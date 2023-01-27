К борьбе за демократию в Афганистане хотят привлечь умеренных талибов, - А.Серенко

00:13 28.01.2023 Новый политический афганский альянс объединил сторонников Наджибуллы и Гани

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



В афганской эмиграции создан новый политический альянс – Движение за мир и демократию в Афганистане (ДМДА). Коалиция из представителей пяти политических (главным образом пуштунских) партий объединила бывших сторонников последнего просоветского президента Афганистана доктора Мохаммада Наджибуллы и последнего прозападного президента Мохаммада Ашрафа Гани. Архитекторы проекта ДМДА надеются на мирную и постепенную трансформацию режима "Талибана" (организация запрещена в РФ), предлагая для этого объединить усилия, прежде всего, влиятельных пуштунских групп афганской эмиграции, некоторых умеренных талибов в Кабуле и мирового сообщества.



Политический альянс ДМДА был создан 22 января 2023 года лидерами пяти партий и движений, некоторые из которых достаточно давно проживают за пределами Афганистана – в США, Франции, Великобритании, Германии и Бельгии. Все они являются пуштунами и ранее симпатизировали "крылу Наджибуллы" в коммунистической Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) и проамериканской команде президента Ашрафа Гани. Такое сочетание политических предпочтений участников новой коалиции лишь на первый взгляд кажется странным, оно объясняется достаточно просто этническим фактором: и Наджубулла, и Гани были пуштунами, выступающими за сильную центральную власть в стране, разумеется, при де-факто руководящей и направляющей роли выходцев из пуштунской среды. Аналогичные подходы в целом разделяют и участники проекта ДМДА.



Как рассказал "НГ" один из лидеров Национально-культурной ассоциации афганцев России Хасан Шерхасан, поддерживающий контакты с руководителями Движения за мир и демократию в Афганистане, в новый альянс вошли лидеры Социал-демократической партии Афганистана ("Афган меллат"), Высшего совета единства Партии родины за рубежом ("Ватан"), Партии национального развития Афганистана, партии "Афганский национальный конгресс" и Республиканского движения Афганистана. Первым лидером новой политической коалиции на ближайшие полгода был избран глава "Афган меллат" Инаятулла Исхакзай, постоянно проживающий в Германии. В дальнейшем каждые шесть месяцев лидеры ДМДА будут меняться – в соответствии с алфавитным порядком имен руководителей партий и движений, вошедших в состав коалиции.



Как следует из текста декларации об образовании ДМДА, участники политического альянса видят свою задачу в содействии делу спасения Афганистана "от трудного и переломного времени, навязанного историей" афганскому народу и государству. Авторы декларации констатируют пребывание Афганистана в состоянии системного и глубокого социально-экономического, политического и культурного кризиса. Причины этого они видят, в частности, "во вмешательстве иностранных колониальных держав и разжигании прокси и разведывательных войн", жертвами которых стали Афганистан и его народ: "Чтобы спасти страну от этой катастрофической ситуации, необходимо обратить внимание на уроки, которые, с одной стороны, показывают ошибки прогрессивных сил, а с другой стороны, выявляют характер афганской агентуры, которую использовали и используют антиафганские органы иностранных внешних разведок под видом крайне левых и правых авантюристов".



Среди других причин афганских несчастий участники проекта ДМДА назвали "широко распространенную коррупцию", "влияние мафиозных полевых командиров" и "внутреннее лицемерие в государственном аппарате Исламской Республики Афганистан", наряду с "закулисными делами "Дохинского соглашения", подписанного в феврале 2020 года между США и "Талибаном" и "поспешным выводом вооруженных сил США и стран-членов НАТО из Афганистана". Авторы проекта ДМДА уверены, что имел место "запланированный развал системы исламской республики изнутри и заговорщическая передача государственной власти движению талибов 15 августа 2021 года".



Учредители новой афганской политической коалиции особо подчеркнули причастность пакистанской военной разведки к тому, что "наша раздираемая войной страна в очередной раз была доведена до катастрофы". По словам авторов проекта ДМДА, шпионское ведомство Пакистана через "свою агентуру в ультраправом движении "Талибан", доминировало над судьбой нашей страны и народа". "Руку Исламабада" участники нового альянса видят и в том, что сегодня "некоторые круги в руководстве талибов, с их якобы исламскими средневековыми мыслями и взглядами и вопреки кораническим наставлениям и взглядам исламского мира, выступают против всех проявлений гражданской жизни, символов национальной идентичности нашей страны и народа, а также враждебно относятся к правам человека, особенно к праву на труд, образование и даже праву на свободное передвижение женщин, угрожая политическому плюрализму, свободной деятельности СМИ и других гражданских учреждений, а также уничтожая государственные гражданские и военные структуры" Афганистана.



