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|Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире
10:24 27.01.2023
Подготовка к глобальным вызовам. Беседа с Биллом Гейтсом
Украина не может избавиться от коррупции и страдает от этого, заявил в интервью исполнительному директору Lowy Institute Майклу Фуллилаву предприниматель и миллиардер Билл Гейтс. Несмотря на то, что эту страну называют хлебной корзиной Европы, ее перспективы остаются туманными из-за продолжающегося конфликта.
Украинское правительство – одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины.
На Украине более плодородные земли, чем в Соединенных Штатах. Я имею в виду, что это хлебная корзина Европы. Это невероятное место.
Надеюсь, что после конфликта, когда Украина будет восстановлена, она сначала достигнет уровня Восточной Европы, а затем и всей Европы.
Это страна, у которой много перспектив. Но пока что она разрушена, и никто не знает, как долго будет продолжаться этот конфликт.