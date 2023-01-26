 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.01.2023
10:55  Поворот России на Восток и "газовый союз", - А.Бурханов
10:52  Глобализм против суверенитетов - главное противоречие современности, - В.Павленко
10:46  Казахстан начал переговоры о строительстве АЭС с Францией. Лишь бы не с Россией
08:29  Героизация нацизма как оружие информационной войны, - Г.Грабаускас
07:39  Реактуализация Данилевского: 2022 год в повестке "России и Европы", - Вардан Багдасарян
07:19  Житейская история. Латышская семья, спасая детей от изъятия, прорвалась на авто из Швеции в Россию, - МК
00:44  Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине, - Е.Крутиков

00:19  Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО, - Вадим Трухачев
00:16  Каким будет новый мир, - Владислав Исаев
00:13  К борьбе за демократию в Афганистане хотят привлечь умеренных талибов, - А.Серенко
00:05  Дергать тигра за усы: для чего американцы вновь злят Китай
00:01  Сестра Ким Чен Ына пообещала, что КНДР всегда будет "в одном окопе" с Россией
Пятница, 27.01.2023
21:56  В Ташкенте задержаны директор и главный редактор издания Human.uz
19:56  Писатель майор Захар Прилепин пошел на войну во главе подразделения Росспецназа
19:44  Коран сожгли теперь и в датском Копенгагене. Публично и под охраной полиции
19:37  Четыре Украины, - Николай Сорокин
16:35  Юлю Тимошенко примерно накажут за дезертирство с Украины в Дубай
16:28  КазПравительство грозит составить проскрипционные списки олигархов. Имени Кулибаева?
15:30  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил чин генерала армии
14:46  FP: ЕС одобрил употребление в пищу мучных червей и сверчков
14:40  Эпоха "всемогущего зеленого" уходит. Юань против доллара, - Юрий Алексеев
14:34  В поисках утраченного смысла. Очередная Казреформа системы образования, - Нургали Рахманов
14:27  Принципы КазМеритократии. Ранее сидевший за провоцирование бунта вице-минэнерго Карагаев стал 1-м замакима мятежной области
14:23  Экономическое развитие России блокируется олигархами – нужна национализация, - В.Катасонов
13:50  Песков прокомментировал ужесточение норм для въезда в Казахстан
13:47  КазВласти обнародуют "Список лиц, получающих иностранное финансирование"
12:20  Здание Кыргызского Нацуниверситета находится в залоге у южнокорейской компании. Как выяснилось
12:17  "Тенгрианка" Гулзат Аалиева, обвиняемая в разжигании межрелигиозной вражды, оправдана Бишкекским судом
11:02  Уральские промышленники объявили награду за уничтожение "Леопардов" и "Абрамсов"
10:38  Турция и НАТО: Уйти нельзя остаться, - СП
10:24  Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире
10:15  Неизвестный с автоматом атаковал посольство Азербайджана в Тегеране: погиб начальник охраны и ранены 2 охранника
09:38  Скончалась от анафилактического шока новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова
09:17  ЕС обещает наказывать страны, отказывающиеся принимать незаконных переселенцев обратно
09:15  Индия становится лакомым куском для иностранных инвесторов, - В.Скосырев
01:28  На узбекско-кыргызском бизнес-форуме подписаны соглашения на $1,6 млрд
01:09  Скончался известный казахский певец и композитор Сейл Аяган
Четверг, 26.01.2023
22:39  Запад взбешен от выкрика отца Джоковича "Да здравствуют русские!" на Australian Open
22:31  Денацификация Украины - это есть неделимая безопасность всей Евразии, плюс новый миропорядок, - Ахмет Бурханов
22:23  ЕС готовится к блицкригу? - Елена Пустовойтова
18:50  Вырастет ли из Токаева второй елбасы? - Данияр Ашимбаев
18:41  Почему арабская солидарность не сыграла в Ливии, - Равиль Мустафин
18:32  Другого пути нет. Узбекистан, по-любому, будет строить АЭС
18:10  Транзитное братство вокруг Азербайджана, - Н.Кузьмин
16:43  Украинские ЗЕградотряды. Желающих идти в бой за кровавого клоуна все меньше
16:40  Саудовская Аравия бьет экономические рекорды, - В.Катасонов
16:25  В Кыргызстане вводится запрет на охоту на горных козлов, баранов, косуль и улара
14:25  Империалистическому правосудию наступает конец, - Тьерри Мейсан
14:13  В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям
13:16  Странная тетка. Глава КазМинздрава Ажар Гиният отрицает свой донос на замминистра Абишева
13:09  Почему Казпрокуратура не заметила крупнейшую фирму-прокладку на рынке электроэнергии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан начал переговоры о строительстве АЭС с Францией. Лишь бы не с Россией
10:46 28.01.2023

Казахстан заинтересовался французским опытом строительства АЭС

Казахстан заинтересовался опытом Франции в сфере мирного использования атомной энергии. Об этом стало известно по итогам встречи руководства нацфонда "Самрук-Қазына" с представителями французской атомно-энергетической компании Électricité de France (EDF).



26 января стороны обсудили текущий статус проекта АЭС в Казахстане, а также перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба фонда. "Управляющий директор Фонда Ернат Бердигулов отметил интерес казахстанской стороны к опыту и компетенциям EDF в части строительства и эксплуатации новых атомных станций", - указано в сообщении.

Предложение EDF с современным реактором EPR1200 входит в шорт-лист потенциальных поставщиков реакторных технологий для будущей АЭС в Казахстане. Также в списке три других предложения: от китайской CNNC, корейской KHNP и российского "Росатома". Окончательный выбор в пользу какой-либо из этих технологий власти республики пока не сделали. К настоящему моменту определено лишь место строительства будущей АЭС - она появится на озере Балхаш.

В последние годы руководство Казахстана не раз высказывалось в пользу строительства АЭС, хотя ранее этот вопрос был предметом ожесточенных дискуссий. В сентябре 2021-го президент Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что его стране нужна атомная электростанция. В середине ноября президент отметил, что в стране уже наблюдаются первые признаки дефицита электроэнергии, пообещав "непопулярные решения" касательно АЭС, хотя раньше Токаев говорил, что без учета мнения населения решение о строительстве станции приниматься не будет.

Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1674891960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев избран Председателем Сената
- Маулен Ашимбаев: "Законотворческий процесс не должен останавливаться до избрания нового состава Мажилиса"
- Улучшение качества интернета, открытие технохабов и расширение проактивных госуслуг
- Свыше 100 новых спорткомплексов, 87 млрд тг на детские секции
- Единые "правила игры" в госзакупках и на общем рынке электроэнергии Евразийского союза утвердили на Совете ЕЭК
- Аким Алматы встретился с жителями Ауэзовского района
- Кадровые перестановки
- Транзитное братство
- Министр энергетики РК встретился с представителями французской компании EDF по вопросам двухстороннего сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  