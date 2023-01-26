Юлю Тимошенко примерно накажут за дезертирство с Украины в Дубай

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16:35 27.01.2023
Юлию Тимошенко захотели исключить из партии из-за отдыха в Дубае
Бывшего премьер-министра Украины, депутата Верховной Рады, главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко захотели выгнать со всех занимаемых ею постов из-за ранее опубликованного видео, на котором она отдыхает на пляже в Дубае. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
"Обращаюсь к всеукраинскому объединению "Батькивщина" с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии", - написала она.
На Украине уволили заместителя генпрокурора после отпуска в Испании
Ранее Тимошенко заметили в Дубае. Парламентария сняли на видео, когда она отдыхала на пляже. На кадрах видно, как Тимошенко сидит на одном из шезлонгов, расставленных по песчаному пляжу. Заметив камеру, народный депутат уходит.