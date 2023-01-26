Глобализм против суверенитетов - главное противоречие современности, - В.Павленко

10:52 28.01.2023 Выступление автора на секции "Актуальные вопросы национального суверенитета в эпоху глобальных вызовов" ежегодных Рождественских чтений.



Владимир Павленко



У глобализма и глобализации богатая история. Попыток был несколько. И всякий раз на пути вставала наша Родина – Россия. И поскольку в Новой и Новейшей истории все эти попытки связаны с XX веком, глобализации в образе СССР противостояла Советская Россия, которая в этой борьбе и появилась. Поэтому начнем с экскурса в историю и идеологию.



Основатели марксизма исходили из равномерного развития капитализма. Поэтому, считали они, и противоречие между буржуазией и пролетариатом, связанное с их отношением к средствам производства, является главным, определяющим и одинаковым для всех. Но вскоре выяснилось, что не все так однозначно. Первым феномен классового примирения буржуазии с пролетариатом за счет эксплуатации колоний обнаружил еще Маркс. Более широко и подробно эту тему осветил Энгельс. Таким образом, классики констатировали превращение капитализма в фактор не только классовой, но и колониальной, то есть цивилизационной эксплуатации. В работе "Империализм и раскол социализма" Ленин написал о "превращении горстки богатейших, привилегированных наций в "вечных" паразитов на теле остального человечества". Рубиконом для Ленина послужила книга Каутского "Империализм", в которой тот провозгласил наступление новой стадии – "ультраимпериализма", при котором:



- практика картелей переносится на международные отношения;

- а сильнейший империализм подчиняет себе все остальные.



Как именно это происходит – мы сегодня уже очень хорошо знаем.



А тогда, осознав, что речь идет, во-первых, о распространении колониальной модели на весь незападный мир, включая Россию, и во-вторых, о предательстве западной социал-демократии, переродившейся в левый фланг буржуазных двухпартийных систем, Ленин разорвал с западным марксизмом и подверг критике планы подобного "выращивания" социализма внутри капитализма. На этой основе он вывел теорию победы социалистической революции в отдельной взятой стране, которую впоследствии Сталин развил в теорию строительства социализма в отдельно взятой стране. А в январе 1923 года, ровно сто лет назад, в одной из последних работ "О нашей революции", Ленин по сути объединил классовый фактор с цивилизационным. И заговорил о "своеобразии" революций в России и далее на Востоке.



Так произошел фундаментальный раскол марксизма, значение которого для современности совершенно недооценивается. На Западе марксизм превратился в учение как всем стать буржуа; в России он трансформировался в способ отстоять суверенитет и территориальную целостность. По Бердяеву, русская революция – явление одновременно и мировое, интернациональное, и русское, национальное. А Арнольд Тойнби, многолетний директор главного англосаксонского "мозгового центра" - Chatham House, в 1948 году писал, что "Советы превратили марксизм – западное учение – в антизападное оружие, мощнее атомной бомбы". Иначе говоря, Октябрь – не только социалистическая, но и национально-освободительная революция против колониальной зависимости, в которую нашу страну ввергли либералы и социалисты Временного правительства. К сожалению, сейчас этого у нас не понимают даже левые. А вот тогда понимали очень хорошо. Сменовеховцы и не только.



Цивилизационная сторона идей Ленина получила развитие в китайской революции и трудах Мао Цзэдуна, прежде всего в его главной теоретической работе "О новой демократии". Мао учил, что в странах зависимого капитализма буржуазно-демократическая революция, во-первых, невозможна, ибо этого не допустит империалистическая метрополия, а во-вторых, не нужна, ибо страна уже втянута в мировую империалистическую систему. Революция в такой стране протекает в форме народной войны под руководством компартии, возглавляющей единый фронт некомпрадорских сил, включая национальную буржуазию. Сталин на XIX съезде ВКП(б)-КПСС также призвал компартии поднять знамя борьбы за демократию и национальное освобождение, брошенное буржуазией, которая "торгует ими за доллары".



На Западе об этом же говорит неомарксистская мир-системная теория, утверждающая, что на эксплуататоров и эксплуатируемых поделились уже не классы, а целые нации и страны. Существуют мировое ядро и мировая периферия, а между ними – подвижная полупериферия. Именно поэтому социально-классовый вопрос сегодня ушел на второй план, уступив приоритет, как говорится в российской Концепции внешней политики, "борьбе цивилизационных моделей".



Отметим, однако, что Каутский совсем не случайно заговорил об "ультраимпериализме" в канун Первой мировой войны. Это был глобалистский проект разрушения империй – Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской. Зачем? Внимание, это очень важно! Затем, чтобы, уничтожив монархии, передать династический принцип власти из системы государственного управления в крупный бизнес. То есть приватизировать его вместе с политической властью и неограниченным горизонтом планирования, сделав это планирование предметом закулисного сговора буржуазных элит. Всю эту комбинацию прикрыли "демократией-и-выборами", чтобы запутать людей, убедив их, будто бы они выбирают власть. А настоящая, концептуальная власть тем временем сосредотачивается совсем в другом месте. Где именно?



