FP: ЕС одобрил употребление в пищу мучных червей и сверчков

14:46 27.01.2023

Firstpost

Великобритания



А вы согласны есть мучных червей и сверчков? ЕС уверяет, что это безопасно



Жареные домашние сверчки на рынке в Таиланде - ИноСМИ, 1920, 27.01.2023



Европейский союз недавно разрешил употреблять в пищу четыре вида насекомых, в том числе мучных червей и домашних сверчков, пишет Firstpost. ЕС заявил, что это "положительно скажется на окружающей среде, здоровье граждан и экономической ситуации".

А вы станете уплетать на обед и ужин вместо курицы всяких жучков-паучков?



В Европейском союзе такая возможность вам вскоре представится - если кишка не тонка, конечно.

ЕС недавно одобрил употребление в пищу четырех видов насекомых.

Давайте взглянем поближе:

Во вторник ЕС дал добро на продажу мучных червей (личинок блестящих черных жуков) и домашних сверчков.

И это при том, что на рассмотрении остаются еще восемь вариантов.

Личинки пойдут на продажу в виде порошка, пасты, а также сушеными и замороженными, а сверчки - в виде частично обезжиренного порошка.

Утверждается, что личинки можно употреблять целиком или в виде порошкообразной добавки к закускам и лапше.



По данным сайта Retaildetail.eu, ЕС обяжет производителей отмечать присутствие ингредиентов из насекомых на упаковке.

Это будет делаться для тех, у кого аллергия на ракообразных, моллюсков и пылевых клещей.

По данным Forbes, это решение откроет продуктам из насекомых путь на прилавки по всему Евросоюзу.

Пока эти продукты продаются лишь в супермаркетах Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Дании из-за особого толкования закона от 1997 года, по которому вся ранее неизвестная еда считается "новой".

ЕС заявил, что это решение "положительно скажется на окружающей среде, здоровье граждан и экономической ситуации".



Возможно, в попытке развеять опасения общественности, на прошлой неделе Европейская комиссия твитнула, что "заставлять есть насекомых никто никого не будет".

По данным Forbes, мучные черви содержат столько же белка, витаминов и минералов, как рыба или мясо.

А журнал Politico заметил, что мучные черви на вкус "очень похожи на арахис".

Их можно солить, макать в шоколад, посыпать ими салат и даже добавлять в суп.

Экономист-статистик и профессор Болонского университета Марио Маццокки сообщил Politico: "Мы получим явные экологические и экономические преимущества, если заменим традиционные источники животных белков теми, что требуют меньше корма, производят меньше отходов и снижают выбросы парниковых газов".

"Снижение затрат и цен может повысить продовольственную безопасность, а новый спрос откроет новые экономические возможности, но при этом скажется и на существующих секторах", - добавил он.

Эксперты считают, что пища из насекомых позволит обеспечить постоянно растущее население Земли новым источником белка.

По данным Forbes, ООН подталкивает людей к поеданию насекомых с 2013 года, когда вышел доклад "Съедобные насекомые", с целью решить так называемую проблему "продовольственной безопасности".

По данным Forbes, альтернативные варианты мяса - это растущий рынок.

Инвестиции в этот сектор выросли по всему миру с 31 миллиона долларов в 2016 году до гигантской суммы в 1,3 миллиарда долларов в 2020.

Но не ждите, что новые разносолы пойдут на ура.

По данным Forbes, ежедневно насекомых потребляют свыше 2,5 миллиардов человек, однако в западных странах эта кухня не прижилась.

"Это отчасти вопрос сознания и вытекает из нашего социального и культурного опыта: многим европейцам противна сама мысль о поедании насекомых: включается так называемый "фактор брезгливости", - сказал исследователь социальных и потребительских вопросов из Пармского университета Джованни Согари. - Однако со временем и под внешним воздействием такое отношение может измениться".