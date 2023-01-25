Песков прокомментировал ужесточение норм для въезда в Казахстан

13:50 27.01.2023

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ужесточение норм для въезда и пребывания в Казахстане. По его словам, важно, чтоб соблюдались права россиян.



Песков отметил, что следует понимать действие механизма по получению вида на жительство. Для иностранных граждан, в том числе из ЕАЭС, сохраняется возможность осуществлять свободное перемещение в Казахстан. Песков указал, что сейчас "образовалось достаточно много людей, которые там находились". Также он сказал, что понятно желание властей вести учет иностранцев.



"Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались и с нашими партнерами, мы, конечно, будем об этом говорить", - сообщил он.



В Казахстане с 27 января вступают в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов. Там запретили "обнулять" сроки пребывания в стране при помощи выезда из нее на короткий срок.



Елизавета САПКОВА