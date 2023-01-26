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|В Ташкенте задержаны директор и главный редактор издания Human.uz
21:56 27.01.2023
Утром 27 января в Ташкенте были задержаны директор интернет-издания Human.uz Хуршид Далиев и главный редактор Муслим Мирзажонов. Задержавшие их люди представились "сотрудниками органов", сообщает издание в своем Telegram-канале.
Журналистов вывели из офиса, расположенного в здании Ташкентского государственного аграрного университета. Двери офиса взломаны, в нем проведен обыск. Помещение опечатано следователем Куйичирчикского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана Э.Абламурадовым. В Human.uz сообщили также. что сайт издания заблокирован, однако он продолжает открываться.
Редакция издания встревожена состоянием своих руководителей, которых "увезли внезапно и без предупреждения". Связи с ними нет.
"Редакция считает данную ситуацию полностью противоречащей политике Президента Республики Узбекистан и угрозой свободе слова", - говорится в сообщении Human.uz.
В Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа выразили обеспокоенность ситуацией с задержанием журналистов Human.uz.
"Мы ожидаем от правоохранительных органов разъяснения по данному вопросу и требуем обеспечения безопасности и законного отношения к профессиональной деятельности журналистов", - заявили в фонде.
Против Хуршида Далиева и других возбуждено уголовное дело - СГБ
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Служба госбезопасности сообщила о возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении директора сайта Human.uz Хуршида Далиева и других лиц, предположительно связанных с Telegram-каналом Kompromatuzb.
В отношении директора сайта Human.uz Хуршида Далиева и других лиц возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана.
По данным СГБ, на основании обращения гражданина И. А. возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство по предварительному сговору группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет).
Хуршид Далиев и другие подозреваются "в связи с преступлениями, совершенными через Telegram-канал Kompromatuzb и другие каналы".
В настоящее время ведется предварительное следствие.
В СГБ заявили, что "в ходе следствия фигуранты дела обеспечены адвокатами, а их права и свободы, законом, гарантируются".
Напомним, ранее юрист, блогер и заместитель генерального директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худайбердиев заявил, что "журналистов задержали не как сотрудников издания Human.uz, а как администраторов Telegram-канала Kompromatuzb".
В Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа сообщили, что обеспокоены ситуацией с задержанием журналистов Human.uz. "Мы ожидаем от правоохранительных органов разъяснения по данному вопросу и требуем обеспечения безопасности и законного отношения к профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.
Агентство информации и массовых коммуникаций призвало правоохранительные органы соблюдать действующее законодательство и обеспечивать права и свободы граждан в ситуации, связанной с сотрудниками интернет-издания Human.uz.