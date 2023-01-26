Житейская история. Латышская семья, спасая детей от изъятия, прорвалась на авто из Швеции в Россию, - МК

07:19 28.01.2023

Прорвавшиеся в Россию латыши рассказали, почему решили эмигрировать из Евросоюза

Виной всему, по словам новых беженцев, стала любовь к нашей стране: эксклюзивное интервью нашему изданию



Попытка шведских органов опеки изъять детей за то, что в семье говорят по-русски, стала причиной побега семейства из Швеции, незаконного перехода границы и жизни без денег и пока без перспектив – так представляют случившееся двое граждан Латвии, ожидающие сейчас в Карелии решения относительно своей судьбы



Виной всему, по словам новых беженцев, стала любовь к нашей стране: эксклюзивное интервью нашему изданию

ИНИТА И РОЛАНДС В КОСТОМУКШСКОЙ ГОСТИНИЦЕ



Об этой удивительной истории мы уже рассказали: 17 января на границе России и Финляндии возле города Костомукша семья граждан Латвии и Швеции попросила политического убежища в нашей стране. Спустя несколько дней они впервые озвучили причины такого необычного в наше время решения: их преследовали органы опеки Швеции.



Наш корреспондент встретился с Роландсом и Инитой и разузнал подробности того, что заставило их в буквальном смысле слова бежать из Евросоюза, воспользовавшись ротозейством финских пограничников.



Шведский выбор



Оба супруга – этнические латыши, граждане Латвии, в России никогда не бывали. Только Роландса ребенком бабушка привозила к дальним родственникам в Псков. Бабушка была русской, хотя всю жизнь прожила в Латвии. Она и научила внука русскому языку. Инита же постигала язык в школе.



Девять лет назад пара перебралась в Швецию, Роландс нашел там работу (по профессии он столяр). Жили в маленьком городке, снимая полдома, здесь и родились трое сыновей. Все было нормально до февраля прошлого года, когда началась СВО.



Как рассказывает Роландс, в семье всегда любили и уважали Россию. Дома говорили по-латышски и по-русски, смотрели русскоязычные каналы (в частности "Соловьев ТВ"). Младший сын-детсадовец вообще позиционирует себя как русского.



В прошлом году, говорят родители, начались проблемы. Младшего начали игнорировать в детском саду, со старшими в школе учителя проводили какие-то странные беседы, после чего дети чувствовали себя явно не в своей тарелке. Потом в дом нагрянула полиция: им сообщили, что Инита пьяна. В этот день у женщины был день рождения, и, что интересно, Роландса с детьми дома не было. Ините пришлось нанять адвоката и сдавать анализы, чтобы доказать, что она не алкоголичка.



В другой раз приехали органы опеки, потому что дети несколько дней не ходили в школу - заболели. Приехавших чиновников родители в дом не пустили, уже были напуганы излишним вниманием со стороны государства.



Побег



Сейчас Роландс уверен, что информацию о них властям поставлял сосед-швед: он часто бывал в доме, видел, что смотрят и на каком языке говорят в семье. По словам отца семейства, им все больше "закручивали гайки". К примеру, школа расположена в 10 километрах от их дома, но в школьном такси, обязательном в этом случае, им отказали.



Настоящий ад начался осенью: супругам в глаза сказали, что детей у них изымут.



РОЛАНДС ГОВОРИТ, ЧТО НЕ МОГ СПАТЬ ИЗ-ЗА СТРАХА ПОТЕРЯТЬ ДЕТЕЙ



Причину такого жесткого решения Инита и Роландс назвать нам не смогли, поскольку сами не понимали, что от них хотят. Но дело приняло самый жесткий оборот: состоялось несколько судебных заседаний, и следующее было назначено на 16 января. Роландс не стал дожидаться, пока сыновья окажутся в приемной семье, посадил всех в машину и рванул через границу. То, что это ему удалось, можно объяснить только чудом. По крайней мере, он сам так считает.



Нельзя сказать, что супруги планировали незаконный переход границы. Они рассказывают, что плотно работали с российским посольством в Стокгольме, подали заявку на участие в программе переселения в РФ, ждали виз и, главное, шведских паспортов на детей. Но ювенальная юстиция Европы, говорит Роландс, не оставила ему ни времени, ни выбора.



Жизнь на нейтральной полосе



Создательница петрозаводского Agriculture club объяснила, почему уехала из России



После пересечения границы семья оказалась в крайне неустойчивом и очень необычном положении: она как бы и не въехала в Россию. Причиной было то, что через шлагбаум они прорвались без виз и даже паспортов для детей.



Возник естественный вопрос: почему пунктом назначения выбрали Россию, а не родную Латвию, куда въехать можно было без всяких проблем? Роландс говорит, что русофобия процветает и у него на родине. А журналисты из Латвии указали нам, что в границах Евросоюза шведские органы опеки могли "достать" семью где угодно, в частности – через латвийские сиротские суды. Речь идет в равной степени и о русских, и о местных.



По словам наших коллег, в Латвии система изъятия детей из семьи процветает, и люди сплошь и рядом бегут от нее в Россию. Просто не с такими приключениями, как у наших героев.



…Пустить беглецов на территорию РФ без документов было нельзя, оставить семью с тремя детьми жить на контрольно-пропускном пункте – тоже. Карельские пограничники приняли воистину соломоново решение, совершенно уникальное: они поселили семейство в гостинице, приставив к ним круглосуточное наблюдение. То есть гостиница стала своего рода филиалом КПП.



Обеспечение потребностей необычных европейцев взяли на себя костомукшские муниципальные власти и Благотворительный фонд "Живой город". Семье оплачивают гостиницу, их кормят в одной из городских школ, на днях было принято решение о выделении материальной помощи (с собой у беглецов было только 200 евро), еще один благотворительный транш нашел мэр города Сергей Новгородов.



Естественно, встал вопрос с детьми, которым нужно ходить школу и посещать детский сад. Местные власти готовы были решить этот вопрос, но сами приезжие выступили против: они еще не пришли в себя от столь стремительной и кардинальной перемены в своей жизни, и хотят пока побыть вместе.



Планы на будущее



В понедельник 23 января семью навестил Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.



ГЕННАДИЙ САРАЕВ В ГОСТЯХ У СЕМЬИ

Как после рассказал омбудсмен, подозрений относительно того, что семья является неблагополучной, у него нет. Взрослые - совершенно социализированные нормальные люди, дети – веселые, шебутные, выглядят здоровыми. Поэтому остается только догадываться, какие риски усмотрели шведские органы опеки в том, что дети живут с родителями.



Впрочем, при желании мы можем это выяснить: все судебные документы родители привезли с собой и готовы предоставить их российским уполномоченным органам. Пока точно известно одно: детей действительно готовы были изъять, поскольку, по мнению шведских властей, существовал реальный риск причинения вреда здоровью и развитию мальчиков "из-за неспособности законных опекунов о них позаботиться". В чем выражался этот риск – не расшифровывается.



Но Роландс и Инита не собираются выяснять, чего же от них хотели. Они решили навсегда порвать с Евросоюзом, получить гражданство России, а от латвийского отказаться. Где жить и чем заниматься, они пока не знают. Но Карелия, в которую они попали совершенно случайно, поскольку это был кратчайший путь в Россию, так запала им в душу, что пока решили пускать корни здесь.



Кстати, с 24 января они могут начинать воплощение своих планов в жизнь: им дали статус вынужденных переселенцев.



Мы будем следить за судьбой наших героев. Неудивительно, что им так понравилась наша страна и наши люди. Остается надеяться, что их не разочарует наше государство - такое в истории России уже было...



Максим Берштейн