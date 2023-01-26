 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.01.2023
09:38  Скончалась от анафилактического шока новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова
09:17  ЕС обещает наказывать страны, отказывающиеся принимать незаконных переселенцев обратно
09:15  Индия становится лакомым куском для иностранных инвесторов, - В.Скосырев
01:28  На узбекско-кыргызском бизнес-форуме подписаны соглашения на $1,6 млрд
01:09  Скончался известный казахский певец и композитор Сейл Аяган
Четверг, 26.01.2023
22:39  Запад взбешен от выкрика отца Джоковича "Да здравствуют русские!" на Australian Open
22:31  Денацификация Украины - это есть неделимая безопасность всей Евразии, плюс новый миропорядок, - Ахмет Бурханов

22:23  ЕС готовится к блицкригу? - Елена Пустовойтова
18:50  Вырастет ли из Токаева второй елбасы? - Данияр Ашимбаев
18:41  Почему арабская солидарность не сыграла в Ливии, - Равиль Мустафин
18:32  Другого пути нет. Узбекистан, по-любому, будет строить АЭС
18:10  Транзитное братство вокруг Азербайджана, - Н.Кузьмин
16:43  Украинские ЗЕградотряды. Желающих идти в бой за кровавого клоуна все меньше
16:40  Саудовская Аравия бьет экономические рекорды, - В.Катасонов
16:25  В Кыргызстане вводится запрет на охоту на горных козлов, баранов, косуль и улара
14:25  Империалистическому правосудию наступает конец, - Тьерри Мейсан
14:13  В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям
13:16  Странная тетка. Глава КазМинздрава Ажар Гиният отрицает свой донос на замминистра Абишева
13:09  Почему Казпрокуратура не заметила крупнейшую фирму-прокладку на рынке электроэнергии
12:07  Астана. Сотрудников КазКНБ задержали по подозрению в пытках заключенных
11:34  Структуру министерств и ведомств в Узбекистане оптимизируют
11:25  Морозы сразу сделали Среднюю Азию дружелюбнее к России и российскому газу
10:28  Ничто не сплотит русских сильнее, чем поставки немецких танков, - Washington Post
10:22  Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу. Либерда пакует чемоданы
10:21  БРИКС может позаимствовать единую валюту у СССР, - Анна Седова
09:49  Алфавит войны. Русская история обманула российский правящий класс, - Александр Проханов
08:40  Бишкек скачет по украинским граблям, принимая русофобский закон о языке, - Айнур Курманов
07:32  Коллективный Запад – это иллюзия, - Тимофей Бордачев
00:57  Война коллективного Запада против России как фактор поляризации мира, - В.Катасонов
00:52  Высылать мигрантов из России станут более гуманно, - Е.Трифонова
00:49  Мирзиеев летит с "историческим" визитом в Бишкек, - В.Панфилова
00:47  Турции предрекли выход из НАТО через полгода, - НГ
00:38  Забытый подвиг. Герои 98-й и 99-й Кыргызстанских стрелковых бригад
00:36  Чтобы экономика Китая перегнала США, нужна Россия, - И.Журенков
00:35  Когда единая валюта стран БРИКС вытеснит доллар
Среда, 25.01.2023
21:34  Эрдоган отомстил шведам, но России от этого не легче, - М.Макаров
20:19  В узбекской Сурхандарье сменились разом хокимы 13 районов. Одним махом
19:49  Иран спросит строго. США и Израиль укрепляют боевое содружество, - М.Беленькая
19:00  Возрождение Черкизона? Рос-вице-премьер Мантуров продолжает дурачиться
18:25  Турецкий переполох: почему Анкара хочет выйти из НАТО
18:23  Заменит ли китайская валюта доллар
18:16  Новый закон о госязыке - мина замедленного действия для Киргизии, - профессор Тагаев
16:54  Украина - "лучшее место по отмыванию денег", - Такер Карлсон
16:20  Партизаны культуры, - Александр Дугин
14:42  В Бишкеке задержан экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков. Не отдал долг депутату Бурханову ($1,2 млн!!)
14:10  Алекперовский "Лукойл" истошно отрицает поставки топлива на Украину
12:36  Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара. В Южной Америке хотят создать новую валюту
12:01  Незнание кыргызского языка - отказ в работе. Готовится новый жапар-закон
11:03  Турция выкручивает руки Европе болгарской газовой трубой, - Керим Улькер
10:41  Узбекистан подписал с "Газпромом" дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере
10:39  Как аким Тасмагамбетов заложил в Алматы мину техногенной катастрофы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЕС обещает наказывать страны, отказывающиеся принимать незаконных переселенцев обратно
09:17 27.01.2023

26.01.2023

Мигрантов будут отправлять домой быстрее

Данила Моисеев

Без мигрантов Европе уже не обойтись: вопрос лишь в том, получится ли упорядочить миграцию.
В Стокгольме в четверг на неформальную встречу собрались министры внутренних дел государств ЕС. С этого мероприятия начнется череда обсуждений на уровне высших органов власти ЕС борьбы с нелегальной миграцией. Министры достигли принципиальной договоренности о том, что нелегальных мигрантов надо отправлять на родину быстрее, чем обычно. Министры высказались за то, чтобы страны, которые не хотят принимать своих граждан обратно, были наказаны. В случае нахождения определенного консенсуса не исключено, что разговор будет предметно продолжен уже лидерами стран на саммите ЕС через две недели.

