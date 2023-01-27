Эпоха "всемогущего зеленого" уходит. Юань против доллара, - Юрий Алексеев

14:40 27.01.2023 На Западе уже сами признают, что эпоха "всемогущего зеленого" уходит

Юрий Алексеев

27.01.2023

Юань против доллара

Министерство финансов США объявило, что Соединенные Штаты в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", приостановив взносы в социальные и пенсионные фонды.



Госдолг Сoединенных Штатов побил очередной рекорд и составляет уже $31,4 трлн. Однако главная угроза экономики этой страны кроется даже не в печатании огромного количества денег, а в отказе большого числа стран производить расчеты в долларах. В международной торговле предпочтение все чаще теперь отдается юаню. Китай заключил соглашения с Австралией, Россией, Японией, Бразилией и Ираном о торговле в национальных валютах. У Вашингтона это вызывает недоумение и тревогу, поскольку КНР удерживает большую долю американского долга. Другие страны резко сокращают свои вложения в облигации и векселя и выводят свои активы из американских ценных бумаг.



Массовый сброс большого объема казначейских бумаг США спровоцирует рост процентных ставок, что нанесет серьезный ущерб крупнейшей экономике мира. А если величина госдолга начнет превышать платежеспособность страны, это приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой финансовой и торговой системы, построенной на долларе.



Как заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в африканское Королевство Эсватини, "активно растет доля национальных валют в расчетах между странами БРИКС и в наших расчетах с другими странами". Кстати, в БРИКС уже появились идеи о создании единой валюты. Объясняется это просто: нельзя, по словам Лаврова, полагаться на механизмы, которые "находятся в руках тех, кто может, мягко говоря, обмануть в любой момент, может отказаться от своих обязательств просто ради достижения какой-то сиюминутной политической цели".



Политики, придумавшие антироссийские санкции, боятся признать, что их глобальная затея обернулись прежде всего во зло Европе и самим Соединенным Штатам. Доллар из международного платежного средства превратился в средство политического давления, что и ослабило его мировые позиции.



Все меньше желающих приобретать ценные бумаги США с доходностью 3%, когда долларовая инфляция разогналась до 9%. К тому же после заморозки российских резервов о безопасности и надежности американских активов речи больше не идет.



Пока доллар востребован, США могут влезать в новые долги и отодвигать дефолт, но тревожный звонок уже прозвучал: все больше стран заявляют об отказе от доллара во взаимных расчетах. В западной прессе сегодня можно найти немало публикаций о том, что многополярный мир убьет доллар как мировую резервную валюту. Newsmax пишет, что Соединенные Штаты рискуют столкнуться с самой серьезной для себя опасностью, если проводимая руководством РФ политика дедолларизации окажется эффективной. Bitcoin News сравнил доллар США с кусочком хлеба, который Россия совместно с партнерами по БРИКС и Саудовской Аравией может "подрумянить". Словом, американцам беспокоиться есть о чем. Как подсчитали эксперты, оборот доллара в мире с 85% в начале 1990-х сократился на сегодняшний день до 34-37%. Причем самый сильный спад пришелся как раз на 2022 год, когда санкции против России были особенно ужесточены.



В статье "Файнэншл таймс" управляющий директор швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар пишет о "грозных вызовах для существующего мирового порядка", базирующегося на долларе. По его мнению, время, когда США были "бесспорным гегемоном", а глобализация по-американски – "основой экономического порядка" – уходит.



А вместе с ним и доллар, который десятилетиями укреплял свою роль "приоритетной валюты".



Приметами новой эпохи в статье банкира названы, в частности, "особые отношения" между Пекином, Москвой и Тегераном, расширение и укрепление БРИКС и ШОС, расширение китайской инициативы "Один пояс, один путь" посредством новых судоходных маршрутов, пролегающих через русскую Арктику, "первый в истории саммит Китая и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", углубление связей Пекина с ОПЕК+.



Угрозу доллару несет также появлении цифровых валют центробанков, которая может лишить США возможности контролировать и мешать торговле между не признающими американский диктат странами.