Обратим внимание на два последних признака империализма в ленинской работе "Империализм как высшая стадия капитализма":



- раздел мира между союзами капиталистов;

- и борьба государств за его передел, то есть война.



Делят мир капиталисты, а воюют – государства. Вот что говорит по этому поводу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев: "Реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов". Или, как сейчас модно говорить, в "глубинном государстве". Как укрепить эту власть, распространив ее на весь мир, глобалисты обсуждали на прошедшем Давосе в отсутствие России и Китая. Думали, как им быть, когда проект "ковид" в мировой повестке опрокинут проектом "СВО", выбившим у них историческую инициативу.



Это сейчас. А сто лет назад результатом российского Октября стал двукратный отказ Конгресса США от ратификации Версальского договора, то есть от вступления в Лигу Наций – это главное детище президента Вильсона. Иначе говоря, Запад понял, что глобалистский проект провалился и взял курс на его переигровку, то есть на новую мировую войну. Не случайно Черчилль вместе с главкомом Антанты фельдмаршалом Фошем, не сговариваясь, назвали Версаль "не миром, а перемирием на двадцать лет".



Разгром гитлеровской Германии похоронил новую попытку продвижения глобализма, заморозив на полвека статус-кво между Западом и Востоком. Только один факт. Военная экономика Третьего рейха была объединена в два основных военно-промышленных холдинга – I.G. Farbenindustrie и Vereinigte Stahlwerke AG. Управляющие компании у них находились в США. После войны холдинги обратно "разукрупнили", а документацию – "потеряли". Инструментом проведения соответствующих платежей послужил базельский Банк международных расчетов, в котором нацистские и западные финансисты рука об руку трудились всю войну. Этот банк и сейчас играет громадную, хотя и не афишируемую роль в системе мировых финансов и глобального управления.



"Звездный час" глобалистов настал с распадом СССР. Уже в 1992 году на базе разработок Римского клуба была созвана Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, утвердившая систему институтов и руководящие документы так называемого "устойчивого развития". Фундаментом послужил "экологизм" - псевдоидеологическое извращение экологии, которое:



- ставит экологическую безопасность вперед национальной;

- централизует контроль над природными ресурсами;

- выводит принятие стратегических решений из национальных юрисдикций и передает их на глобальный уровень.



Система документов и институтов "устойчивого развития" - громадная, неисчерпаемая тема, которую невозможно осветить за 10-15 минут. В практическую плоскость реализация этой программы была переведена утверждением в 2000 году "Целей развития тысячелетия", переоформленных в 2015 году в "Цели устойчивого развития". В том же 2015 году было принято Парижское климатическое соглашение, внедрившее инструмент тотального контроля над государствами с помощью системы международных обязательств, продвигаемых глобалистами с помощью компрадорских элит.



Если говорить о феномене глобализации, то он представляет собой сумму двух тенденций. Первая – "глокализация": эрозия государств с передачей их полномочий наверх, в глобальные структуры, и вниз, в локальные - региональные и местные. Вторая тенденция – "фрагмеграция", сочетающая фрагментацию идентичностей с экономической интеграцией. Будущее, по идеологу глобализма Жаку Аттали, принадлежит "новым кочевникам" - "людям мира" без родины и привязанностей, которые передвигаются, не замечая границ. "Зеленый тоталитаризм" "устойчивого развития" - это пролог цифрового концлагеря, провозглашенного "великой перезагрузкой" Клауса Шваба. В ноябре 2020 года общественности представили прообраз мировой глобалистской партии – Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане. Во главе – папа Франциск и вдова одного из британских Ротшильдов – Линн де Ротшильд. В составе совета – главы ведущих банков и корпораций, а также предводители прикормленных НКО; то есть связка глобального бизнеса и "глобального гражданского общества", направленная против института государственности.



Легче всего сказать, что "ультраимпериализму" глобализма сегодня противостоят просто национальные государства. Но это не вся правда. Давайте представим, каким был бы мир без социалистического Китая, который одним фактом своего существования и успеха составляет альтернативу глобализму. И случайно ли при всем разгуле капитализма в постсоветской России нашими союзниками, помимо Китая, остаются и другие страны социализма - КНДР, Куба, Вьетнам?



Самое главное. У альянса Москвы и Пекина имеется не только внешнее измерение, отвергающее глобализм в пользу суверенитета, но и внутреннее. Как говорится, "с кем поведешься…". С этим и связана наша российская, теперь уже понятно, что социалистическая перспектива, альтернатива которой – тот самый набор "великой перезагрузки": цифровизация, тотальный контроль, "зеленый переход". Самое страшное в капиталистическом глобализме – замена людей роботами. Научно-технический прогресс оборачивается исторической и социальной катастрофой. Именно отсюда все фашистские концепции апартеида и сегрегации человечества путем разделения на биологические подвиды и радикального сокращения численности населения. Победит глобализм – и такое будущее навсегда станет настоящим; проиграет – и у человечества сохранится шанс на свободное развитие. Все будет решаться и уже решается на наших глазах.



Павленко Владимир Источник - iarex.ru

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