По словам авторов проекта ДМДА, талибы сегодня "угрожают гражданским институтам страны", "лишают гражданские и военные госучреждения образованных и профессиональных кадров", "делают образовательную и академическую программу пустой и вульгарной", "отрицают флаг и другие национальные символы, проявляют неуважение к нашим историческим личностям и ценностям".



"Недостаток профессиональных знаний и опыта управленческой и административной работы, нехватка финансовых и технических ресурсов в сочетании с прекращением экономической помощи из-за рубежа, развалом экономической системы, масштабами безработицы и нищеты расширились до такого уровня, что родители вынуждены даже продавать своих детей, а молодые, образованные и талантливые граждане уезжают из страны", - констатируют авторы декларации ДМДА, напоминая, что "согласно сообщениям СМИ, более 90% афганцев живут в нищете, а почти половина населения страны не имеет достаточно еды".



Учредители нового афганского политического альянса отмечают также, что из-за того, что режим талибов де-факто сотрудничает и поддерживает "присутствие и деятельность" запрещенных в РФ "Аль-Каиды", "Исламского государства" (ИГИЛ, "вилаят Хорасан") и других глобальных и региональных террористических группировок в Афганистане, это привело к международной изоляции администрации "Талибана". "Они (талибы) изолированы международным сообществом и не признаются Организацией Объединенных Наций, другими глобальными институтами и зарубежными государствами, в том числе исламскими странами", - констатируют авторы декларации.



Одновременно учредители проекта ДМДА подвергли критике "вооруженную оппозицию администрации "Талибана", к которой они отнесли "правые экстремистские мафиозные группы полевых командиров и ИГИЛ", заявив, что они "придали новое измерение нынешней трагедии, разжигая войну и выдвигая сепаратистские и антинациональные лозунги".



Зафиксировав все афганские несчастья и недостатки режима талибов и вооруженной оппозиции ему, учредители Движения за мир и демократию в Афганистане предложили свой рецепт спасения страны – "сотрудничество на единой платформе широкого общенационального фронта" независимых национальных политических сил страны, способных мобилизовать народ, выйти из глубокого кризиса и "добиться мира и стабильности, демократии и прогресса". Коалицию первых пяти афганских политических партий и движений в эмиграции авторы проекта ДМДА и предлагают рассматривать в качестве такой единой платформы.



Принципиальная позиция учредителей ДМДА – отказ от насильственных, вооруженных методов исправления кризисной ситуации в Афганистане, неприемлемость идеи борьбы с талибами с оружием в руках. "Подстрекательство и развязывание войны, любые попытки сохранить или получить власть путем применения силы и насилия отвергаются", - говорится в декларации ДМДА. Основой авторитета и легитимности власти в стране авторы коалиционного проекта считают "волю и голос народа, сохранение территориальной целостности, политическую независимость Афганистана, реализацию национального единства афганцев и обеспечение национальных интересов страны". "Развитие и прогресс, верховенство права, социальная справедливость, соблюдение Всеобщей хартии прав человека и других общепризнанных мировых ценностей должны быть поставлены в авангарде борьбы" политических сил, претендующих на легитимную власть в Афганистане, подчеркивают авторы декларации и проекта ДМДА.



По словам Хасана Шерхасана, в настоящее время лидеры и активисты Движения за мир и демократию в Афганистане будут работать за рубежом, "поскольку внутри Афганистана работать невозможно": "Они стремятся, чтобы в итоге движение стало широкой коалицией. Отличие ДМДА от других коалиций в том, что оно не считает себя заменой талибам или "Северному альянсу". Оно выступает за создание в Афганистане такой системы, при которой любая общественная или политическая организация могла бы свободно участвовать в политическом процессе, в выборах, на основе Конституции. Талибы тоже могут участвовать в политике, но не военным способом, а мирным, гражданским".



Говоря о перспективах режима талибов, Хасан Шерхасан отметил, что не видит сегодня силы, способной устранить "Талибан" с афганской политической сцены: "К сожалению, внутри Афганистана привыкли к мысли, что сменить талибов может только другая вооруженная сила при помощи иностранцев. Сейчас внутри страны нет такой силы. Сменить талибов ради Аллаха никто не хочет – только ради своих интересов".



Выход из сложившейся ситуации Хасан Шерхасан и его единомышленники из ДМДА видят в том, чтобы международное сообщество, объединившись вместе с афганцами, мирным способом убедило талибов пойти на изменения в своей политике: "Именно мирным путем, через убеждение и невооруженное принуждение, с использованием разных невоенных рычагов, необходимо заставить талибов ввести изменения в свои практики - разрешить проведение выборов, свободное участие в них граждан, на основе старой или новой Конституции. Это может занять длительный срок. Но другого пути нет. Вооруженная смена власти приведет лишь к новой войне в Афганистане".



По словам Хасана Шерхасана, у новой афганской коалиции уже есть контакты с некоторыми умеренными группами в "Талибане". Сотрудничество с ними он считает "весьма перспективным" для Движения за мир и демократию в Афганистане.



27.01.23 Источник - НГ

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