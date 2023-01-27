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Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО, - Вадим Трухачев
00:19 28.01.2023

Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО
Вадим Трухачев
политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
27 января 2023,
Одним из главных политических сериалов начала 2023 года стали события вокруг блокировки Турцией приема в НАТО Швеции. Все выглядит так, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган показывает свои возможности. Однако если присмотреться – шведы смотрятся в этом "поединке" предпочтительнее, используя свое влияние в ЕС и статус "части ядра" Запада. И, судя по всему, в НАТО они войдут. И России не стоит питать на этот счет никаких иллюзий.

Когда в прошлом году Швеция (вместе с Финляндией) подала заявку на членство в НАТО, она столкнулась с неуступчивостью Турции. Пришлось даже подписывать специальный документ по выдаче шведами турецким властям курдских активистов, которых в Анкаре считают террористами. Вроде бы понятно, кто кому уступил. Однако шли месяцы, а никого из тех, кого турки более всего желали увидеть в своих тюрьмах, шведы им так и не передали. А курдские организации как работали в Швеции, так и сейчас прекрасно себя там чувствуют.

С 1 января Швеция на полгода стала страной-председателем Евросоюза. И, судя по всему, это окрылило скандинавов. Они дали понять, что не могут передать запрашиваемых Турцией граждан, потому что это нарушит их принципы демократии и свободы самовыражения. А потом и вовсе случилось вопиющее. Сначала курды прямо перед ратушей в Стокгольме повесили чучело Эрдогана. А затем крайне правый политик из Дании сжег Коран прямо перед зданием посольства Турции в том же Стокгольме.

Шведский премьер Ульф Кристерссон принес свои извинения, назвав сожжение священной книги "законным, но неуместным". Турция предсказуемо возмутилась, отменив визит к себе шведского министра обороны. Эрдоган дал понять, что после такого оскорбления Швеция может забыть о членстве в НАТО. В Стамбуле и Анкаре перед шведскими диппредставительствами прошли акции протеста, их участники жгли флаги северного королевства. Финляндия на несколько недель приостановила свои переговоры с Турцией, понимая, что сейчас это бесполезно.

Вроде бы Турция справедливо обижена, у нее все козыри на руках. Тем более в мае страну ожидают президентские и парламентские выборы, и Эрдоган со товарищи не могут позволить себе слабость. Однако член Совета Федерации РФ Алексей Пушков справедливо указал, что "если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила".

И действительно – пока турки возмущались, шведы сделали новый шаг, объявив конкурс карикатур на турецкого президента, что иначе как плевком лично в Эрдогана не назовешь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в этой пикировке встал на сторону Швеции. Но с ним все понятно, ведь норвежец шведу – скандинавский брат, и по-другому экс-премьер Норвегии повести себя не мог. Однако и США тоже дали понять, что все равно поддерживают стремление Швеции в НАТО, а некоторые американские отставники призвали выкинуть из альянса… Турцию.

Первое, что обращает на себя внимание – довольно вялая турецкая реакция. Понятно, что не шведские власти оскорбляли Коран, но по совокупности случившегося скандинавы "наработали" на жесткий ответ. Вполне можно отозвать из Стокгольма турецкого посла для консультаций, а параллельно отправить в отпуск шведского посла в Анкаре. Можно временно закрыть въезд в Турцию всем шведским подданным, и то же предписать турецким гражданам по поводу Швеции. Однако не видно, чтобы турки зашли так далеко.

Свое возмущение можно подкрепить и экономическими мерами – ввести краткосрочные санкции против Швеции. Закрыть в Турции представительства IKEA, Volvo, Electrolux, Ericsson. Наложить запрет на поставки турецких товаров в Швецию, ограничить приток шведских товаров. Словом, сделать так, чтобы столь нагло ведущие себя скандинавы кроной (или долларом, или евро, не столь важно) прочувствовали на себе, что такое оскорблять Турцию и лично Эрдогана… Да и численность антишведских демонстраций можно бы в десятки раз увеличить.

Есть у Турции и еще один действенный рычаг – десятки тысяч турок на шведской территории. Где их возмущенные массовые митинги? Курды – курдами, но на каждую курдскую акцию можно ответить турецкой. А если добавить к этому факт осквернения Корана – тут бы должна разъяриться вся 800-тысячная мусульманская община Швеции. Эрдоган мог здесь выступить как защитник правоверных, да и опыт погромов в иммигрантских районах Стокгольма 2013 года есть. Однако данный рычаг тоже в действие не приводится.

Готов ли на это все турецкий президент? Ответ, скорее всего, отрицательный. Эрдоган прекрасно понимает, что в данном случае его оппонентом выступает совсем не безобидная страна с населением в восемь раз меньше турецкого. У Швеции тоже есть рычаги влияния на Турцию – как самостоятельные, так и по линии Евросоюза. И слишком резкие шаги в отношении шведов могут обернуться экономическими и политическими потерями накануне судьбоносных майских выборов. Нужно это Эрдогану? Вряд ли.

Он знает, что за шенгенскую зону в ЕС отвечает шведский еврокомиссар Ильва Юханссон. И в ее власти ухудшить условия пребывания миллионов турецких гастарбайтеров во всем Евросоюзе. Да даже и шведские национальные ограничения будут чувствительными. Прекращение работы в Турции шведских компаний – это тоже убытки и потерянные рабочие места. А возможностями перекрыть инвестиции Евросоюза Швеция, будучи страной–донором ЕС, обладает. Заменить единую Европу в этом плане просто некем.

Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал президента Турции Эрдогана
Турция отказалась пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО
Ту поддержку, которую оказывают Швеции США, ЕС и даже НАТО, тоже вряд ли назовешь случайностью. Швеция – часть экономического, культурного и политического ядра западного мира. Для американцев они кажутся своими "сразу после англосаксов". И при выборе между Турцией и Швецией (при всем геополитическом значении первой) они склонятся явно не в пользу турок. Просто потому, что шведы – свои, а турки – полезные "чужаки". Потому северяне местами и ведут себя столь вызывающе, чувствуя свою силу и возможности.

Если Швеция решила войти в НАТО – для остального Запада это руководство к действию. Привилегированных не заставят годами ждать приглашения, как, например, Северную Македонию. Им можно то, что прочим кандидатам в члены альянса нельзя. Разумеется, это не значит, что надо обижать Турцию – ей наверняка предложат компромисс в виде признания победы Эрдогана на выборах, военных поставок (в том числе и шведских) и помощи деньгами (опять же – шведскими в том числе). Могут еще и дать свободу рук в Сирии и Ираке.

И в конечном счете после выборов Эрдоган на такой компромисс согласится. И Швеция с ее крупной военной промышленностью станет полноценным членом НАТО. И Турция альянс тоже не покинет – и сама не уйдет, и "ее не уйдут". Сейчас идет торг, в котором каждая из сторон осознает свои возможности. И по итогам торга скорее победителем окажется Швеция, хотя и турки, в общем, не проиграют. Шведы уже сейчас, скорее, продавливают Турцию, а не наоборот. И вряд ли это могло быть иначе.

Ссориться со всем коллективным Западом никакой Эрдоган не станет – тем более ради России. А Швеция – часть ядра этого коллективного Запада. Поэтому никаких иллюзий по поводу того, что турки остановят шведов на пути в НАТО, питать не стоит.

Источник - vz.ru
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