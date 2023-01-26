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|Казахстан начал переговоры о строительстве АЭС с Францией. Лишь бы не с Россией
10:46 28.01.2023
Казахстан заинтересовался французским опытом строительства АЭС
Казахстан заинтересовался опытом Франции в сфере мирного использования атомной энергии. Об этом стало известно по итогам встречи руководства нацфонда "Самрук-Қазына" с представителями французской атомно-энергетической компании Électricité de France (EDF).
26 января стороны обсудили текущий статус проекта АЭС в Казахстане, а также перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба фонда. "Управляющий директор Фонда Ернат Бердигулов отметил интерес казахстанской стороны к опыту и компетенциям EDF в части строительства и эксплуатации новых атомных станций", - указано в сообщении.
Предложение EDF с современным реактором EPR1200 входит в шорт-лист потенциальных поставщиков реакторных технологий для будущей АЭС в Казахстане. Также в списке три других предложения: от китайской CNNC, корейской KHNP и российского "Росатома". Окончательный выбор в пользу какой-либо из этих технологий власти республики пока не сделали. К настоящему моменту определено лишь место строительства будущей АЭС - она появится на озере Балхаш.
В последние годы руководство Казахстана не раз высказывалось в пользу строительства АЭС, хотя ранее этот вопрос был предметом ожесточенных дискуссий. В сентябре 2021-го президент Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что его стране нужна атомная электростанция. В середине ноября президент отметил, что в стране уже наблюдаются первые признаки дефицита электроэнергии, пообещав "непопулярные решения" касательно АЭС, хотя раньше Токаев говорил, что без учета мнения населения решение о строительстве станции приниматься не будет.