Четыре Украины, - Николай Сорокин

19:37 27.01.2023 как вернуть братский народ в лоно Русского Мира

Николай Сорокин



Печально известный референдум о сохранении страны проходил в СССР 17 марта 1991 года. Хорошо его помню, принимал в нем самое активное участие. Несмотря на юный возраст, привел с собой целый подъезд своего дома, убеждая их проголосовать. Изначально почти половина не собиралась идти, мотивируя это тем, что все равно от них ничего не зависит, и власти сделают, как захотят. Люди от природы ленивы и инертны, а жители столиц – в особенности. Но когда до них доходит, что последствиями их нежелания принимать участие в гражданском процессе могут стать глобальные потрясения самого негативного для их семей свойства, большинство очень быстро меняет свой "изоляционизм" на весьма необычную активность. К сожалению, в данном случае мои соседи оказались правы, элиты действительно сделали, как захотели, не посчитавшись с итогами народного волеизъявления. За это прямую ответственность как раз несет горбачевское руководство. Называется такая позиция преступным бездействием. Но мы вовсе не были обречены на такой алгоритм событий; при несколько иных вводных все могло бы быть совсем по-другому.



Тем не менее результаты оказались впечатляющими. При явке чуть более 80% за сохранение Союза проголосовало 113 512 812 граждан или 77,85% явившихся на избирательные участки. Если мы посмотрим на разницу в голосовании в среднем по РСФСР и Украине, то она несущественна: в России сохранение единого государства поддержали 71,3%, на Украине – 70,2%. При этом против сохранения Союза у нас голосовало немало граждан - 21 030 753 человек, или 26,4% россиян, а у наших юго-западных братьев - 8 820 089, или 28,0%. Что означают такие цифры? Они свидетельствуют только об одном: к концу 80-х – началу 90-х годов и в России, и на Украине сложился устойчивый советский архетип граждан, не мыслящих себя вне состава единого Отечества. И никакие либерально-западные пропагандистские вопли вкупе с почти полным отсутствием любых вменяемых продуктов и товаров в позднесоветских магазинах, безумными очередями и дополнительно искусственно устроенными проблемами с алкоголем на их мироощущение не подействовали.



Вместе с тем на Украине уже имел место устойчивый архетип антисоветских самостийников, отражающих настроение тогдашней Галиции, отчасти Волыни и либерального Киева, точно такого же, правда, как Москва и Ленинград. Но статья не про предреформную Россию, поэтому освещать здесь тему наших доморощенных антисоветчиков не буду. Просто зафиксируем эти цифры.



Через несколько месяцев в УССР состоялся референдум о независимости, фактически о выходе из состава Советского Союза. Тем не менее это был прямой обман тех 70-ти с лишним процентов граждан, которые за полгода до этого проголосовали за единую страну, и вот почему.



На референдум был вынесен один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Накануне голосования Президиум Верховного Совета Украины выступил с обращением к народу, в котором говорилось:



"Сегодня не поддержать независимость означает лишь одно - поддержать зависимость. Но тогда возникает вопрос: зависимость от кого? Где та страна, от которой мы горячо желаем быть зависимыми и, таким образом, работать на нее? Насколько известно, ни одна из стран-соседей и ни одна из стран мира не претендует на то, чтобы объявить Украину зависимой от себя. Это было бы нелепостью.



Итак, независимость. Альтернативы нет.



Только независимая Украина сможет как равноправный партнер вступать в любое межгосударственное сообщество с соседями, в первую очередь с наиболее близкой нам Россией".



Прямой вопрос о выходе Украины из СССР на референдуме не задавался, на голосование было поставлено подтверждение Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, полный текст которого приводился в бюллетенях для голосования. Сам Акт, декларировавший действие на территории Украины ее собственных Конституции и законов, также не содержал прямого утверждения о выходе Украины из СССР. А переплюнувший и Бандеру, и Власова, и Краснова со Шкуро один из главных коллаборационистов прошедшего столетия, первый президент Украины и недавний 1-й секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук заявил, что в ходе референдума население Украины голосовало за союзное с Россией государство.



