В Ташкенте задержаны директор и главный редактор издания Human.uz

21:56 27.01.2023

Утром 27 января в Ташкенте были задержаны директор интернет-издания Human.uz Хуршид Далиев и главный редактор Муслим Мирзажонов. Задержавшие их люди представились "сотрудниками органов", сообщает издание в своем Telegram-канале.



Журналистов вывели из офиса, расположенного в здании Ташкентского государственного аграрного университета. Двери офиса взломаны, в нем проведен обыск. Помещение опечатано следователем Куйичирчикского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана Э.Абламурадовым. В Human.uz сообщили также. что сайт издания заблокирован, однако он продолжает открываться.



Редакция издания встревожена состоянием своих руководителей, которых "увезли внезапно и без предупреждения". Связи с ними нет.



"Редакция считает данную ситуацию полностью противоречащей политике Президента Республики Узбекистан и угрозой свободе слова", - говорится в сообщении Human.uz.



В Общественном фонде поддержки и развития национальных масс-медиа выразили обеспокоенность ситуацией с задержанием журналистов Human.uz.



"Мы ожидаем от правоохранительных органов разъяснения по данному вопросу и требуем обеспечения безопасности и законного отношения к профессиональной деятельности журналистов", - заявили в фонде.



