Турция и НАТО: Уйти нельзя остаться, - СП

10:38 27.01.2023 Разные турецкие партии недовольны безобразным поведением Североатлантического альянса

Юрий Енцов

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Станислав Тарасов



Турция может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокационных действий против Анкары. Турки не хотели, но их заставляют предпринимать такие действия - Альянс провоцирует, вынуждает. Запад пытается противопоставить Турцию соседней Греции, и вообще "впихнуть в водоворот" на Ближнем Востоке, чтобы все утонули. А тут еще акции против Корана в Швеции и Нидерландах, пожаловался заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак и его слова привела газета Aydinlik.



Политолог, востоковед Станислав Тарасов убежден, что такого рода высказывания имеют манипулятивно-конъюнктурный характер:



- У Турции действительно осложнились отношения с Североатлантическим блоком, она там как белая ворона. Внутри НАТО турки "оппортунисты", не поддерживают "Рамштайн" с его отправками вооружений на Украину, мотивируя тем, что являются посредниками в мирном урегулировании между Киевом и Москвой. А посредник не может заниматься оружием. Только зерновые сделки, только гуманитарные акции.



Турция, конечно, проводит самостоятельную внешнюю политику, активно сотрудничая с Россией, особенно в военно-технический области. Закупили у России С-400, американцы были против, наложили санкции. К тому же, страна ведет свою контригру, превращаясь в энергетический хаб, связывая поставки из России со странами региона. Благодаря сотрудничеству с нашей страной она начинает, что называется, "пробиваться в высшую лигу" мировой политики. А американцы хотят загнать ее во "второй дивизион", где она пребывала раньше, идя в фарватере их политики. Все эти проблемы из-за того, что Турция стала другой. Запад же остался в статичном состоянии.



"СА": - Так выйдет Турция из НАТО или не выйдет?



- Выдавить Турцию из НАТО невозможно по уставу этой организации. Это произойдет только если сама страна проявит инициативу. Было такое, что президент Франции, генерал Шарль Де Голь вышел из военной составляющей НАТО, оставшись в политическом блоке.



Турецкое руководство не хочет выхода из НАТО. Особенность ситуации заключается в том, что нынешние власти определяет свою позицию как использование ресурса альянса в своих национальных интересах. А альянс считает, что эта страна должна служить только их интересам.



Вот, например, у Турции есть проблемы с курдами. Страна "подвешена на курдский крючок". Если курды получат в Сирии автономию, как в Ираке, то Турция тоже может развалиться, ведь у них на востоке курды проживают компактно. А еще НАТО не раз пытались привлечь Турцию к решению сирийской проблемы, как Запад это понимает. Но все время американцы получали отказ. Эта турецкая позиция вызывает бешенное раздражение нынешней администрации США.



Если с предыдущей администрацией и лично с Дональдом Трампом у Реджепа Эрдогана сложились хорошие, доверительные отношения, они действовали совместно, то с Джозефом Байденом нет. У него уже скоро срок правления заканчивается, а он не разу не принял такого важного союзника по НАТО, как Эрдогана. Американцы не сумели организовать ни одного его личного визита в США. Турецкая дипломатия этого добивалась, но их встречи проходили только в формате НАТО, или "Большой двадцатки", а статус таких встреч ниже.



Эрдоган объявил, что 14 мая пройдут досрочные выборы, которые должны были состоятся 18 июня. Американцы и тут грозят туркам различными санкциями.



Эрдоган же начинает выстраивать свою избирательную компанию на антиамериканских, антизападных тезисах, сравнивая себя с Кемалем Ататюрком, который вел национально-освободительную войну. Появление в турецкой печати статей с призывом покинуть НАТО - нередкое явление. Это игра на нервах, антиамериканизм зашкаливает. Турки квалифицируют нынешнюю ситуацию как борьбу с колониализмом.



Турция хочет использовать свое геополитическое положение. Но Запад сам никогда не отпустит Турцию. Через нее он надеется манипулировать Россией и Китаем. Турцию не приняли в ЕС, она не довольна. Страна бодается с Финляндией и Швецией по поводу вступления этих стран в НАТО. Кажется, что это проблема только этих двух стран, а на самом деле это общая проблема отношения Запада к курдам, которые свободной живут в Финляндии и Швеции.



Так что в заявлении политика ничего нового. Обычная политическая трескотня в СМИ, свидетельствующая о начале нового цикла предвыборной борьбы.



"СП": - Но по словам Санджака, таковы настроения не только в политически активном слое. Последние опросы показали, что не менее 80% населения Турции уверены, что США - это государство, проводящее наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении их страны. В последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и президенту РФ Владимиру Путину.