По сути, большинство граждан было убеждено, что они голосуют за некий акт самостоятельности, прежде всего экономической, в составе единого с Россией государства, где у 80% украинцев имелись родственники или ближайшие друзья, что в России сейчас после ГКЧП все очень плохо, что Россия живет за счет своей житницы – Украины, и чтобы хоть немного обезопасить свой рынок, жизненно необходимо такой документ принять. Каждый день с голубых экранов (а я большую часть того лета провел в Крыму и на Западной Украине) травились байки о "щирой Украйне", которая столетиями кормила ненасытную Россию, из-за чего недоедала сама. При этом никаких выпадов националистического характера на уровне поздних 2000-х нигде за исключением Галиции не было даже отдаленно; тогда такого просто никто не понял бы, к этому население еще предстояло основательно подготовить.



Если коротко, квинтэссенция такова: речь не шла о выходе из состава СССР, об этом скромно умалчивали. На практике, воспользовались тем, что Горбачев ничего не предпринял в ответ на откровенно изменнический и сепаратистский акт властей и элитных групп УССР, а Ельцин, наоборот, считал Кравчука чуть ли не своим главным союзником в борьбе против центральных советских структур и всячески поддерживал идею полной независимости Украины. Одно наложили на другое и получили гигантскую геополитическую катастрофу, гекатомбу, проблему, которую стали решать лишь в 2014-м, а всерьез - в 2022 году.



Но главное даже не в этом. Невозможно за 8 месяцев изменить идентичность людей. Далее мы попытаемся показать, что это нельзя сделать и за тридцать лет; но тот факт, что украинцы проголосовали за "независимость" в декабре 1991 года, уж точно никакого отношения к смене этнического сознания не имеет.



Почему Галиция голосовала против Союза? Там был заменен идентификационный код коренного населения. Совместными усилиями сначала Австро-Венгерской империи, а затем поляков за сто лет на этой территории удалось превратить русских в галицийцев, что-то похожее получилось сделать с волынянами, но не до конца. На это потребовались колоссальные усилия госорганов, школ, университетов, спецслужб, католической и униатской церквей, части православных коллаборантов. Гигантские усилия для перепрограммирования нескольких, тогда всего двух-трех, миллионов человек. Кто-то скажет, что в ту пору не было всеподавляющих СМИ, которые регулировали бы общественное мнение и определяли настроения большинства подопытного населения. Да, не было. Но была церковь, куда ходили повально все и чье влияние было вполне сравнимо, если не сильнее, чем у сегодняшних электронных зомбигаджетов. Для крестьян, а в Галиции подавляющая часть населения – безграмотные или едва грамотные крестьяне, авторитет священника или ксендза уж точно повыше, чем для сегодняшнего обывателя мнения какого-нибудь блогера или ведущей CNN.



Сыграл свою роль и фактор многовековой фактической оторванности от общерусского мира. Галиция еще в XIII веке отделилась от русских восточных княжеств, окуклилась в своей среде, восприняла государственный суверенитет и даже корону от Рима. Конечно, это касалось в основном элит, но не могло не воздействовать и на податное население, на формирование их мировоззренческой позиции.



И тем не менее, еще в 1917 году на этих территориях существовали массовые пророссийские и прорусские партии, а половина населения не изменила православному богослужению.



Я все это к тому, что тотальное перепрограммирование 50-миллионного, на тот момент, населения УССР было просто немыслимо. И дальнейшие события лишь подтверждают этот вывод. Вот смотрите: за все время "незалэжности" в стране было 6 глав государства: Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко и Зеленский. Страной несколько месяцев в 2014 году руководил также небезызвестный пастор Турчинов, но его никто не выбирал, и поэтому этого клоуна мы считать не будем. Давайте посмотрим, под какими лозунгами все эти выдающиеся государственные деятели шли к власти.



Ну, про Кравчука все понятно. Он много лет возглавлял местную компартию, и большинство населения именно с ним связывало преемственность пророссийской и просоюзной политики. То, что он буквально в течении нескольких дней переметнулся в лагерь чуть ли не открытых бандеровцев, в резкой форме было не воспринято большинством его электората - на следующих выборах его с треском прокатили. Разгромил перебежчика Кравчука самый пророссийский на тот момент кандидат - президент Союза промышленников и предпринимателей Украины, экс-директор крупнейшей машиностроительной и оборонной корпорации "Южмаш" Леонид Кучма.



