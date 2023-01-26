НАТОвский генерал Петр Павел избран президентом Чехии

17:30 28.01.2023

Телевидение Чехии объявило, что бывший председатель Военного комитета НАТО отставной генерал Петр Павел избран президентом страны.



Сегодня он одержал победу во втором туре выборов против бывшего премьера Андрея Бабиша.



Сейчас избирком подсчитывает последние голоса, но Бабиш уже не сможет догнать Павела. После подсчета данных на 90% участков Павел получил 57,1% голосов, а его соперник - 42,9%.



Премьер - министр Чехии Петр Фиала уже поздравил Петра Павела с победой. А спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова сообщила в телеэфире, что инаугурация состоится в Пражском граде 9 марта.



Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9% голосов



Петр Павел набрал политический вес на фоне конфликта на Украине. Он произвел на граждан Чехии серьезное и почтительное впечатление. Им понравилась скупая на слова и эмоции речь кандидата и его статная выправка.



Он выступает за энергетическую независимость Чехии от России и поддерживает Украину.



Авторы: АРСЕНИЙ ТОМИН