда ЕС нужно демонстрировать единство в условиях противостояния с РФ. Мелони демонстрирует свою приверженность евро-атлантическим ценностям. К тому же ее рейтинг внутри страны высок. А вот ее оппоненты слева, которые занимают более мягкую позицию по миграционному вопросу, напротив, теряют популярность. Грозным испытанием для них становится общий для всего ЕС скандал о получении взяток от Катара, поскольку участники "Катаргейта" – это социалисты из Греции и Италии.



Отношение к миграции в ЕС разное. Если на юге и востоке к ней относятся более критично, то Франция и Германия в особенности смотрят на нее лояльнее. Дело не только в гуманных, хотя, несомненно, и в этих соображениях тоже, но и в экономической составляющей. Тяжелым физическим трудом родившиеся в Евросоюзе европейцы давно не хотят заниматься. К тому же рождаемость в целом в ЕС остается низкой. Европе нужны как новые рабочие руки, так и новые интеллектуальные ресурсы. Поэтому мигрантов Европа неизбежно принимать будет. Сейчас в Европе решается вопрос, на каких условиях это будет происходить.