"Победа на выборах была обусловлена его предвыборной программой, предусматривающей исключение национализма и полное равноправие всех народов Украины, а также широкую политическую и экономическую интеграцию с РФ. На выборах 14 ноября 1999 года переизбран на этот пост".



Надо ли говорить, что данный персонаж почти сразу после выборов переметнулся к сторонникам полной независимости и евроинтеграции, фактически предав своих избирателей. Правда, под новые выборы он снова заговорил о союзе с Россией, о единстве славянских народов. Удивительно, как быстро люди забывают, или делают вид, что забывают, обещания разнообразных политиканов, как охотно голосуют за так называемое меньшее зло. Правда, у тогдашней России действительно мало что было предложить Украине, но отметим: побеждал Кучма всех своих оппонентов исключительно под пророссийскими лозунгами и за счет голосов юга и востока.



На следующих выборах 2004–2005 годов, растянувшихся впервые в истории мировой избирательной системы на беспрецедентных три тура, естественно, победил абсолютно пророссийский донецкий Янукович (полубелорус-полурусский). Во втором туре он противостоял Виктору Ющенко и, несмотря на все общеизвестные уже тогда накрутки в пользу его прозападного оппонента, победил. После объявления предварительных результатов начались массовые протесты, известные как "оранжевая революция". В итоге было назначено переголосование, по результатам которого президентом стал Ющенко. Разумеется, демократический Запад бешено аплодировал происходившему беспределу.



Правление Ющенко обернулось мощнейшим экономическим спадом, и страну легитимно возглавил Янукович. Тут надо понимать следующее: в пророссийской ориентации Януковича ни у кого никогда не было сомнений, первое время он даже и не пытался говорить на украинском, которого не знал, о его связях с политическим руководством России ходили легенды. Во время предвыборной кампании Виктор Янукович заявил, что Украина не будет вступать "ни в какой военный блок и будет выстраивать союзнические отношения с Россией". В первом туре 17 января 2010 года он получил 35,32% голосов избирателей, заняв первое место среди 18 кандидатов на пост президента. Во втором туре 7 февраля 2010 года получил 48,95% голосов избирателей и занял первое место, опередив Юлию Тимошенко на 3,48%.



Если кто-то думает, что Юлия Тимошенко, всем известная дама с косой, вела агитацию с либерально-националистических, бандеровских или просто западнических позиций, то это глубокое заблуждение. Так она выступала только во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе. На стадионах же Харькова, Донецка и своей вотчины – Днепропетровска, а также на соответствующих каналах, Юля говорила, во-первых, исключительно на своем родном языке, то есть на русском, во-вторых, так же, как и Янукович, а порой и куда радикальней, она "топила" за дружбу и восстановление старых связей с Россией. Повторяю, никто кроме Ющенко, которому "нарисовали" победу, не выезжал на националистических голосах, это и невозможно сделать, потому что такого электората на Украине всегда было меньшинство, от четверти до трети. В целом, можно сказать, что в 10-м году у запада вообще не было своего кандидата во втором туре, сражался русскоязычный восток - Донецк против Днепропетровска.



Теперь несколько слов о посткрымских президентах. Все думают, что Порошенко – националист, хотя, как и все украинские руководители, кроме "назначенного" Ющенко, он абсолютно русскоязычный. Возможно, он стал впоследствии националистом (очень в этом сомневаюсь), но только не во время первой избирательной кампании. Пять лет его руководства страной можно смело называть "временем невыполненных обещаний". Немедленное завершение войны, децентрализация, повсеместная борьба с коррупцией, продажа "Рошена" и прочих бизнесов, полная свобода слова и поддержка русского языка - все это было в предвыборной программе Порошенко в 2014 году. В результате на юге и востоке Петро получил от 33% до 49% голосов.



Кампания Порошенко проводилась под лозунгом "Жити по-новому". он пообещал избирателям покончить с политическим влиянием олигархов, что смешно само по себе. А ведь юго-восток мог бы поддержать и своего кандидата Добкина, да и Тимошенко. Но Петро поверили. Поверили в то, что он установит мир с Россией, закончит ссору, будет проводить взвешенный курс в интересах большинства. Результаты хорошо известны и ужасны для этого самого большинства.



