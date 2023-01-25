"Тенгрианка" Гулзат Аалиева, обвиняемая в разжигании межрелигиозной вражды, оправдана Бишкекским судом

12:17 27.01.2023

27 января 2023, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении кандидата философских наук Гулзат Аалиевой. Она обвинялась в разжигании межрелигиозной вражды.



Суд оправдал подсудимую за отсутствием состава преступления.



Гулзат Аалиева пропагандировала тенгрианство и критиковала ислам. Она также выступала с критикой в адрес Духовного управления мусульман Кыргызстана.



Ученую задержали в апреле 2021 года. Ей предъявили обвинение по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды" УК КР.