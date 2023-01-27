Неизвестный с автоматом атаковал посольство Азербайджана в Тегеране: погиб начальник охраны и ранены 2 охранника

10:15 27.01.2023

Начальник охраны убит при нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Азербайджана: на посольство республики в Тегеране совершено вооруженное нападение



27 января 2023,

Неизвестные напали на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате погиб начальник охраны. Об этом 27 января сообщили на официальном сайте МИД республики.



Нападение произошло утром, около 8:30 по местному времени. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Еще двое охранников были ранены при предотвращении нападения.



В ведомстве отметили, что состояние пострадавших стабильно. На данный момент азербайджанская сторона ведет расследование произошедшего.