Про Зеленского уж и говорить нечего. Тот шел именно против ястребов, возглавляемых Порошенко, шел в качестве главного голубя и консолидированного кандидата русских и русскоговорящих. Зеленский был общепризнанным главой "партии мира". "Мой первый закон - "О народовластии", в нем мы закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы". Во втором туре выборов, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он набрал, согласно окончательным результатам ЦИК Украины, 73,22% голосов (13,5 млн голосов избирателей). За него голосовал юго-восток, понимая, что он фрик, но в нем видели именно антипорошенко, руководителя партии мира. Мы видим, что пророссийский (на словах, но при демократической системе именно это и важно) кандидат вновь побеждает поддержанного западом кандидата.



А теперь немного социологии. Хочу привести сводные данные десятка опросов жителей Украины, проводившихся в последние несколько лет как до начала СВО, так и после, в основном все же до начала, сейчас опросы проводить стало весьма затруднительно. Об этом пишет в Дзене один мой товарищ-социолог: "В украинском ютуб-сегменте довольно популярен формат уличных опросов "одним кадром". Общее впечатление - люди очень запуганы. Например, в аналогичных опросах, проводимых в российских регионах, отвечать на задаваемый социологом вопрос отказывался примерно каждый 10-й, среди же украинцев лишь каждый 10-й соглашался на участие в опросе".



Те, кто соглашается отвечать, Россию не любят (как по-другому, другие ведь просто молчат), поголовно называют ее страной-агрессором. У трети опрошенных, часто вопреки всякой логике, в одном предложении звучит призыв к войне с Россией, а уже в следующем - признание, что сил для этого явно недостаточно. Большинство же, называя Россию агрессором, тем не менее больше склоняются к мысли дружить с ней, чем воевать.



При всей демонстрируемой согласившимися отвечать яркой нелюбви к России - какой-то особой неприязни к русским не наблюдается. Русские называются братским, но заблудшим из-за своих правителей народом. Подчеркиваются глубокие родственные и культурно-исторические связи.



Все западные страны согласившиеся отвечать украинцы считают своими друзьями. При этом парадоксально подчеркивается, что помимо слов от них нет никакой помощи, только вред. Тем не менее в последнее время есть помощь оружием. Безвизовый режим делает свое дело, но складывается впечатление, что к западным и заокеанским соседям украинцы относятся с сугубо потребительской позиции: мы от вас ничего серьезного не ждем, дайте хотя бы денег, их у вас полно.



С одной стороны, практически все согласившиеся отвечать говорят о необходимости вступления в НАТО, но тут же подчеркивают, что от этого станет только хуже.



Путин для украинцев – враг, но не первый. Вот, что интересно. На месте россиян они бы за Путина не проголосовали ни при каких условиях. Но вот если бы Путин вдруг баллотировался на пост президента Украины, то же самое подавляющее большинство украинцев его бы поддержало.



Отношение к власти на все 100% неприкрыто отрицательное. В качестве главных врагов Украины сами украинцы в первую очередь называют своего президента и депутатов Рады, а уже потом Путина и Россию.



В целом, украинцы производят впечатление доброжелательных, но запуганных людей, боящихся провокаций и привыкших держать язык за зубами. Появляется ощущение, что они уже ничего хорошего не ждут ни от России, ни от Запада, ни от своей власти.



Руководство Украины пытается убедить мир в том, что страна монолитна в своей ненависти к России. Но целые слои общества – от солдатских матерей до крупных бизнесменов – не желают дальнейшего ужесточения конфликта.



Конфликта не хочет уже и олигархат. Есть вполне однозначные свидетельства, что и Фирташ, и потерявший две трети своего состояния Ахметов, и даже Коломойский (главный спонсор Зеленского, подпольная кличка Беня) настойчиво требуют замириться с Россией на любых ее условиях, пока существует хоть малейшая возможность это сделать, не теряя суверенитета и контроля над оставшимися ресурсами страны. Об этой другой Украине напомнил и украинский олигарх Виктор Медведчук (недавно обменянный Россией и, наверное, лучше всех знающий истинную внутреннюю кухню местной политики) в своей программной статье. Но как сделать так, чтобы голос украинской "партии мира" был услышан не только в России, но и на Западе?