Министры внутренних дел за закрытыми дверями говорили о том, как оперативно возвращать на родину тех мигрантов, которых в странах – членах ЕС держать все-таки не хотят.

Задала тон направлению дискуссии еврокомиссар по внутренней политике Ильва Йоханссон, заявившая во вторник, что выдворение все же должно стать более распространенной практикой. Процент выдворенных мигрантов в Евросоюзе продолжает оставаться низким. Из 342 тыс. запросов на выдворение было удовлетворено менее четвертой части. Во всяком случае, такой статистикой располагает Евростат за 2021 год. За предыдущий год детальных цифр пока не имеется. Поэтому, в частности, данные о количестве украинских беженцев в странах Евросоюза пока самые приблизительные. К тому же они находятся в особых правовых условиях, облегчающих им легальную свободу передвижения, а значит, усложняющих их учет.

Йоханссон подчеркивала, что для решения проблем, связанных с миграцией, нужны совместные усилия всего ЕС: ни Еврокомиссии, ни странам поодиночке этот вопрос не решить.

Еще одной темой обсуждения в Стокгольме стала также охрана границ ЕС на Балканах. Оттуда значительно увеличился приток беженцев, в частности из Албании. При этом государства Балтии и Нидерланды хотят, чтобы ЕС сильнее давили еще на Ирак и Сенегал, которые зачастую отказываются принимать обратно к себе мигрантов. Решать данную проблему Брюсель намерен не только "пряником", предоставляя средства на возвращение нелегалов домой, но и "кнутом". Возможны визовые ограничения в отношении тех стран, которые отказываются принимать выдворенных из ЕС мигрантов. Первыми жертвами такой политики стали жители Гамбии, которым получить европейские визы стало теперь сложнее.

На встрече министров было констатировано, что политика ЕС в отношении нелегальной миграции пока продолжает оставаться мягкой. Именно этим зачастую объясняют недавние успехи правых сил на выборах в ряде стран Европы, прежде всего на Апеннинах. В контексте возможных перемен в миграционной политике сейчас в ЕС чаще всего упоминают Италию. Здесь с прошлого года правительство возглавляет крайне правая премьер-министр Джорджия Мелони. Приход к власти, пусть и в составе коалиции, ее партии "Братья Италии" быстро привел к смене миграционной политики. Рим отказывался предоставлять хотя бы временное убежище нелегальным мигрантам, прибывающим через Средиземное море, многие из которых находились в бедственном положении. В итоге часть нелегалов пришлось принимать Франции, что создало весьма неприятный для Парижа прецедент, правда, пока еще не повторившийся (см. "НГ" от 09.11.22).

Италия, по сути, нарушила законодательство ЕС, обязывающее давать кров беженцам, но так за это и не ответила. Например, финансирование восстановления экономики страны, предполагающее выделение 209 млрд евро, сокращено не было. Да, видимо, и не с руки было Брюсселю и Парижу ссориться с Римом сейчас, когда ЕС нужно демонстрировать единство в условиях противостояния с РФ. Мелони демонстрирует свою приверженность евро-атлантическим ценностям. К тому же ее рейтинг внутри страны высок. А вот ее оппоненты слева, которые занимают более мягкую позицию по миграционному вопросу, напротив, теряют популярность. Грозным испытанием для них становится общий для всего ЕС скандал о получении взяток от Катара, поскольку участники "Катаргейта" – это социалисты из Греции и Италии.

Отношение к миграции в ЕС разное. Если на юге и востоке к ней относятся более критично, то Франция и Германия в особенности смотрят на нее лояльнее. Дело не только в гуманных, хотя, несомненно, и в этих соображениях тоже, но и в экономической составляющей. Тяжелым физическим трудом родившиеся в Евросоюзе европейцы давно не хотят заниматься. К тому же рождаемость в целом в ЕС остается низкой. Европе нужны как новые рабочие руки, так и новые интеллектуальные ресурсы. Поэтому мигрантов Европа неизбежно принимать будет. Сейчас в Европе решается вопрос, на каких условиях это будет происходить.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674800220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев избран Председателем Сената
- Маулен Ашимбаев: "Законотворческий процесс не должен останавливаться до избрания нового состава Мажилиса"
- Улучшение качества интернета, открытие технохабов и расширение проактивных госуслуг
- Свыше 100 новых спорткомплексов, 87 млрд тг на детские секции
- Единые "правила игры" в госзакупках и на общем рынке электроэнергии Евразийского союза утвердили на Совете ЕЭК
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Кадровые перестановки
- Транзитное братство
- Министр энергетики РК встретился с представителями французской компании EDF по вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  