Цифровые валюты центробанков распространяются по всему миру, и в первую очередь на глобальном Востоке и Юге. Процесс этот стремительно набирает обороты. Уже в 2022 году Китай и Индия, например, расплачивались за импорт из России юанями, рупиями и дирхамами ОАЭ. Китай предложил Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива вместо Лондонской товарной биржи использовать Шанхайскую биржу нефти и природного газа для расчетов по сделкам с энергоресурсами в юанях. При расширения группы БРИКС, выдает прогноз "Файнэншл таймс", дедолларизация торговых потоков может ускориться.



По данным МВФ, более половины центробанков мира либо изучают возможности цифровых валют, либо уже разрабатывают порядок расчетов ими в международной торговле. Такая работа проводится и в нашей стране. Наш цифровой рубль еще не появился на горизонте, а Китайский центробанк, заметим, уже открыл интернет-кошельки для регистрации цифрового юаня.



Господство доллара подрывают геополитические инвестиции Китаем своей инициативы "Один пояс, один путь", а также и растущий спрос на золото. Все больше стран стремится обезопасить себя от зеленых фантиков, которые США "печатают из воздуха", удовлетворяя свои потребности. Если верить оценкам Всемирного совета по золоту, то в целом золотые запасы центробанков мира выросли до самого большого значения с 1974 года. Как отмечает Bloomberg, только Народный банк Китая в ноябре-декабре купил 62 тонны золота.



Как бы не стремились США напоследок побольше "выжать" из уходящего доллара, им не удастся задержать развитие мешающих им стран-конкурентов, прежде всего Китая и России. Рано или поздно американцам все же придется смириться с превращением их всесильного доллара в региональную резервную валюту.



А российскому рублю будет легче продвигаться и укрепляться на Евразийском пространстве и завоевывать авторитет на планете. Россия не стремится к господству над миром, как США, но никто не мешает нам бороться за обретение суверенитета и финансовой самостоятельности.



Казалось бы, простым обывателям пора избавляться от "токсичных валют" враждебных стран, но спрос на доллары и евро в нашей стране не падает, а растет. По данным Центробанка, в декабре объем валютных торгов на внутреннем российском рынке резко вырос до 8,9 трлн рублей, побив рекорд февраля 2022 года. Скупать европейские и американские деньги на отечественных биржах приохотились не только системные банки, но и простые обыватели, логику которых понять довольно трудно. Пока валюта дешевела, они верили в "крепкий рубль", но как только курс доллара начал подниматься, побежали скупать "зеленые". В ноябре физлица скупили валюты на 70,1 млрд рублей, а в декабре (когда курс доллара вырос) – на 154,2 млрд рублей (это более четверти банковских закупок).



Представители Центробанка признают, что солидные объемы валюты приобретают физические лица, чтобы перевести ее на иностранные банковские счета. При ограничениях на продажу долларов и евро к июню объем валютных вкладов населения сократился до 6,1 трлн рублей.



Но уже с июля, когда Центробанк разрешил гражданам вывозить за рубеж до миллиона долларов в месяц, небедное население нашей страны решило этим воспользоваться. По итогам 2022 года Банк России официально прогнозирует отток капитала на рекордные 250 млрд долларов и не видит в этом ничего зазорного. Доллар гонят из страны, переводя рубли в иностранную валюту, тем самым денежная масса в стране сжимается, а инфляция снижается. Эта и есть цель, к которой стремится Центробанк.



Конечно же, в том, что деньги утекают из страны, превращаясь в доллары, нет ничего хорошего. Из этого аналитики делают вывод, что политика Центробанка не привела к дедолларизации и в целом к девалютизации банковских счетов граждан России. Наоборот, ситуация по сравнению с предыдущим годом даже еще более усугубилась. Теперь свои валютные сбережения некоторые россияне держат не в отечественных банках, а в зарубежных, рискуя потерять сбережения.



Принято считать, что дедолларизация была объявлена в нашей стране после того, как Крым вошел в состав России и США ополчились на нашу страну, усилив санкции. На самом же деле, первую своего рода дедолларизацию Россия пережила в середине нулевых. С начала 2005 года начал действовать запрет на ценники в "условных единицах". На том все и остановилось. В экономике снова возобладал либеральный подход. Центробанк провозгласил плавающий курс рубля, подчинив его всесильному доллару. В американские банки на хранение полетели миллиарды долларов от продажи нефти. И только в 2014 году с введением жестких санкций страна вновь вернулась к дедолларизации. Процесс шел ни шатко, ни валко, мы то сокращали закупки облигаций США, то увеличивали в надежде, что отношения с Западом вернутся в прежнее русло. Центробанк постепенно заменял в международных резервах доллар на евро. Вот и сегодня некоторые экономисты стараются убедить власть, что во внешней торговле выгоднее всего пока не отказываться от доллара и евро, но постепенно переводить часть оборота на альтернативные валюты.



