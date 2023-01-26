Дергать тигра за усы: для чего американцы вновь злят Китай

00:05 28.01.2023 США решили повторить скандальный визит спикера палаты представителей на Тайвань



Ксения Логинова



Отношения между Пекином и Вашингтоном вновь обостряются. СМИ сообщили, что преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей Кевин Маккарти тоже планирует посетить Тайвань, который КНР считает своей островной провинцией. Поездка Пелоси в августе прошлого года наделала много шума, США и Китай оказались на грани вооруженного конфликта. К чему может привести желание Вашингтона позлить Пекин на этот раз - разбирались "Известия".



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Поездка на остров



Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти собирается прилететь на Тайвань. Об этом сообщает Punchbowl News со ссылкой на источники. Визит планируется весной этого года. В Белом доме, по сведениям издания, к этой инициативе относятся более благосклонно, чем к поездке предыдущего спикера палаты демократа Нэнси Пелоси в августе 2022 года.



Пентагону предстоит учесть логистику для обеспечения безопасности чиновника, а также возможную реакцию Пекина на этот визит. Члены палаты представителей от обеих партий давят на администрацию Байдена, требуя, чтобы она заняла более твердую позицию по отношению к КНР. По сведениям издания, поездка республиканца на остров "еще больше обострит и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином".



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В начале января палата представителей поддержала создание нового комитета по Китаю, который сосредоточится на угрозе для американской экономики со стороны КНР.



Дошли до точки кипения



Как сообщает South China Morning Post, китайские власти на этот раз могут отреагировать мягче, чем в прошлый, когда прилетала Пелоси. Во-первых, потому что Маккарти "будет восприниматься как лидер оппозиционной партии, а не как эмиссар Белого дома". К тому же в настоящее время лидеры двух стран- Си Цзиньпин и Джозеф Байден - "стараются стабилизировать двусторонние отношения".



В прошлом году ситуация вокруг Тайваня серьезно обострилась из-за визита Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей. Считалось, что Белый дом был против ее поездки - не хотел обострять отношения с Пекином. Американский лидер Джозеф Байден заверял китайского коллегу, что он не поддерживает сепаратизм на Тайване. "Хочу еще раз повторить: позиция США по вопросу политики "одного Китая" не менялась и не будет меняться", - заявил президент. Однако, несмотря на это, поездка все же состоялась.



К визиту Нэнси Пелоси на Тайвань было приковано внимание СМИ, за перемещением ее самолета на Flightradar, подлетевшего к острову со стороны Тихого океана, следили сотни тысяч человек по всему миру.



Пекин, считающий остров одной из провинций Китая, предсказуемо осудил эту поездку. Вначале из КНР сыпались грозные предупреждения о том, что США "пересекают красную линию и рамки дозволенного", потом к Тайваньскому проливу подтянулись Вооруженные силы Китая. В Южно-Китайском море выполняли задачи два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин". Вашингтон направил к острову самолеты и авианосцы.



Китайское издание Global Times написало, что Пекин "может прибегнуть к военному и стратегическому ответу", поскольку этот визит будет означать "нарушение целостности Китая и намеренную провокацию". Тем временем власти Тайваня подготовили бомбоубежища и провели учения массовой эвакуации жителей с улиц городов. Отношения были накалены до предела, но до военного столкновения дело не дошло.



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Предприняли шаги



За прошедшие полгода КНР лишь увеличила военную активность в районе острова. В декабре прошлого года ВС Китая провели учения около Тайваня - в воздушном и морском пространстве недалеко от острова. По словам представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, это стало ответом на действия Вашингтона, связанные с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань.



Китайские власти в конце прошлого года заявили, что отношения с США "столкнулись с серьезными трудностями" и Пекин решительно противостоял провокациям и давлению со стороны Вашингтона. "США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, Пекин в ответ предпринимал решительные шаги для того, чтобы противостоять запугиванию и силовой политике.



"Никакая гегемонистская сила не смогла нас запугать, мы решительно действовали для защиты коренных интересов и национального достоинства Китая", - пояснил глава китайского МИДа. По его словам, общим интересам двух стран отвечают отказ от конфронтации, мирное сосуществование, отсутствие конфликтов, углубление экономической интеграции, а также получение большей выгоды от развития друг друга.



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Ван И призвал Вашингтон изменить курс в отношении Пекина, придерживаться рационального и объективного восприятия КНР, следовать прагматичной и позитивной политике, а также "совместно заложить прочную основу для стабильного и здорового развития отношений между США и Китаем".



