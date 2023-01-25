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|Здание Кыргызского Нацуниверситета находится в залоге у южнокорейской компании. Как выяснилось
12:20 27.01.2023
27 января 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Здание Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына находится в залоге у Южной Кореи. Об этом на заседании депутатской группы "Мекенчил" сообщил нардеп Ырысбек Атажанов.
Народные избранники рассматривают деятельность Министерства образования и науки с 2012 по 2023 год.
Ырысбек Атажанов попросил рассказать министра образования Уланбека Мамбетакунова о том, что здание вуза отдано иностранному государству под ссуду.
"У меня есть поверхностная информация. Этот вопрос я должен обсудить с ректором университета. После отвечу вам в письменной форме", - сказал чиновник.
Заместитель министра образования Надира Джусупбекова отметила, что по этому вопросу идут судебные разбирательства.
"В 2011 году через Национальный университет у Южной Кореи взяли кредит для клиники Алмазбека Исманкулова на приобретение оборудования, которое получили, использовали, но своевременно не смогли вернуть полученный кредит. Минобразования передало имеющуюся информацию в суд, а также совместно с Министерством экономики провело несколько встреч с корейской стороной. Сейчас мы через суд узакониваем все", - ответила она.
Отметим, речь идет о задолженности Госпиталя микрохирургии глаза перед южнокорейской компанией Medison Co. Ltd. Министерством образования, науки и культуры Кыргызстана в 1997-1998 годах выданы гарантийные письма Medison Co. Ltd. на получение медицинского оборудования на сумму свыше $8,5 миллиона для оснащения Медицинского центра КНУ.
Учредителями центра были КНУ и ОсОО "Микрохирургия глаза". Сам Алмазбек Исманкулов на тот момент занимал пост проректора КНУ по международным связям и медицине. Он был уполномочен от имени университета подписать соглашение и соответствующие документы на получение кредита.