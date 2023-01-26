КазПравительство грозит составить проскрипционные списки олигархов. Имени Кулибаева?

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16:28 27.01.2023

Законопроект о возврате государству незаконно выведенных активов рассмотрен в Правительстве



Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике с участием руководителей центральных госорганов, Администрации Президента, Национального банка и Генеральной прокуратуры.



Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными Президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т.д.



Так, по результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства.



Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.



Премьер-Министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.



На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.