Уральские промышленники объявили награду за уничтожение "Леопардов" и "Абрамсов"

11:02 27.01.2023

Уральские промышленники объявили награду за уничтожение "Леопардов", "Абрамсов" и "Ф15"

Российские военнослужащие, уничтожившие или захватившие немецкий боевой танк Leopard2 или американский Abrams, получат денежное вознаграждение от компании "ФОРЭС". Она выплатит 5 млн рублей за первый уничтоженный или захваченный танк, а за каждый последующий – 500 тысяч рублей. Также за первый сбитый F-15 и F-16 награда составит 15 млн рублей.



"Мы наблюдаем процесс перманентной эскалации конфликта и неограниченной накачки противника оружием. Решение о передаче Киеву западных танков свидетельствует о том, что НАТО не придерживается концепции поставок Украине только оборонительного оружия, что означает необходимость консолидации и поддержки нашей армии. Мы делали это с первых дней специальной военной операции и продолжим поддерживать наших военнослужащих и впредь", – объявили в компании.



Екатеринбург, Елена Сычева

27.01.23