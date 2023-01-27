 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коран сожгли теперь и в датском Копенгагене. Публично и под охраной полиции
19:44 27.01.2023

Турция негодует: швед снова сжег Коран
27 января 2023,
Датский ультраправый националист и скандинавский язычник Расмус Палудан, имеющий и шведское гражданство, сжег Коран в Копенгагене. Судя по видео из соцсетей - акция проводилась под охраной местной полиции. Ранее он же сжег священную книгу мусульман в Стокгольме, чем остановил переговоры о вступлении Швеции в НАТО.

Как пишет Reuters 27 января, министерство иностранных дел Турции вызывало посла Дании из-за разрешения властей провести акцию протеста в Копенгагене и требовало его отменить. Но мероприятие все же состоялось. Как сообщал шведский Aftonbladet, в Дании Палудан не нуждается в разрешении, но должен уведомить власти за 24 часа до совершения действия.

Как пишет RT, посольство России уже осудило сожжение Корана, которое произошло возле его консульского отдела.

"Фонтанка" публиковала интервью со шведом, который объяснил, почему в этом королевстве можно испепелить хоть Коран, хоть Библию, главное - не тыкать в личное.

Источник - fontanka.ru
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