Экономическое развитие России блокируется олигархами – нужна национализация, - В.Катасонов

14:23 27.01.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 27.01.2023



Экономическая модель, обрекающая Россию на хроническое отставание от ведущих стран мира



По оценкам Всемирного банка, в 1990 году доля РСФСР в мировом ВВП, рассчитанная по паритету покупательной способности рубля, равнялась 4,06%. По итогам 2022 года, согласно предварительным оценкам, этот показатель упал до 2,87%.



Используемая Россией экономическая модель обрекает ее на хроническое отставание от ведущих стран мира. Угроза сохранения прежней модели для существования российской государственности резко возросла.



В учебниках по экономике эту модель называют "рыночной экономикой", "экономикой свободного предпринимательства", "экономикой конкурентной среды" и т. п., но это самый обычный капитализм. Да, капитализм существует и в Европе, и в Америке, и в других частях мира, но капитализм капитализму рознь. Есть капитализм метрополий, паразитический капитализм, существующий за счет высасывания соков из стран, являющихся де-факто колониями. И есть капитализм этих колоний, которые снабжают метрополии жизненными соками. В России более трех десятков лет назад был установлен капитализм второго, зависимого типа.



О масштабах высасывания соков из Российской Федерации можно судить по цифрам платежного баланса страны. На протяжении трех десятилетий вывод инвестиционных доходов (дивидендов и процентов) иностранным капиталом из России многократно превышал приток инвестиционных доходов в Россию из-заграницы. Это превышение (сальдо) в отдельные годы приближалось к 100 млрд долл. В 2022 году, согласно оценкам Банка России, превышение вывоза капитала из нашей страны над ввозом достигло 250 млрд долл. – рекорд за все годы существования Российской Федерации.



Можно посмотреть на особенности такого капитализма с микроэкономического уровня, на примере отдельной компании. На это меня подвигло пространное интервью Владимира Потанина российскому медиахолдингу РБК, опубликованное 23 января. Откровения Потанина получили большой резонанс. Потанин говорит: "Мы свою прививку [от конфискаций и национализаций] уже получили в 1917 году", "Конфискация [активов] является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит".



Что ж, поговорим о воровстве.



Люди старшего, да и среднего поколения хорошо помнят, как в 90-е годы происходило разграбление национального богатства, которое создавалось поколениями наших предков. Разграбление называлось "акционирование и приватизация", "залоговые аукционы". Дирижировали разграблением американские советники, понаехавшие в Москву, и их младшие помощники в лице Егора Гайдара, Анатолия Чубайса, Бориса Федорова и др. Заранее были определены фигуры номинальных бенефициаров этого гигантского разграбления. Бенефициары именно номинальные, поскольку бенефициары последней инстанции находились за рубежом.



Потанин



Потанин был назначен одним из таких номинальных, или транзитных, бенефициаров. И он несет солидарную ответственность за то, что происходило в 90-е годы. Это были не приватизация, не залоговые аукционы, а беспардонная конфискация имущества, которую сейчас господин Потанин осуждает с таким пафосом. Гигантские государственные активы Потанин, Фридман, Авен, Абрамович, Дерипаска, Лисин, Мордашов, Ходорковский и другие олигархи получили за копейки. Потанин в упомянутом интервью вспоминает 1917 год. Однако еще надо разобраться, когда конфискации были более масштабными: тогда или в 90-е годы.



Потанин дает нам лишний повод вспомнить, как он осуществлял первоначальное накопление своего капитала. Он может часами говорить о том, что он делал в последующие годы, но середину 90-х годов он не хотел бы вспоминать. Приходят на ум слова Джона Рокфеллера-старшего: „Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого."



Главный актив Потанина – "Норильский никель". Он его получил в середине 90-х годов в результате операции "залоговый аукцион". На тот момент у него уже был ОНЭКСИМ Банк, который должен был получить "Норникель" в качестве так называемого залога под кредит банка правительству. Команда Ельцина оценила комбинат в 170 миллионов долларов. ОНЭКСИМ Банк предложил всего на 100 тысяч больше и "выиграл" аукцион. Конкурентов почему-то не оказалось. Деньги государство не вернуло, и контрольный пакет акций "Норникеля" отошел частному собственнику. Небольшой штрих к описанию схемы: деньги банк предоставил в долг правительству за счет тех денег, которые правительство положило на счет ОНЭКСИМа. А средств на выкуп предприятий в бюджет на 1996 год власти вовсе не закладывали.



Цена комбината была занижена как минимум на порядок. Только за один непростой 1995 год "Норильский никель" получил чистой прибыли около 730 миллионов – в 4 с лишним раза больше итоговой стоимости контрольного пакета акций комбината. Чтобы слегка облагородить сделку, в 1997 году госпакет акций "Норникеля" формально разыграли на инвестиционном конкурсе, и он достался подконтрольной ОНЭКСИМу компании еще за 270 миллионов долларов.