Что по итогам? Распишем тезисно и по порядку. Мы имеем как минимум четыре Украины:



Очень замазанное пропагандой и учебными программами, но в целом поддающееся очищению и нормализации русское большинство. Эти граждане, ничем не отличающиеся от нас, после определенной инфильтрации и общедоступного медийного разъяснения реального хода событий последних лет вполне могут быть возвращены в тело русского мира. И это очень четко подтверждает поведение людей в освобожденных областях, в резкой форме выражающих нежелание возвращения старых властей.



Многие, сомневаясь в этом, прибегают к следующей аргументации: вот у людей погибли на фронте в сражениях с русской армией дети, братья, отцы, внуки и пр. Как мы после этого сможем вместе жить?



Приведу только два примера. После образования в 1949 году Германской Демократической Республики на ее территории проживало более 18 млн человек, абсолютное большинство из которых имело близких родственников, погибших или изувеченных в боях с Красной Армией. И что же? Нигде, ни в одной стране восточного лагеря (если не считать Кубу и Вьетнам) не было такого теплого и дружественного отношения к советским людям, как в ГДР. Да, им многое не нравилось в экономической модели социализма, особенно в конце его существования, до тех пор, пока они не влились в западногерманское общество и не поняли, что всего того, что при социализме они считали естественным и само собой разумеющимся, больше не будет никогда. Но к советским людям нынешние "осси" относились более чем уважительно, доброжелательно и в настоящем смысле этого слова по-братски, в отличие, кстати, от большинства наших славянских "братушек". Почему? Потому что они твердо знали, что фашизм – главное зло на свете, а советские солдаты убивали не их родственников, а обезличенных фашистов, принесших на их землю неисчислимое зло.



Второй пример значительно более актуален и касается Чеченской республики. С 1994 по 2001 год (это как минимум) там гремели бои не меньшей интенсивности, чем сейчас в Донбассе. Погибли многие десятки тысяч чеченцев, в основном молодые мужчины. Да и федералов легло немало, земля им всем пухом. Казалось бы, кто простит такое? Разве можно после этого жить вместе?



Так вот, сегодня Чечня – это передовой отряд России во всех вооруженных конфликтах, от Осетии до Украины. И сражаются чеченцы, не щадя живота своего, кладут свои жизни за единую великую страну, нашу общую Родину. Потому что знают, что, несмотря на все перегибы и жестокости войны, в целом федералы были правы и сражались с бандитами, террористами, фанатиками и агентами Запада. Им это объяснили за 20 лет. Они это теперь понимают не хуже, а скорее, лучше, чем многие русские. И это прекрасные ребята, никаких проблем с которыми, если ты нормальный человек, просто быть не может.



Либеральная тусовка Киева, Днепропетровска, Харькова и других крупных городов. Ну, это ровно такие же прозападные хлыщи, как и наши "либерасты" Москвы и Питера, никаких отличий здесь нет. Они никогда не будут любить Россию, всегда будут по возможности гадить. С этим нельзя ничего поделать, нужно взять ребят под жесткий контроль, как это было в советское время, дальше они либо уедут, либо образумятся. Это, как говорится, данность на всей территории бывшего СССР и началось даже еще раньше.



Галицийцы, большая часть волынцев, часть жителей центральных областей. Переделанные русские. Никогда в ближайшей перспективе не будут нашими. Тут два варианта: либо тотальный контроль, либо автономия с сохранением военного присутствия. Лично мне второй вариант кажется более целесообразным, но тут могут быть разные мнения. В любом случае нужно понимать, что этих людей от трети до четверти нынешней Украины, около 8 млн, и они никак не должны определять общую идеологию и умонастроения людей, а последние 30 лет было именно так.



Индифферентная к конфликту с Россией часть общества. Это регионы, тяготеющие к третьим странам, в первую очередь Закарпатская область, ориентирующаяся на Венгрию, и Черновицкая, тяготеющая к Румынии. Что интересно: в Польшу не стремится никто, и очень зря многие поляки думают, что их ждут в Галиции. Их еще ух как серьезно разочаруют!



Вывод один. При грамотной национальной политике мы за несколько лет сможем вернуть большую часть украинцев в лоно русской государственности. Источник - завтра

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