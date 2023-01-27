Героизация нацизма как оружие информационной войны, - Г.Грабаускас

08:29 28.01.2023

ГЕДРЮС ГРАБАУСКАС | 27.01.2023



Неонацизм – официальная идеология Литвы



Волна стремительного продвижения неонацизма в XXI веке удивила многих. Бандеровцы, когда-то уничтоженные и загнанные в подполье, утвердили свою власть на Украине, их единомышленники – в Прибалтике.



Как поднявшийся вихрь неонацизма связан с исторической памятью, со сферой культуры? Самым тесным образом: попытки переписать историю и внедрить этот фальсификат в сознание – один из главных методов дестабилизации общества.



Этим занимаются не только профессиональные пропагандисты, но и военные. В Литве, например, этим занят Департамент стратегической коммуникации (ДСК) литовской армии, прославляющий нацистских преступников и подавляющий литовских антифашистов – историков, журналистов, общественных деятелей. Руководит этой группой военных полковник Ауксе Усене из ДСК литовской армии. Работу ДСК продолжают прокуроры и ДГБ (Департамент государственной безопасности). Вот некоторые примеры.



Клайпедская окружная прокуратура 23 июля 2018 года начала расследование против депутата горсовета, главы городского отделения партии "Союз русских Литвы" Вячеслава Титова после его слов о причастности командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса (Ванагаса) к убийству восьми тысяч мирных жителей в годы войны. Против Титова было открыто уголовное дело, он был осужден и подвернут штрафу в размере 10 000 евро.



Журналист Гедрюс Шарканас писал статьи о холокосте. В 2021 году был осужден по уголовному делу на три месяца тюремного заключения.



Журналист и историк Гедрюс Грабаускас также писал статьи о палачах – проводниках политики холокоста в Литве и комментировал эту тему для российского телевидения. В апреле 2019 г. прокуратура завела в отношении Грабаускаса на этом основании уголовное дело. Во время обыска у него изъяли компьютер, телефоны, личные записи, был закрыт его банковский счет. В октябре 2020 г. Г. Грабаускас был вынужден покинуть Литву. Всего в периоде 2012-2020 гг. в его отношении были заведены 5 уголовных дел по аналогичным обвинениям.



В современной Литве героизация нацизма стала обыденностью, тем самым "обыкновенным фашизмом". В Литве сложился культ нацистских преступников. Прославлены такие палачи, как Йонас Норейка, Йонас Жемайтис, Юозас Крикштапонис, Антанас Балтусис, Повилас Плехавичюс и другие. Сложилась целая "историческая концепция" правящего литовского режима. Она держится на трех китах:



– героизация главарей профашистского режима Сметоны, пришедшего к власти после военного переворота 17 декабря 1926 г. и правившего Литвой до июня 1940 г.;



– героизация палачей, которые вместе с немецкими оккупантами в 1941-1944 г. участвовали в холокосте и других нацистских преступлениях, действуя на территории Литвы, Белоруссии, Украины;



– превозношение лидеров "Саюдиса", который в 1988-1990 годах привел Литву к выходу из СССР, и героизация жертв январских событий 1991 г., когда в Вильнюсе группа боевиков, обученных советниками ЦРУ (такими, как Андрюс Ейва), стреляли в людей с крыш жилых домов, убив 14 человек (в убийствах обвинили советских военных).



Неонацизм стал официальной идеологией в Литве. Один из ярких примеров – то, как отмечалось в Литве в 2021 году 80-летие "июньского восстания" 1941 года. Во время официальных мероприятий звучали фамилии таких "героев", как Казис Шкирпа, Йонас Норейка, Юозас Амбразявичюс, Повилас Плехавичюс, связанных с Фронтом литовских активистов. Боевики Фронта 22 июня 1941 г. выступили как диверсанты, нападавшие на советских военных, и как убийцы евреев; убивали даже маленьких еврейских детей.



Сегодня в Литве все меньше людей знают, что литовские каратели во время войны очень жестоко действовали и в соседней Белоруссии. Так, каратели 12-го батальона литовской полиции (командир Антанас Импулявичюс) уничтожали мирных жителей в Руденске, Минске, Луцке, убив в общей сложности около 46 000 человек.



В современной Литве почти не говорят о том, что в школах гитлеровского абвера с сентября 1944 по март 1945 г. прошли подготовку около 300 диверсантов из Литвы. Впоследствии их десантировали на территорию уже освобожденной Литвы с оружием, рациями, деньгами. Они создавали антисоветские группировки, разворачивавшие жестокий террор.



Сегодня по всей Прибалтике мы имеем:



– героизацию нацизма;



– разжигание русофобии;



– расцвет политической цензуры;



– признаки открытого антисемитизма: осквернение синагог, еврейских кладбищ, появление статьей антисемитского содержания в СМИ; преследованиям в Литве подвергались такие представители еврейской общины, как Хаим Баргман, Давид Кац, Файна Бранцовская и другие.



Сейчас историческая память – передовая информационной войны. Это доказывают депортации: из Литвы в 2014 г. депортировали российского историка Александра Дюкова (2014), выслали испанского философа и публициста Мигеля Пуэртаса (2020), из Эстонии выдворили итальянского журналиста-антифашиста Джульетто Кьезу (2018).



Нам подается знак: антифашисты всех стран, соединяйтесь! В такие времена, как сейчас, решается наше будущее.