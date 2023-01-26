Сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет "в одном окопе" с Россией

00:01 28.01.2023

Она уверена, что американские танки на Украине "дотла сгорят и превратятся в металлолом"



Алиса Андреева



Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявила, что КДНР всегда будет на стороне России, "в одном окопе" с ее армией и народом. Она осудила поставки Украине танков Abrams, назвав это "гнусным шагом", и выразила уверенность, что танки "дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии". В декабре 2022 года Белый дом обвинил КНДР в поставках оружия ЧВК "Вагнер". И Россия, и Северная Корея отвергли обвинения.



Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны, заявила, что Северная Корея "всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России". Ее заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.



"Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", - говорится в заявлении.



Ким Е Чжон выразила поддержку действиям России на Украине и назвала решение США передать Киеву танки Abrams "гнусным шагом". По ее мнению, США хотят "достичь своей гегемонистской цели путем расширения опосредованной войны, направленной на уничтожение России", а мир без США "будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас".



Сестра лидера КНДР назвала Вашингтон "главным виновником", доводящим ситуацию на Украине "до опасной грани" и создающим "серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России".



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"США, накачивая Украину многими вооружениями, отличились в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий", - заявила политик.



По ее словам, США и западные страны, которые поставляют Украине оружие, игнорируют озабоченность России безопасностью и "не имеют никакого права осуждать права суверенного государства на самозащиту".



"Не сомневаюсь, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом, - заявила Ким Е Чжон. - Как империалистические коалиционные силы ни беснуются, ни в коем случае им нельзя сломить героический дух армии и народа России".



Союзник России



КНДР неоднократно выражала поддержку военной операции на Украине. Страна признала независимость ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России, а потом поддержала присоединение четырех регионов к РФ.



"Мы поддерживаем действия правительства России, принимаемые им в связи с событиями на Украине", - сказал посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль на мероприятии в честь 74-й годовщины дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.



В МИД России заявляли, что высоко ценят оказываемую Пхеньяном поддержку. "Наши страны, как и в прошлые годы, оказались плечом к плечу на передовом крае борьбы с гегемонистскими устремлениями коллективного Запада во главе с США", - указывал директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.



В КНДР назвали взрыв на Крымском мосту терактом и обвинили западные государства в "двойных стандартах" из-за реакции на атаку. В МИД Северной Кореи указали, что США и западные страны не осудили нападение на мост, но в то же время "они разводят шумиху вокруг ответных ракетных запусков России, заявляя, что это доказывает жестокость несправедливой войны, начатой Москвой".



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12 июня Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю дня России, в которой выразил полную поддержку президенту РФ и действиям Москвы. Лидер Северной Кореи также выразил надежду, что сотрудничество двух стран в будущем укрепится.



Слухи о поставках оружия



Белый дом, а также ряд иностранных СМИ выступали с утверждениями о том, что КНДР поддерживает Россию в военных действиях, направляя ей оружие и боеприпасы.



"КНДР втайне поставляет России для войны на Украине значительное количество артиллерийских снарядов, при этом скрывая настоящее место назначения поставок оружия", - утверждал представитель Белого дома Джон Кирби.



США пригрозили КНДР санкциями за поставки оружия Москве.



Руководство Северной Кореи заявило, что не отправляет вооружение российской армии. В Пхеньяне назвали обвинения попыткой "запятнать имидж республики".



"Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было "оружейных сделок" с Россией, и мы не планируем заключать их в будущем", - такое заявление распространило государственное агентство ЦТАК 8 ноября. 9 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления американских властей ложью "от начала до конца".



"Мы хотели бы подчеркнуть, что Россия не закупает и не планирует приобретать в КНДР никакие боеприпасы, военную форму или другие предметы", - заявили в посольстве России в Пхеньяне.



Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 22 декабря выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК "Вагнер" и планирует новые поставки.



"В прошлом месяце (ноябре 2022 года - прим. "Газета.Ru") КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования "Вагнером", - заявил Кирби. США пообещали инициировать обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН.



В ответ на это в КНДР заявили, что народ России - "самый стойкий народ" и способен "обеспечить безопасность страны и ее территориальную целостность без чьей-либо военной помощи".



Российские власти неоднократно подчеркивали, что ВС РФ не получают оружие от других стран и нуждаются в иностранных поставках для проведения военной операции, поскольку российский ВПК справляется со своими задачами.