- Есть объективный фактор антиамериканизма, а есть насаждаемый сверху. Политики торгуют антиамериканизмом для того, чтобы добиться определенных преференций. Турция продолжает заявлять, что ее главная цель - войти в ЕС. А НАТО - это дескать "наш блок, мы его создали". Хотя на самом деле не совсем так, Турция только в 1952 году в блок вступила. Но, тем не менее, она одна из старейших членов Альянса. Ее армия большая, вторая по численности. Если говорят, что вторая "по силе" - это преувеличении, а по численности - да.



Турция - заметный фактор в мировой политике. Личные взаимоотношения между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, невероятное, беспрецедентное развитие торгово-экономических и военно-технических связей резко повысили региональный статус Турции и вес в мировой политике. Эрдоган почувствовал это. Он уже прямо говорит: "Миром правят два человека, Путин и я".



А умеренный оппозиционер Санджак выразил уверенность, что следует немедленно изгнать террористические организации и США с территории Сирии. Ведь сирийцы и турки - братские народы. Ну прямо совсем как украинцы и русские. Сирийцы из арабов - самые близкие к туркам. Следует обеспечить безопасное возвращение беженцев в свои страны. Вряд ли Асад будет против их возвращения. Турки могли бы помочь восстановить Сирию. А руководство Турции и президент Сирии Башар Асад должны сесть за стол переговоров, чтобы заставить США покинуть сирийскую территорию. И с лидерами соседних стран можно будет подписано мирное соглашение.



Недавно партия Vatan ("Родина") сообщила о начале общенациональной кампании "Выйдем из НАТО", обратившись с призывом к нынешним властям Турецкой республики выйти из состава альянса. Партийные активисты, в рамках этой кампании, на площадях ряда городов планирует устанавливать столы для подписания петиций, будут проводиться митинги и протесты против размещения баз НАТО в Турции. И лидер партии Догу Перинчек говорил, что "сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции".



Востоковед Владимир Сотников считает, что призыв к выходу Турции из НАТО - это скорее пиар-акция руководства государства, в том числе президента Эрдогана для давления на Запад:



- Сейчас Эрдогану необходима поддержка электората и такого рода публичные заявления представителей власти направлены на переизбрание действующего президента. Так получается, что у него нет серьезных конкурентов, но ему нужна не просто поддержка, а всенародная поддержка для того, чтобы продлить его власть. Так что это скорее политический ход, демонстрирующий Западу самостоятельную роль Турции в европейской и мировой политике.



"СП": - Каковы взаимоотношения этой турецкой партии Vatan "Родина" с правящей Партией справедливости и развития, которую в Турции часто сокращается до AKP или AK Parti?



- Это скорее оппозиционная партия. Но Эрдогану сейчас удается получить поддержку других партий. Он ведь не случайно назначил выборы на 14 мая. Для него чем раньше, тем лучше, тем более он получит поддержки…



Партия Vatan традиционно придерживается антиамериканских позиций. Она неоднократно призывала власти Турции закрыть военные базы США на территории страны, отозвать запрос на закупку американских истребителей F-16 и выйти из НАТО.



Но не все турки настроены так оптимистично. В этой связи любопытны комментарии простых читателей к статье. "Евреи ждали Мессию три тысячи лет", напоминает один из них, выражая надежду, что процесс выхода Турции из НАТО не будет таким долгим.



А читатель Пир Султан Абдал недоволен тем, что в Европе сжигают Коран. Он считает, что государства "Лиги арабских государств" и вообще мусульманские страны должны на это безобразие совместно отреагировать. Мол, похоже на то, что в Саудовской Аравии книг много. Дескать что-то не слышно реакции богословов. Вместо этого разбивают бюсты основателя турецкой республики Мустафы Кемаль Ататюрка. Эти нерешительные люди у власти, сами того не понимая, создают "дезинтегратор", который рано или поздно вышвырнет НАТО в результате активации внутренней динамики, это ясно как божий день.



Но ясно не всем. Ведь Восток, как известно, дело тонкое. Здесь три тысячи лет говорят одно, делают другое, а думают третье. Тут можно в политике иди и направо, и налево одновременно. Вот один из читателей помянул добрым словом контр-адмирала Мустафи Джихат Яйджи сказавшего: некоторые из тех, кто говорит, что Турция должна выйти из НАТО, на самом деле так думают, но среди них есть и тайные американисты с атлантистами, сторонники НАТО. Они для вида говорят: "Давайте выведем страну из Альянса", а сами этого вовсе не хотят.



27.01.23 Источник - svpressa.ru

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