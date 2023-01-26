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Поворот России на Восток и "газовый союз", - А.Бурханов
10:55 28.01.2023

Россия планирует пробить транзитный коридор в Индию.

Бурханов Ахмет

Сегодня Китай ускоренными темпами развивает свой западный регион - Синьцзян-Уйгурский автономный район и инвестирует туда колоссальные средства. Только за 2021 год инвестиции в данный регион достигли $ 37 млрд. А плановые показатели инвестиций в Синьцзян в прошлом году составили $135 млрд. Потребность данного региона Китая быстро растет. Китай, как крупный потребитель газа, заинтересован в гарантированных объемах по долгосрочному контракту и стабильных ценах. А у России есть достаточные ресурсы и возможности, чтобы зайти в газовый рынок Китая со стороны Запада.

Трубопроводный газ на Запад Китая поступает по трубопроводу Центральная Азия-Китай. И основным поставщиком является Туркменистан. Со строительством 4-й линии и выхода трубопровода на проектную мощность, поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 миллиардов кубометров в год. Пропускная мощность всех четырех веток газопроводов Центральная Азия - Китай достигнет 85 миллиардов кубометров в год.

Туркменистан активно сотрудничает с Россией в энергетической сфере. В республике активно работают Газпром, Татнефть и другие российские компании. В новых условиях у России появился интерес к давнему проекту газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ), в плане поставок газа в Индию. Россия может обеспечить сопряжение энергетической инфраструктуры Центральной и Южной Азии. Для России это интересно как с точки зрения участия в строительстве, так и с прицелом на потенциальный газовый своп с Туркменистаном.

После распада СССР данный регион зависит от влияния трех геополитических сил. Китай не вмешивается во внутренние дела республик, если это его не касается. А вот США не упустит возможности ставить палки в колеса всех значимых проектов, связанных с Россией. Несмотря на договоренности экономической важности, большинство российских инициатив по настоянию США, путем волокиты, часто остаются только на бумаге. Власти республики вынуждены балансировать между тремя силами, определяющими геополитику региона.

Узбекистан переживает экономический кризис и ситуация с перебоем электроэнергии и газа повторяется каждую зиму. Республике не хватает собственных ресурсов, чтобы исполнять газовые контракты с Китаем, а также снабжать топливом потребителей внутри страны. Еще в конце ноября Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать газовый союз трех государств. Российская сторона готова начать поставки природного газа в реверсном режиме - через Казахстан по трубопроводу "Средняя Азия – Центр". Но магистраль нуждается в серьезной модернизации.

Но ни Астана, ни Ташкент не готовы пойти на предложения Москвы, основным условием которой была передача газотранспортных систем Узбекистана и Казахстана "Газпрому". Российская сторона также предлагала уступить ей права экспорта газа в Китай. То есть "Газпром" хотел стать стороной соглашения вместо узбекской компании "УзГазТрейд". Узбекистан и Казахстан, не имея на то ресурсов и компетенции, не может гарантировать все транзитные риски на всем протяжении маршрута до границы покупателя.

Присутствие России в Центральной Азии, как надежного поставщика и в качестве единого оператора транзитных стран, выгодно Китаю и всем сторонам предполагаемого "газового союза". Тем более страны региона самостоятельно не в состоянии обеспечить растущие потребности Китая и гарантировать все транзитные риски. Теперь интересы Китая и России в регионе состыкованы и выгодность проекта всем сторонам на лицо. Но США грозят санкциями Узбекистану за сотрудничество с Россией.

Вот как отреагировал на предложение Владимира Путина о создание "газового союза" министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов – он заявил, что страна продолжит импортировать энергоресурсы на основе коммерческих контрактов. Участие в каком-либо альянсе для этого не требуется. А Туркменистан внезапно в самый разгар холодов, ссылаясь на технические причины, приостановил экспорт газа в Узбекистан, что вызвало энергетический коллапс в Ташкенте.

Но Ашхабад "слезам не верит" и на долгосрочные контракты с Узбекистаном не соглашается. Потому что для него приоритетом являются поставки в Китай и договоренности с Россией. Выгодность транзита для всех сторон на лицо. В итоге министерство энергетики Узбекистана и российский "Газпром" подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли. "Никаких угроз передачи газотранспортной системы либо суверенитету нет", - заявили в министерстве.

Неделей ранее аналогичный документ "Газпром" подписал с Казахстаном. По поводу газового союза с казахской стороны отрицающих и оправдательных заявлений не было. Кстати, Туркменистан возобновил поставку газа в Узбекистан, аккурат перед подписанием предварительного соглашения с Газпромом. По-моему, случайностей, даже в региональной геополитике, не бывает.

Источник - iarex.ru
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