Благодаря сотрудничеству с КНР Россия уже в июле 2022 года поднялась на третье место по использованию юаня. Сегодня значительную часть мировой торговли вполне способен взять на себя китайский юань, денежная масса которого составляет 266 трлн, или 39 трлн долларов. Именно поэтому у юаня, который сегодня достаточно стабилен и ликвиден, есть все шансы вытеснить доллар во внешних платежах РФ.



Национальная валюта Китая как второй экономики мира стремительно набирает популярность. Почти вся Юго-Восточная Азия в международной торговле перешла на расчеты в юанях. Китайские деньги востребованы в странах Центральной Азии, входящих в ЕАЭС. Некоторые страны Ближнего Востока, например Саудовская Аравия и Иран, уже заявили о своем желании использовать юань при экспорте нефти в Китай. А сама КНР проводит в национальной валюте примерно половину трансграничных расчетов.



Решающая битва за доллар еще предстоит. На фоне замедления мировой экономики и разговоров о том, что американские акции в ближайшие кварталы упадут до нового минимума, ФРС США настроена на укрепление американской валюты. На руку доллару может сыграть отток капитала из украинского конфликта, противоречий США и Китая вокруг Тайваня, возможные конфликты на Ближнем Востоке могут стать триггером для перевода рисковых активов в защитные активы, в первую очередь в доллар. В то же время крепкий доллар и глобальный экономический спад негативно влияют на доходы американских компаний за рубежом. Возможное укрепление доллара и глобальная рецессия, вероятно, окажут давление на сырьевые рынки, включая российские нефть, газ, металлы. Однако все может повернуться не в пользу США. Ведь Россия в качестве ответных мер могла бы торговать нефтью за золото, установив цену на уровне одного грамма драгоценного металла за два барреля нефти и тем самым взвинтить стоимость золота, увеличив тем самым стоимость своих золотых резервов. Впрочем, скорее всего, до этого дело не дойдет.



Но как бы не старались возвысить миссию доллара, его роль будет снижаться, потому что американская экономика постепенно теряет свою ведущую роль. Все активней начинают заявлять о себе Китай и Индия, под влиянием которых технологическое неравенство в мире будет постепенно выравниваться и о том доминировании, которое США получили после Второй мировой войны, начнут забывать.



Уже сегодня Китай является одним из лидеров полупроводниковой отрасли, производства сплавов и химикатов, необходимых для мировой промышленности. Китай называют мировой фабрикой всего, в чем нуждается современный мир от товаров первой необходимости до высокоскоростных поездов и самых модных смартфонов по низкой цене. А раз роль Китая в мировой торговле усиливается, то и устойчивость юаня будет расти, и со временем он превратится в полностью конвертируемую валюту.



Центром экономического притяжения становится Индия, а значит и рупия со временем займет свое место среди резервных валют, но это произойдет после того, как в этой стране начнется период бурного длительного роста, который пережил Китай с начала 80-х годов.



Наш рубль также способен играть заметную роль в мировой экономике, и не только при расчетах за газ и нефть. Не будем забывать, что Россия – страна с территорией около одной шестой части суши, да еще и сырьевая кладовая мира. При правильно выстраиваемой государственной политике Российская Федерация не может занимать место на задворках мировой экономики.



Рублю начинают доверять все больше. Турция стала первой страной, оплатившей поставку российского зерна в рублях. Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко назвала сделку успешным экспериментом. Поэтому правительство РФ приняло решение о создании такого механизма расчета по сделкам со всеми дружественными странами. Уже идет согласование расчетов в национальной валюте при экспорте сельскохозяйственной продукции с Египтом. Кстати, в рамках подписанных документов по зерновой сделке, которой сейчас занимается ООН, одним из условий указано возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов, чтобы покупатели российского продовольствия могли оплачивать свои покупки в рублях.



Как только мы сами по достоинству оценим возможности нашей национальной валюты, начнем накапливать и считать свое богатство в рублях, без оглядки на доллар, вопрос с его мировой ролью и конвертируемостью будет решен. Источник - Столетие

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