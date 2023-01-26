 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Взрыв у синагоги в Иерусалиме - 7 погибших, 10 раненых
00:50 28.01.2023

13-летний террорист. Что известно о второй за сутки стрельбе в Иерусалиме
СМИ: 13-летний подросток ранил двух человек в Иерусалиме, открыв огонь из пистолета
Александр Ахтырко

В субботу, на следующий день после крупнейшего за 12 лет теракта в Израиле, в Иерусалиме вновь раздались выстрелы - на этот раз в городе Давида. В результате стрельбы пострадали отец и сын, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Стрелявшего нейтрализовали, им оказался 13-летний подросток. Он был ранен, но выжил. О его мотивах пока не сообщается, однако полиция предварительно квалифицировала произошедшее как теракт. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".
Два человека получили ранения в субботу, 28 января, при стрельбе в старейшем населенном районе Иерусалима - городе Давида. Об этом проинформировала израильская полиция, которая квалифицировала произошедшее как теракт.

"Предварительный отчет - подозрение на теракт в Иерусалиме. Только что поступило сообщение о стрельбе в городе Давида в Иерусалиме", - говорится в аккаунте ведомства в Twitter.

Изначально сообщалось, что неизвестный открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку. После этого стрелявшего нейтрализовали - он был ранен, но выжил.

"Полиция не поверила позвонившим". Что известно о теракте в Иерусалиме
Семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе...
28 января 00:01
Уточняется, что в результате стрельбы пострадали отец и сын, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в полиции рассказали о результатах проверки личности подозреваемого - им оказался 13-летний житель Восточного Иерусалима.

Как передает портал Kan News со ссылкой на правоохранительные органы, у подростка изъяли пистолет, идут следственные действия. О его мотивах пока не сообщается.

В публикации также отмечается, что полиция приехала на место ЧП в течение нескольких минут. "Мы быстро прибыли на место происшествия и увидели пострадавших. Они были в сознании", - рассказал изданию фельдшер "скорой помощи".

Город Давида - это старейший населенный район Иерусалима на месте древнего города периода иевусеев (называвших его Йевус), а также периода Первого и Второго Иерусалимских храмов. Является местом, на котором царь Давид построил свой дворец и основал столицу. Сейчас там находится археологический парк.

Добавим, что инцидент произошел на следующий день после теракта у синагоги в Иерусалиме, крупнейшего за 12 лет - погибли семь человек, еще 10 ранены. Израильские СМИ подчеркивают, что эта атака стала самой масштабной в стране по числу жертв с 2011 года.

В субботу полиция сообщила, что в рамках расследования дела о теракте у синагоги задержаны более 40 человек.

Нападение последовало за ликвидацией израильскими военными десятерых палестинцев при рейде в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Ответственность за теракт в Международный день памяти жертв Холокоста взяло на себя исламистское движение ХАМАС - его официальный представитель в секторе Газа Хазем Касем назвал стрельбу у синагоги "реакцией" на действия ЦАХАЛ.

27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста, он был установлен Генассамблеей ООН в 2005 году. Дата была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим на территории современной Польши.

Бывший генсек ООН Кофи Аннан назвал эту дату напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста - беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению.

Источник - gazeta.ru
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