Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил чин генерала армии

15:30 27.01.2023

Постановление Меджлиса Туркменистана

26.01.2023

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О присвоении воинского звания генерала армии Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Туркменистана Бердымухамедову С.Г.



В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис Туркменистана постановляет:



Присвоить воинское звание генерала армии Президенту Туркменистана, Верховному Главнокоман­дующему Вооруженными Силами Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу.



Председатель Меджлиса Туркменистана

Г.Маммедова.



г. Ашхабад, 26 января 2023 года.