Писатель майор Захар Прилепин пошел на войну во главе подразделения Росспецназа

19:56 27.01.2023

Ранее он подписал контракт с Росгвардией и сформировал свое спецподразделение



Александр БОЙКО



Майор Захар Прилепин отправился на спецоперацию во главе подразделения спецназа



"Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на фронт. Уже находится в зоне СВО", - подтвердила KP.RU пресс-секретарь Захара Прилепина Елизавета Кондакова, которая ведет его телеграм-канал.



- Будет читать на передовой стихи или прозу?



- Он будет воевать, - отрезала Кондакова.



- Кем?



- Эти вопросы не входят в мою компетенцию, - ответила пресс-секретарь писателя.



- Захар прошел переподготовку?



- Да он уже прошел слаживание с подразделением и выдвинулся на передовую. Опыт у него есть, так как он служил в ОМОНе.



Действительно, Захар Прилепин в 1994 году был призван на срочную службу, которую предпочел проходить во Внутренних войсках МВД России. После этого он поступил в Нижегородский юридический институт МВД, откуда в 1996 году отправился с подразделением в Чечню. Службу в ОМОНе он проходил до 1999 года, а после получения высшего образование уволился.



В 2015 году Прилепин отправился на Донбасс. В 2017 году стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР - замполит, в звании майора. Вот и сейчас он занял должность командира подразделения специального назначения. На каком направлении линии соприкосновения с ВСУ появится писатель - не сообщается.



Как стало известно KP.RU во время переподготовки на базе Росгвардии майор Захар Прилепин собрал спецподразделение, которое будет выполнять особые задачи.



- В него вошли наиболее подготовленные спецназовцы и добровольцы Донбасса, которых Прилепин знает лично, - сообщил KP.RU источник.