Суть конфликта



Официальные отношения между властями Китая и островной провинцией прервались в 1949 году. Потерпев поражение в гражданской войне с коммунистами, официальное на тот момент правительство Китая под руководством партии Гоминьдан перебралось на Тайвань, объявив себя единственной легитимной властью в стране. Изначально большинство стран признавало Китайскую Республику, у которой было представительство в Организации Объединенных Наций. Однако в 1971 году эта роль отошла КНР. Потеряв дипломатическое признание, остров сохранил свою валюту, вооруженные силы и органы государственной власти. Несмотря на политические разногласия, экономические связи между двумя сторонами остаются довольно крепкими.



Пекин предлагает формулу "одна страна - две системы", имея в виду возможное воссоединение острова с материком в статусе автономии. На Тайване периодически звучали лозунги о необходимости наладить с Пекином более тесное сотрудничество. Однако до примирения дело не доходит. Китайские власти приняли закон о территориальной целостности страны, назвав национальной задачей ее воссоединение. В одном из пунктов документа отмечается возможность применения военной силы, в случае если мирные варианты объединения будут исчерпаны. В 2016 году к власти на острове пришли политики, взявшие курс на самоопределение. В Пекине посчитали, что Тайбэй "перешел черту".



США в последнее время активно подливают масла в огонь. С 1979 года Вашингтон заявляет, что признает Китай "единым и неделимым", считая Тайвань лишь неотъемлемой частью КНР. Однако де-факто США поддерживали тесные контакты с Тайбэем, поставляя ему оружие и негласно гарантируя защиту тайваньцам. В последнее время США регулярно злят Пекин визитами американских политиков и чиновников на остров, заявлениями о поддержке тайваньских властей. Помимо этого, американские корабли стали регулярно наведываться в Тайваньский пролив.



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Поиск выхода из ситуации



Директор китайско-американского проекта по кризисному урегулированию Куинси Майкл Суэйн полагает, что для Китая воссоединение с Тайванем - это прежде всего вопрос территориальной целостности и национальной гордости.



"Для США Тайвань связан с авторитетом Вашингтона как верного демократического друга и союзника других стран, таких как Япония и Южная Корея. Для Вашингтона политика сдерживания, основанная на сохранении Тайваня отдельно от Китая, полностью несовместима с политикой "одного Китая". Договоренность, достигнутая в 1972 году, легла в основу нормализации китайско-американских отношений. США тогда признали позицию Китая, согласно которой Тайвань является частью Китая, а Пекин подчеркнул, что мирное объединение будет главным приоритетом его политики по обе стороны пролива", - считает эксперт.



По мнению политолога, избежать войны из-за Тайваня Вашингтон и Пекин могли бы, если бы совместно предприняли конструктивные шаги.



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"Это может быть сделано, если Вашингтон не на словах, а на деле докажет, что придерживается политики "одного Китая". Вашингтону следует ограничить отношения с Тайванем, подчеркнуть, что они носят неофициальный характер и не предполагают контактов между высокопоставленными лицами. Администрация также должна недвусмысленно отвергнуть любое стратегическое обоснование отделения Тайваня от Китая и вновь заявить о своем согласии с любым мирным решением тайваньской проблемы без принуждения. Пекин должен недвусмысленно заявить, что у него нет сроков для объединения, при этом сократив свои военные учения и присутствие вблизи Тайваня", - уверен политолог.



Целенаправленные провокации



Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что США стремятся не допустить воссоединения Тайваня с материком.



- Американцы уже отошли от ряда обязательств, зафиксированных в американо-китайских коммюнике, в частности, не наращивать поставки оружия на остров. А они лишь растут и продолжат это делать. Одновременно по мере ухудшения американо-китайских отношений Вашингтон активизирует военное сотрудничество с Тайванем и постепенно повышает уровень политических связей. Американцы подходят все ближе к рубежу, за которым можно будет говорить о фактическом признании Тайваня, - пояснил политолог в беседе с "Известиями".



По мнению эксперта, визиты американских высокопоставленных лиц на остров - это шаги, направленные на эскалацию.



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- Китай ни с чем не смирился. Начиная с визита Пелоси постоянно растет напряженность: проходят учения, ракетные стрельбы, увеличивается военная активность. Если будет военная операция по захвату Тайваня, то тогда речь пойдет о самой крупной морской десантной операции со времен Второй мировой войны. Неизвестно, приняли ли власти КНР решение в этом отношении или нет. Если да, то это решение будет реализовываться в течение довольно длительного срока и никто не начнет операцию, от которой зависит судьба всего мира, привязываясь к какому-то персонажу из американского конгресса. Возможно, это решение уже принято. Может быть, еще нет. Но вероятность войны в ближайшие несколько лет существует, - уверен специалист.



Кашин полагает, что США целенаправленно провоцируют китайцев.



- Видимо, американцы рассчитывают, что они могут выйти победителями из этого конфликта, либо просто недооценивают решимость Китая, - подытожил эксперт. Источник - Известия

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