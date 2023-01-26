Казахстан начал переговоры о строительстве АЭС с Францией. Лишь бы не с Россией

10:46 28.01.2023

Казахстан заинтересовался французским опытом строительства АЭС



Казахстан заинтересовался опытом Франции в сфере мирного использования атомной энергии. Об этом стало известно по итогам встречи руководства нацфонда "Самрук-Қазына" с представителями французской атомно-энергетической компании Électricité de France (EDF).