"Это была откровенная сделка по отчуждению госсобственности в руки друзей действующей власти. Говорить о том, что это было дешево продано или не совсем справедливо, но законно, нельзя –это была прямая притворная сделка, которая по действующим тогда законам ничтожна, все – точка. За наши же с вами деньги передали ключевые стратегические активы в руки друзей той команды, которая тогда правила", – говорит заместитель председателя Счетной палаты РФ в 1996–2003 гг. Юрий Болдырев.



Счетная палата в конце 90-х годов ставила вопрос о признании ничтожными большей части сделок по залоговым аукционам и возвращении активов в государственный сектор, но тогда, чтобы спасти активы Потанина и других олигархов, были резко сокращены сроки исковой давности. Был установлен срок в три года (во Франции и многих других странах он равняется 30 годам). История с приватизацией "Норникеля" очень драматична и поучительна. Желающим углубиться в тему предлагаю познакомиться с книгой: Коростелев Александр. Дело "Норильский никель". – М.: Алгоритм, 2008.



А какова же дальнейшая судьбы "Норникеля" после того, как комбинат обрел нового хозяина? Предприятие стали выжимать, как лимон. Деградировать стал и Норильск, инфраструктура которого находилась на балансе комбината. Об этом много написано в последние годы. И одним из следствий деградации стала масштабная экологическая катастрофа. Она произошла 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в районе Норильска. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне.



Норильский разлив



Норильский разлив



Экологическая катастрофа в Норильске заставила власти в Москве разбираться с состоянием дел на комбинате. Были заседания правительства и обеих палат Государственной думы. Выяснилось, что руководство "Норникеля" думает не столько о поддержании и развитии комбината, города Норильска и всего Красноярского края ("Норникель" – самое крупное предприятие края), сколько о прибылях и дивидендах. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета Федерации 28 октября 2020 года. Там были представлены интересные материалы. Приведу одну таблицу из этих материалов.



Некоторые финансовые показатели деятельности "Норникеля" и расходы бюджета Красноярского края в 2015-2019 гг. (млрд руб.)



2015



2016



2017



2018



2019



Выручка



506



549



537



729



876



Чистая прибыль



104



167



127



188



388



Капитальные вложения



103



114



117



99



85



Дивиденды



154



87



178



219



265



Бюджет Красноярского края



182



200



211



238



292



Величина выплачиваемых дивидендов акционерам "Норникеля" существенно превышает объем капитальных вложений в основные фонды предприятия. За пятилетний период суммарный объем выплаченных дивидендов составил 903 млрд руб., а капвложения – 518 млрд руб. Величина дивидендов сопоставима с бюджетом Красноярского края, где проживает без малого 3 миллиона человек, а площадь больше, чем территории многих европейских государств.



Величина выплаченных акционерам "Норникеля" дивидендов в 2015, 2017 и 2018 гг. даже превышала величину чистой прибыли. Уж не за счет ли амортизационных отчислений, входящих в себестоимость продукции, шла дополнительная выплата дивидендов? То есть за счет деградации основных фондов. Приведенные цифры показывают, что "Норникель" мог почти в два раза увеличить свои капитальные вложения, если бы пожертвовал самым "святым" – дивидендами. Но прибыль и дивиденды превыше всего!



Кстати, на том заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко оценила ситуацию на "Норникеле" довольно эмоционально: "Приватизировали за условную цену. Окей, надо было запускать рыночную экономику. Но дальше‑то действительно рассчитывали, что придут серьезные инвесторы, люди серьезные, начнется модернизация производства. Мы видели, как средства на модернизацию выделяются. До сих пор стоят брошенные цеха в "Норникеле"! Как будто вчера война закончилась. Это что такое? Это почему позволительно? Считали, придут серьезные люди и ликвидируют накопленный экологический ущерб огромный. Они не только не ликвидировали, а они усугубили ситуацию"



Не надо думать, что "Норникель" исключение. Согласно данным из открытых источников, капитальные вложения Новолипецкого металлургического комбината (бенефициар Владимир Лисин) за 2017–2021 годы – 318,8 миллиарда рублей. А дивидендные выплаты за тот же период – 662,2 миллиарда рублей, то есть в два с лишним раза больше. Или ПАО "Северсталь" (бенефициар Алексей Мордашов). В 2017–2021 годы капитальные вложения составили 333,4 миллиарда рублей, дивидендные выплаты – 603,3 миллиарда рублей.



Это я и называю высасыванием соков из страны.



Ситуацию может изменить только национализация украденных у государства в 90-е годы предприятий. Источник - фонд стратегической культуры

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